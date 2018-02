Venezia amiamo immaginarla come un pullulare di giovani innamorati che navigano tra i canali di questa incantevole città. Anime complici traghettate da gondole, ma non solo. Tutti i lavoratori nella vita di ogni giorno si servono dei canali per muoversi da un posto all’altro della città.

Non sempre però l’immagine che la città offre è come da cartolina. Forse sarebbe un’ immagine un po’ nefasta quella ad immortalare questi giorni di “prosciugamento”. Per l’esattezza tra mercoledì 31 gennaio e giovedì 1 Febbraio si è verificata una bassa marea sizigiale, al massimo valore di dislivello.

I pompieri hanno ricevuto diverse segnalazioni di emergenza. Prima per le basse maree registratesi, che hanno seccato diversi canali. Dopo per la risalita. Molte barche si sono trovate sott’acqua, rovesciate e incagliate. Le magnifiche gondole, simbolo dell’amore e dell’incanto che solo Venezia sa regalare, non sono rimaste intoccate dal fenomeno. La priorità agli interventi di soccorso è stata data alla messa in sicurezza di imbarcazioni che potevano bloccare la navigazione o che si trovavano a rischio versamento di sostanze inquinanti.

L’approvvigionamento degli alberghi si è reso più difficile, così come gli spostamenti dei lavoratori. La città è già gremita di turisti. Oltre gli usuali, in occasione della settimana delle maschere colorate, dei cortei e delle tante manifestazioni in programma per il Carnevale 2018. In previsione degli eventi “mascherati” è stato attuato, già dal 27 Gennaio, un potenziamento di tutte le vie navigabili.

Uno scenario sicuramente “pittoresco” e folkloristico, ma inusuale. Molte le testimonianze riversatesi sui social da parte di chi si è trovato di fronte ad “una” Venezia che in molti rii ha letteralmente toccato il fondo. È un fenomeno che richiede un intervento dei “battipali” per ripulire il fango, che molti lamentano essere ormai una pratica rara rispetto ai tempi in cui la città era meno “turistica”.

Stando alle previsioni meteo la situazione tornerà alla normalità dal 2 Febbraio.

Venezia e il Carnevale sono in salvo, per ora.

Lorenza Arena