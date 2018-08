“Zona altamente inquinata da immondizia abbandonata ed infestata da finocchi molesti”.

Questa è la scritta sul volantino apparso a Verona nella zona del Lazzaretto, frequentata «fin dal dopoguerra da persone gay, una zona franca deputata agli incontri», spiegano le associazioni per i diritti gay della città. Una delle tante persone che, passeggiando nella zona, si è imbattuta nel volantino, l’ha preso e l’ha portato all’associazione Pianeta Milk Arcigay Verona, che lo ha segnalato a sua volta alla Digos.

All’indignazione dell’associazione veronese si è aggiunta quella delle altre confederazioni, come Assemblea 17 Dicembre, Arcigay/Arci Pianeta Milk Verona, Circolo Pink Verona, Non Una Di Meno Verona, Azione Antifascista Verona e Potere Al Popolo Verona.

Le associazioni per i diritti gay si chiedono quale sarà la prossima mossa di chi ha affisso quel volantino. Del resto, la zona è stata già scenario di aggressioni e intimidazioni ai danni di persone omosessuali, e si teme il ritorno di una nuova violenza.









Le motivazioni dietro le affissioni del volantino

Secondo le varie associazioni a difesa dei diritti gay, il volantino sarebbe apparso in risposta alla manifestazione tenutasi lo scorso 18 agosto. La manifestazione era stata organizzata in risposta all’ennesimo episodio di omofobia nel veronese. Difatti, l’11 agosto, un uomo di 59 anni e suo marito di 23 sono stati aggrediti in Piazza Bra da un 21enne di origine romene, che prima li ha insultati e poi ha spintonato uno e schiaffeggiato l’altro. L’aggressione non si è sviluppata oltre, perché il ragazzo è fuggito dopo aver visto una pattuglia della polizia municipale.

Secondo gli organizzatori della manifestazione, quindi, non è un caso che i volantini compaiano «proprio a ridosso del corteo, e che il consueto velenoso clima d’intolleranza che respiriamo a Verona torni a manifestarsi».

Chi si nasconde dietro il volantino?

La Digos sta ancora indagando per scoprire chi sia l’autore del volantino affisso in zona Lazzaretto. I sospetti, però, ricadono sui tifosi dell’Hellas Verona.

Da informazioni raccolte al Lazzaretto sembra che nei giorni scorsi si aggirassero nella zona alcune persone con la maglietta blu e il logo dell’Hellas Verona, che in città è sempre stato, attraverso lo stadio e la curva sud, un vivaio dell’estrema destra.

Inoltre, il volantino è firmato «con un logo associato a un marchio-logo contiguo all’estrema destra: una scala con uno dei pioli trasformati in dente di lupo, simbolo adottato dal nazismo e da un certo tipo di tifoseria», affermano sempre le diverse associazioni per i diritti gay.

Margaret Petrarca