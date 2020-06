Era il 1958 quando Aldous Huxley veniva intervistato da Mike Wallace ed esprimeva la sua preoccupazione per il futuro: erano passati appena 26 anni dalla pubblicazione de Il Mondo Nuovo (A Brave New World), libro di fantascienza in cui l’autore delinea un futuro distopico, armonioso e privo di conflitto. Oggi non ne siamo poi così lontani, ma siamo sicuri che ne valga la pena?

Distopia molto diversa da quella che avrebbe poi presentato George Orwell in 1984, in cui la società obbediva a una dittatura rigida e repressiva, ilMondo Nuovo presenta invece una società utopica in cui biomedicina e ingegneria sociale creano individui in provetta. Esseri umani condizionati in modo da adattarsi bene alla mansione che andranno a ricoprire e progettati per essere felici. Un mondo in cui l’ordine sociale ha la priorità sulla libertà individuale.

Nell’intervista, Huxley esprime tutto il suo sconcerto nel vedere che quanto aveva immaginato nel 1932 si stava realizzando con notevole anticipo rispetto a quelle che erano state le sue previsioni. Sconcerto ampiamente espresso nel Ritorno al Mondo Nuovo, una serie di riflessioni scritte nel 1958 – lo stesso anno dell’intervista – in cui l’autore delinea una serie di elementi a cui prestare particolare attenzione.

Incremento della popolazione e necessità di controllo

Anzitutto, il fattore scatenante passa attraverso “l’eccesso di popolazione, sì che all’umanità si pone la scelta fra l’anarchia e il controllo totalitario”. La necessità d’ordine, infatti, assieme all’evoluzione nel campo della tecnica, porterà a un incremento del controllo dei governanti a scapito dei governati; una società in cui la centralizzazione del potere è la sua evoluzione più naturale e in cui le libertà del singolo vengono sempre più limitate. Un’atomizzazione atta a permettere il regolare funzionamento di ogni singolo ingranaggio; è in questo contesto, in cui la libertà del singolo costituisce un impedimento al funzionamento della macchina, che:

La “volontà d’ordine può trasformare in tiranno chi voleva solamente spazzar via la confusione. La bellezza dell’ordine serve come giustificazione al dispotismo” – Ritorno al Mondo Nuovo, Aldous Huxley

Il principale strumento per ottenere l’ordine è capire come funziona la mente dell’uomo, riuscire ad indovinarne i desideri e soprattutto offrire un modo per soddisfarli. Ecco che consumismo e advertising improvvisamente esplodono: non è un caso che oggi fra le figure professionali più appetitose ci siano proprio influencer ed esperti di comunicazione. Venditori di sogni, più o meno fasulli, che contribuiscono attivamente a quell’illusione di benessere proposta nelle vetrine degli store.

“Non previdero quel che di fatto è accaduto, soprattutto nelle nostre democrazie capitaliste occidentali: il sorgere di una grossa industria della comunicazione di massa che non dà al pubblico né il vero né il falso, ma semmai l’irreale, ciò che, più o meno, non significa nulla. Insomma, essi non tennero conto di un’altra caratteristica dell’uomo: il suo appetito pressoché insaziabile di distrazioni.” – Ritorno al Mondo Nuovo, Aldous Huxley

La propaganda

Gli stessi strumenti utilizzati per vendere un prodotto sono poi sistematicamente applicati anche alle idee. E così arriviamo a quella letale abilità di far passare concetti capaci “di aggirare la scelta razionale e di influenzare l’individuo al di sotto della ragione, quasi ad un livello fisiologico”. Quale possa essere il futuro della democrazia, se questi sono i presupposti, è difficile da stabilire.

“Oggi, per la loro propaganda, i dittatori si avvalgono soprattutto di tre mezzi: ripetizione di frasi fatte, che essi vogliono far accettare per vere; soppressione di fatti, che essi vogliono ignorati; suscitamento e razionalizzazione di passioni che possono poi usarsi nell’interesse del partito o dello Stato”. – Ritorno al Mondo Nuovo, Aldous Huxley

Se non abbiamo ancora a che fare con dittatori, è comunque innegabile che la politica si sia dotata di tali strumenti. Si tratta di riuscire a resistere al flusso delle distrazioni e di continuare a fare dell’informazione un veicolo di libertà, ultimo baluardo della democrazia.

Ana Beatrice Simone