Verginità all’asta, modella italiana 18enne vuole andare a Cambridge

Verginità all’asta per studiare business a Cambridge. A darne notizia è il tabloid britannico The Sun.

A scegliere di finanziare in questo modo i suoi studi è una modella 18enne italiana. E a quanto pare, al momento il miglior offerente è pronto a sborsare 1 milione di euro per trascorrere una notte con la ragazza.

















Il web per finanziarsi

Come ha spiegato sul giornale inglese, Nicole – nome fittizio scelto dalla modella per mantenere il suo anonimato – ha scelto un’agenzia di escort per l’asta che dovrebbe aiutarla a realizzare il suo sogno.









“Ho deciso che la mia verginità era preziosa quando avevo 16 anni”, ha spiegato al Sun. “Volevo una buona istruzione e così ho iniziato a cercare sul web i modi per finanziare gli studi e mi sono imbattuta in una serie di inserzioni pubblicitarie . Ho scoperto che c’erano ragazze che si erano vendute per 3,5 milioni di euro. Così ho deciso che avrei fatto la stessa cosa a 18 anni”. Nicole ha le idee molto chiare su l’uso che farà dei soldi se l’asta andrà in porto: “Spero di prendere il più possibile per finanziare i miei studi, aiutare mia sorella e comprare una casa per i miei genitori“.

Michele Lamonaca