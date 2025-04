Digiuni, atti di rinuncia, momenti di raccoglimento e riflessione spirituale, fino a manifestazioni plateali e cruente di dolore, caratterizzano la settimana santa in tutto il mondo cattolico. Quest’anno la settimana santa è iniziata domenica 13 aprile e terminerà domenica 20, con la Santa Pasqua, giorno in cui si ricorda la resurrezione di Gesù dalla morte. Il momento, però, di massima tensione per i credenti cristiani è rappresentato dal Venerdì Santo, quando Cristo ha subito la passione e crocifissione.

Il significato profondo della Quaresima

In realtà, questo periodo di fermento religioso ha inizio ben prima. La Quaresima è una ricorrenza della Chiesa cristiana che dura 40 giorni e ha inizio il Mercoledì delle ceneri, quest’anno il 5 marzo, per concludersi il giovedì santo (17 aprile), in cui si ricorda l’ultima cena di Gesù con i discepoli. Poco più di un mese in cui ci si prepara alla Pasqua.

La Quaresima rappresenta un momento di penitenza e purificazione, durante il quale mettere alla prova il proprio spirito tramite digiuno, preghiera e carità. Il digiuno, per la Chiesa cattolica, è da praticare il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo, e consiste in un solo pasto al giorno e nell’astenersi dal consumare carne. Inoltre, si consiglia anche di evitare altri “vizi”, come il bere alcolici o il fumare.

Nella chiesa ortodossa, invece, il digiuno viene svolto durante tutta la Quaresima, eccezione fatta per le domeniche, dedicate al Signore. Una privazione simile a quella praticata dalle persone di fede islamica durante il Ramadan. In ogni caso, il significato di questi esercizi spirituali consiste nell’avvicinarsi alla fede e nel metterla alla prova. Per i cristiani, è come un nuovo battesimo. Infatti, nel passato, la Quaresima era il periodo in cui i fedeli si preparavano a ricevere il battesimo. Oggi, rappresenta una rinascita spirituale per tutti quelli che credono.

Il Venerdì Santo Cristo si è sacrificato per noi

La passione e crocifissione di Gesù è sicuramente uno dei momenti più suggestivi della cristianità. Il figlio di Dio si sacrifica per salvare tutta l’umanità dal peccato e i fedeli gli saranno per sempre grati. Non è tanto la morte in sé ad avere carattere ammonitorio per tutti gli uomini e tutte le donne, quanto la sofferenza e la tortura che Cristo deve subire.

Il cammino che lo porta fino al Monte Calvario per essere crocifisso è fatto di vessazioni e umiliazioni indicibili, come percosse, sputi e maledizioni. Gesù sopporta tutto stoicamente ma si dimostra anche umano quando ormai stremato sulla croce invoca suo padre, Dio, chiedendogli perché lo ha abbandonato. È il culmine pieno di pathos del calvario cristiano che, però, ha un lieto fine. Cristo risorgerà dopo tre giorni e indicherà ai suoi discepoli la via per diffondere nel mondo la parola di Dio. Promettendo di fare ritorno una seconda volta per redimere tutta l’umanità. I cristiani, quindi, vivono nell’attesa del ritorno di Cristo e della gloria per quelli che si saranno comportati da buoni fedeli.

Il Venerdì Santo è il giorno in cui si commemora proprio il martirio di Gesù, quindi un giorno di massima penitenza e riflessione. Infatti, la messa non viene celebrata e la liturgia in chiesa consiste in momenti di silenzio, letture e nella Comunione consacrata il giorno precedente. Dopodiché, ha inizio la via crucis, una processione in cui viene ricostruito il cammino compiuto da Gesù con la croce in spalla. Possono essere trasportate statue che raffigurano Cristo e la Madonna, oppure possono esserci figuranti che interpretano i personaggi.

Queste rappresentazioni, però, possono essere a volte molto realistiche.

