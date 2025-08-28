Biennale: Venice4Palestine, con 1.500 firme tra artisti, operatori del cinema e attivisti, chiede all’organizzazione un maggiore spazio e sostegno agli artisti Palestinesi e l’esclusione delle celebrità che hanno sostenuto e sostengono il genocidio a Gaza.

E’ iniziata ieri, 27 agosto, l’82esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e moltissimi tra autori, registi e operatori del mondo cinematografico, ma anche attivisti, si sono coordinati in un’azione di resistenza pacifica allo scopo di richiamare l’attenzione sul genocidio della popolazione palestinese e la violazione del diritto internazionale da parte del governo e dell’esercito israeliano.

Hanno aderito tra i movimenti di attivisti, Artists for Palestine – Italia, Filmworkers for Palestine, Collettivo #NoBavaglio, Global project-stop al genocidio e BDS, movimento non violento a guida palestinese.

I collettivi, gli artisti e tutti i sostenitori della causa palestinese, riuniti nella sigla V4P (Venice4Palestine) hanno inviato una lettera aperta alla Biennale di Venezia, alla Mostra internazionale d’arte cinematografica, alle Giornate degli autori, alla Settimana internazionale della critica e ai professionisti del cinema e dell’audiovisivo, della cultura e dell’informazione.

La lettera, disponibile oltre che in italiano, in inglese, francese, tedesco e spagnolo, è stata sottoscritta da più di 1.500 firmatari, tra cui Marco Bellocchio, Laura Morante, Abel Ferrara, Alba e Alice Rohrwacher, Toni e Peppe Servillo, Matteo Garrone, Valeria Golino, Fiorella Mannoia, che chiedono una presa di posizione più ferma da parte della Biennale: escludere i sostenitori delle azioni israeliane, come Gerard Butler, Gal Gadot, quella di film come Of Dogs and Men e Why War che hanno visto la luce con la complicità del governo israeliano, ma soprattutto riservare uno spazio importante ad una delegazione di artisti palestinesi, invitata a sfilare sul red carpet con la propria bandiera.







Al suo interno viene chiesto “alla Biennale, alla Mostra, alle Giornate degli Autori e alla Settimana della Critica di prendere una posizione netta e sostenere queste istanze” proprio perché “tutti i riflettori saranno puntati sul mondo del cinema, abbiamo tuttә il dovere di far conoscere le storie e le voci di chi viene massacratә anche con la complice indifferenza occidentale“.

E continua in riferimento alle due pellicole israeliane: “l’artwashing del genocidio israeliano a Gaza sul palco culturale internazionale che è il festival del Cinema, è un’azione profondamente immorale“.

Of Dogs and Men (in ebraico Al Klavim Veanashim), ambientato sullo sfondo dell’attacco del 7 ottobre, di Dani Rosenberg, è finito al centro delle proteste. Nella lettera di Artists for Palestine – Italia si legge:

Of Dogs and Men, girato nel pieno degli attacchi in corso da parte di Israele contro Gaza, sbianca il genocidio. Come Of Dogs and Men, anche Why War è stato realizzato da case di produzione israeliane complici, che contribuiscono all’apartheid, all’occupazione e ora al genocidio, attraverso il silenzio o una partecipazione attiva all’artwashing.

La risposta della Biennale di Venezia

La Biennale non ha dato una risposta vera e propria alla lettera, ma ha rilasciato un comunicato stampa dove si dice “disponibile al dialogo”, facendo principalmente riferimento alla presenza in gara di film palestinesi:

Ne sono testimonianza innanzitutto le opere presentate, e ciò accade quest’anno con il film The Voice of Hind Rajab della regista Kaouther Ben Hania, in Concorso, ed è accaduto l’anno scorso con Of Dogs and Men di Dani Rosenberg, in Orizzonti.

E dove vengono ricordate “le parole espresse sul tema dal Presidente della Biennale e dal Direttore della Mostra il 22 luglio scorso alla presentazione del programma di Venezia 82, nonché le dichiarazioni in occasione dell’apertura della Biennale Architettura 2025 e della Biennale Arte 2024, e la lectio magistralis di Luciano Violante Domicidio, tenuta il 17 giugno scorso all’Arsenale” ribadendo, appunto, come la Biennale “è, come sempre, aperta al dialogo”

Alla Mostra del cinema quest’anno sono presenti anche aperti sostenitori del genocidio e finanziatori dell’esercito israeliano. Il collettivo promuove, infine, la manifestazione «Stop al genocidio – Palestina libera» prevista per il 30 agosto al Lido di Venezia, invitando la Biennale a favorirne e incoraggiarne lo svolgimento.

Il collettivo infine sostiene la manifestazione, prevista per il 30 agosto al Lido di Venezia, e invita la Biennale a favorirne lo svolgimento.

Azzurra Rachelli