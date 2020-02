Versailles Electro: a maggio la seconda edizione dell’evento

La seconda edizione del Versailles Electro si terrà il 23 maggio 2020.

Si tratta di un grande festival di musica elettronica che riunirà alcuni fra i più celebri Dj del panorama musicale francese. Ad esibirsi nella storica reggia ci saranno: DJ Justice, L’Impératrice e Kittin x Busy P.

Un evento certo reso celebre dalla scelta dell’insolita location. La prima edizione, svoltasi l’8 giugno 2019, ha registrato il tutto esaurito. Sul palco si sono avvicendati Breakbot x Irfane, Busy P e Myd e So Me.

Come sede del concerto si è scelta la suggestiva Galleria degli specchi, salone adibito ad ospitare feste e cerimonie sin dalla sua origine. Ma a maggio ci sarà un ballo di diverso tipo. I celebri giardini della villa fungeranno da vera e propria pista per scatenarsi a ritmo di musica elettronica.

Versailles è passata alla storia per i ricevimenti e gli eccessi di chi la abitata. Perché interrompere una tradizione?

Basta solo usare un po’ di immaginazione e sostituire la patinata musica barocca con i ben più aspri suoni della musica elettronica.









I costi dell’evento vanno dai 30 ai 250 euro, e prevedono anche un pacchetto gold con buffet illimitato e champagne. Tutte le informazioni su tariffe e orari sono reperibili sulla pagina ufficiale dell’evento.

Ma il Versailles Electro non è l’unico evento musicale svoltosi in contesti storici. Come dimenticare i Pink Floyd a Pompei o i veri concerti nel Circo Massimo a Roma.

I più ‘conservatori’ possono stare tranquilli. La scorsa edizione è stata un successo senza riportare nessun danno alla struttura.

Dopotutto non dobbiamo dimenticare che i monumenti e le dimore storiche non smettono di vivere dopo che sono stati costruiti. Il loro scopo non è sempre quello di essere ammirati. La loro funzione permane nei secoli ed oltre ad essere meravigliosi esempi d’arte possono diventare spazi dove potersi intrattenere e divertire.

Maria Luisa Ancona