Sangue e dolore per la redenzione

Cristo resuscitando ha sconfitto la morte e ha dato una speranza all’umanità. La promessa di resurrezione vale per tutti; con la seconda venuta del Messia i morti risusciteranno e il mondo sarà liberato dal peccato, tornando alla sua forma originaria e pura.

Possono essere spiegate in questo modo, come un atto dovuto per raggiungere purezza e salvezza, le violente e sanguinose rappresentazioni della via crucis in alcune parti del mondo.







Partiamo dall’Italia e dalla tradizione dei Vattienti di Nocera Terinese, in provincia di Catanzaro, in Calabria. Il lutto collettivo per la morte di Gesù si manifesta tramite autoflagellazioni in pubblica piazza da parte dei cosiddetti Vattienti, ovvero “battenti”. Questi si percuotono cosce e gambe fino a far sgorgare sangue abbondante che ricopre le strade cittadine. Per le percosse sono utilizzati dei piattelli di sughero, alcuni sono lisci, altri hanno conficcate 13 – come Gesù e gli apostoli – schegge di vetro che vengono chiamante lanze.

Le gambe e le cosce dei Vattienti vengono, precedentemente, massaggiate con oli al rosmarino caldi per rendere le parti meno sensibili. Inoltre, sul loro capo viene posta una corona di spine di asparago selvatico che ricorda quella indossata da Gesù durante la passione. La corona moderna, però, non provoca nessuna ferita. Legato al flagellante c’è un ragazzo o bambino che rappresenta l’Ecce homo, ovvero il Gesù torturato prima della crocifissione. Li accompagna l’Amicu, il portatore di vino, che cosparge le gambe del flagellante di vino e aceto evitando l’immediata coagulazione del sangue.

Lo scopo è quello di far uscire più sangue possibile; infatti prima le gambe vengono strofinate col piattello liscio, per far ingrossare i capillari, in seguito avvengono le percosse con i vetri sulle zone più arrossate. Con i rivoli di sangue viene segnato il petto nudo dell’Ecce homo.

Durante il periodo del Covid, queste manifestazioni sono state proibite per una questione di igiene e sicurezza. Ma, dal 2023, sono tornate in pieno vigore anche se con alcune limitazioni. I Vattienti non possono essere più di 20 per processione e devono evitare luoghi pubblici come scuole, caserme, negozi, sedi municipali.

Non solo flagellazioni: le crocifissioni nelle Filippine

Nelle Filippine, durante il venerdì santo, avvengono “ritualità” simili. Il paese è per l’80% di fede cattolica e il centro delle flagellazioni in onore di Cristo è il paese di San Fernando, a 30 km a nord di Manila.

Qui i fedeli vengono percossi con fruste di bambù da individui vestiti come gli antichi romani. Ma avvengono anche vere e proprie crocifissioni. Nel 2024, dopo tre anni di stop imposto per la pandemia, un uomo, Ruben Enaje, si è fatto crocifiggere con chiodi conficcati in mani e piedi per la 35esima volta.

È bene specificare che, sia in Italia che nelle Filippine, la Chiesa romana ha più volte ammonito da queste pratiche, invitando i fedeli a dimostrare la propria fede attraverso opere di carità. Tant’è che le autoflagellazioni sembrano avere una radice più pagana che cristiana, come tante altre manifestazioni estreme di dolore, ad esempio i lamenti funebri diffusi nel sud Italia ma anche in Spagna.

L’antropologo Ernesto De Martino, durante i suoi viaggi nel meridione degli anni ’50-’60, riconduceva queste pratiche esagitate e arcaiche a una modalità di esorcizzazione delle proprie paure e dei propri disagi. Alcuni ambienti particolarmente oppressivi o isolati, rispetto a un mondo più aperto e globalizzato, creerebbero forme di ribellione e protesta per la propria condizione tramite atteggiamenti che, ai più, possono sembrare esagerati ed estremi. Ma è bene avere una visione ampia e complessiva anche di quei fenomeni meno accessibili alla nostra sensibilità.

