A Venezia nasce il primo museo dedicato a Giacomo Casanova

È programmata per il 2 aprile 2018 l’apertura del primo museo al mondo dedicato a Giacomo Casanova. La città è ovviamente Venezia, dove vi nacque nel 1725, e la sede del museo è il gotico Palazzo Pesaro Papafava. Nasce così sulle sponde del Canale della Misericordia il Casanova Museum & Experience che, in un percorso espositivo di 6 sale, si propone di presentare allo spettatore la figura di un Casanova diverso.









Smarcandosi dalla nomea di mero libertino, l’esposizione propone un Casanova intellettuale, filosofo, diplomatico e persino agente segreto e alchimista. L’intento è perciò quello di fornire un’immagine di Casanova quanto più vicina possibile alla realtà

Un allestimento all’avanguardia

Le 6 sale che compongono il percorso espositivo sono curate da ETT Solutions con l’intento di presentare un’esperienza quanto più interattiva e multimediale possibile. Ogni sala è concepita come un’esperienza unica che esaurisce un capitolo della vita di Casanova e permette l’accesso alle sale successive.

Lo spettatore si troverà circondato da scenografie, elementi interattivi e ricostruzioni virtuali; ma avrà modo di visionare anche documenti autografi e gli scritti di Casanova, il tutto finalizzato a ricreare le atmosfere settecentesche che egli stesso viveva.

Lo spettatore potrà immergersi in un’esperienza coinvolgente e dal forte impatto visivo e sonoro. In ogni sala vengono proiettate, a grandezza naturale, persone e luoghi esperiti da Casanova stesso e basati su precise ricostruzioni filologiche.

Al termine del percorso espositivo lo spettatore si ritroverà in un ambiente simbolo di Casanova: la camera da letto. Ricostruito fedelmente dall’Atelier Nicolao, specializzato in ricostruzioni storiche, il letto settecentesco ornato da drappeggi damascati troneggia al centro dell’ultima sala, a guisa di tributo al risvolto più noto e pop di Casanova.

Il Casanova inedito

Lo scopo della mostra è proprio quello di rendere noti i risvolti più intimi e, se vogliamo, più interessanti di Casanova. Non solo grande amatore, ma anche poeta e fine intellettuale capace di intrattenere relazioni con importanti personalità del suo tempo.









Scopriamo così un Giacomo Casanova intenditore di musica, in particolare quella di Mozart, oppure impegnato in dissertazioni filosofiche con Voltaire o, ancora, invischiato in affari politici con Madame de Pompadour.

L’ideatore del museo, l’imprenditore Carlo Luigi Parodi, con questo progetto non intende solo rendere omaggio a una delle figure più stimate del mondo, ma intende esportare il modello espositivo anche in altri paesi. Un modo per incrementare il mito e la fama del fine intellettuale veneziano, ma anche per fare di Venezia un luogo di culto per “venerare” la sua personalità.

Nicolò Canazza