Continua la disputa tra Venezuela e Guyana in merito al territorio dell’Esequibo, una regione di 160 mila km² oggetto di controversie fin dai tempi coloniali. In seguito a un referendum indetto dal Presidente Nicolás Maduro nel 2023, il territorio è stato ufficialmente annesso al Venezuela, innescando una profonda crisi diplomatica con la Guyana che continua a reclamare la sovranità sul territorio. Le tensioni si sono riaccese proprio in queste settimane, con la segnalazione della presenza di una nave dell’esercito venezuelano nelle acque della zona e precedenti scontri tra le forze di difesa. Mentre si rischia una potente escalation con un possibile coinvolgimento degli Stati Uniti, al centro delle polemiche rimangono alcune tematiche lungamente dibattute: la sovranità, il controllo del petrolio e lo sfruttamento delle acque.

La scoperta di giacimenti di petrolio nella Guyana Esequiba ha fatto scoppiare la disputa territoriale tra Venezuela e Guyana nel 20023. Ad oggi, la crisi è ben lontana dall’essere risolta: nonostante le promesse, a marzo del 2025 il Venezuela non ha ancora nominato un governatore del territorio e negli scorsi giorni la Vicepresidente venezuelana Delcy Rodríguez ha chiesto al Caricom di evitare un conflitto nella regione, dopo le perplessità espresse dal Presidente della Guyana Irfaan Ali in merito alla presenza di militari venezuelani nel territorio conteso.

Una disputa infinita

L’Esequibo, situato nell’estremo nord del Sud America, è storicamente un territorio oggetto di contese, nonostante sia internazionalmente riconosciuto come parte della Guyana.

Già a metà Ottocento, nell’era post-indipendenza, il Venezuela scelse il territorio come proprio confine ma quando il Regno Unito acquisì la Guyana e iniziò a reclamare parte del territorio la situazione cominciò ad acuirsi.

Tra spostamenti dei confini e pretese di sovranità su una zona così ricca di risorse, la questione finì addirittura davanti alle Nazioni Unite: la firma dell’Accordo di Ginevra (1966) sembrava aver dato i presupposti per una risoluzione pacifica della disputa ma in realtà non fece altro che creare nuove frizioni.

La ribellione dimenticata (e fallita) di Rupununi, un gruppo di indigeni separatisti sostenuti dal Venezuela, riaccese le controversie incarnando perfettamente i reali sentimenti presenti tra il tessuto sociale della Esequiba.

Dopo il Protocollo di Porto di Spagna (1970), le negoziazioni vennero congelate per 12 anni ma in realtà sono rimaste in fase di stagnazione per molto più tempo, in un continuo braccio di ferro tra i due Paesi con la “mediazione” dell’ONU attraverso il sistema dei buoni uffici.

Il petrolio al centro

Durante la rivoluzione socialista di Hugo Chávez le relazioni tra i due Paesi si distesero in quanto il Presidente venezuelano aveva annunciato che non si sarebbe opposto “a nessun progetto che avrebbe beneficiato gli abitanti della zona” .

Questo clima durò fino al 2015, anno in cui vennero scoperti i giacimenti di petrolio nel territorio che consentirono alla multinazionale statunitense ExxonMobil di consolidare la propria presenza nella regione e stringere nella propria morsa capitalista il Guyana, incontrando l’ostilità del Presidente Nicolás Maduro.

Nel 2018, il caso arrivò alla Corte internazionale di giustizia dell’Aia che, tra continui rinvii e sentenze, non ha fatto altro che erodere qualsiasi approdo a una soluzione bilaterale.

È in questo quadro politico che il Venezuela, spinto sicuramente dalla gravissima crisi degli idrocarburi dell’ultimo decennio, ha indetto il celebre referendum del 3 dicembre 2023 sul caso Esequibo .

ExxonMobil ha tentato in tutti i modi di impedire alla Guyana una trattativa trasparente col Venezuela, qualificandosi come l’ennesima pedina di Washington intento a de-legittimare la scomoda Presidenza di Maduro.

Con la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba dello scorso anno è avvenuta ufficialmente la creazione dello Stato federato di Esequibo come parte del Venezuela insieme all’annessione di parte del fondale marino della Guyana Esequiba, in concomitanza alla rivelazione del progetto di militarizzazione portato avanti dagli USA in Guyana.









A che punto è la disputa territoriale?

Ad oggi di fatto il territorio di Esequibo non è ancora effettivamente parte del Venezuela, dal momento che l’annuncio di Maduro di nominare un governatore nel 2025 non è stato ancora rispettato (ed è ancora molto probabile che la crisi continuerà a subire queste fasi di “tira e molla”).

Nelle ultime settimane non sono mancati però degli “incidenti” sul territorio conteso che fanno pensare alla riapertura delle ostilità: prima alcuni soldati guyanesi sono rimasti feriti in uno scontro alla frontiera mentre negli scorsi giorni il Presidente Irfaan Ali ha denunciato l’incursione di una nave militare venezuelana nelle acque del territorio, una mossa che dagli USA è stata interpretata come una chiara provocazione – la presenza della Fuerza Armada Nacional Bolivariana è però già nota da molto tempo.

I due Paesi si sono impegnati a non usare la forza ma gli nuovi sviluppi mettono in luce la labilità del rispetto delle norme del diritto internazionale e della questione della sovranità.

Per quanto sia altamente improbabile lo scoppio di un confronto armato diretto quello che preoccupa di più è l’allargamento della crisi sul piano internazionale, in particolare con il coinvolgimento delle potenze che hanno sempre avuto numerosi interessi nella regione: gli Stati Uniti e la Gran Bretagna ma anche l’Unione Europea intera.

Inoltre, i futuri sviluppi andranno a pesare notevolmente sugli equilibri di potere nei Caraibi e in Sud America, dato che sia il Brasile che Saint Vincent e Grenadine sono coinvolti direttamente nelle prove di forza attualmente in corso.

Esequibo, incarnando una fonte di ricchezza inestimabile (oltre alle fonti di energia e ai minerali preziosi, il territorio è parte dello “Scudo della Guyana”, una delle formazioni più antiche della Terra), costituisce di conseguenza un banco di prova per il bilanciamento degli interessi nazionali e quelli regionali.

Più che sulla disputa territoriale in sé, il dibattito dovrebbe concentrarsi su un’altra questione: fino a che punto le contese territoriali possono oscurare lo sfruttamento delle risorse da parte delle multinazionali estere, che depredano i legittimi detentori di tali risorse?

Mentre si affollano numerosi analisi riguardo i possibili scenari futuri, è interessante osservare come Maduro giocherà la carta di Esequibo per trattare con Washington e mantenere i consensi.

Sara Coico