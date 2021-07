Il 28 giugno 1914 il ritmo dell’esistenza subì un’interruzione. Gavrilo Princip, un giovane serbo-bosniaco, uccise l’erede al trono d’Austria Francesco Ferdinando e sua moglie Sofia con i due colpi di pistola più sanguinosi e drammatici dell’intera storia umana.

L’attentato di Sarajevo, ritenuto il casus belli della Grande Guerra, fu soltanto l’apice di una serie di tensioni che aveva logorato il sistema delle relazioni internazionali tra le grandi potenze. E in questo sistema sonnambulo destinato all’autodistruzione, agì la rete cospirativa serba per assassinare l’arciduca Francesco Ferdinando. Gavrilo Princip altro non era che un semplice esecutore. Un burattino plasmato e mosso dalla mente dell’attentato di Sarajevo, Dragutin Dimitrijevic, ultranazionalista serbo e capo della cellula terroristica Mano Nera.

Dimitrijevic era il burattinaio che muoveva a proprio piacimento i fili della politica estera belgradese. Il ruolo di capo della divisione spionistica gli aveva consentito di instaurare migliori rapporti con gli agenti serbi che operavano in territorio austriaco. In particolar modo con il movimento della Giovane Bosnia. Gli apparati governativi serbi e le organizzazioni dei nazionalisti erano profondamente intrecciati. Agenti infiltrati facevano parte del servizio delle dogane, del ministero dell’Interno e degli Esteri e ricoprivano gradi elevati nell’esercito.

La cospirazione

Dimitrijevic affidò a Voja Tankosic, panserbista e membro della Mano Nera, il compito di formare la squadra omicida. Il nucleo iniziale era composto da tre giovani amici serbo-bosniaci di diciannove anni: Nedeljko Cabrinovic, Trifko Grabez e Gavrilo Princip.

Cabrinovic, dopo aver abbandonato gli studi, aveva trovato lavoro a Belgrado come compositore tipografico per un editore specializzato in letteratura anarchica. Grabez era figlio di un prete ortodosso e fu cacciato dalla scuola che frequentava a Tuzla per aver preso a calci un insegnante; proseguì gli studi a Belgrado. Entrambi avevano sofferto l’autoritarismo dei propri padri, ai quali si erano ribellati. In particolar modo l’odio che Cabrinovic nutriva per il padre non era dovuto esclusivamente dai maltrattamenti che subiva, ma anche dal fatto che il genitore fosse un informatore della polizia austriaca.

A Sarajevo, quattro bosniaci si aggiunsero all’iniziale nucleo cospirativo. La seconda cellula sarebbe servita per depistare le indagini. Dimitrijevic, infatti, voleva occultare le tracce della cospirazione e privare di alcun legame l’attentato con Belgrado, facendolo passare come un’isolata iniziativa locale.

Le nuove reclute erano Danilo Ilic, un insegnante di scuola elementare, Cvijetko Popovic, uno studente diciottenne, Vaso Cubrilovic, il più giovane della squadra con i suoi diciassette anni e Muhamed Mehmedbasic, un falegname musulmano.

Chi era Gavrilo Princip

Gavrilo Princip, il sesto di nove fratelli, nacque il 25 luglio 1894 a Obljaj, un villaggio a ovest di Sarajevo. Crebbe in un contesto molto povero e con precarie condizioni di salute. Quando era ancora bambino, infatti, contrasse la tubercolosi.

Frequentò la Scuola Commerciale a Sarajevo. In questa fase della sua giovane vita, si distaccò apertamente dai movimenti nazionalisti serbi. La sua visione cambiò quando si trasferì a Belgrado, nel 1912, per continuare gli studi.

Nella capitale serba, si avvicinò ai movimenti panserbisti, come la Mano Nera. Allo scoppio della Prima guerra balcanica, decise di arruolarsi nell’esercito serbo. Le sue condizioni di salute, tuttavia, non gli permisero di combattere e venne mandato a casa.

Princip divenne un fervente lettore della letteratura nazionalista serba. Tematiche come quella del sacrificio divennero un’ossessione e una missione. Gli ambienti sociali dei fumosi caffè di Belgrado, che emanavano un forte sentimento ultranazionalista, furono determinanti per la sua radicalizzazione.

All’epoca dell’attentato di Sarajevo, Princip era appena diciannovenne. Fu condannato a vent’anni di prigione a Terezin, una cittadina dell’attuale Repubblica Ceca. Il 28 aprile 1918, all’età di 23 anni, morì di tubercolosi nella propria cella.

L’arrivo della coppia asburgica a Sarajevo

La mattina di domenica 28 giugno 1914, l’arciduca Francesco Ferdinando e sua moglie Sofia Chotek arrivarono alla stazione di Sarajevo. Ad attenderli c’era un corteo di cinque automobili. La coppia asburgica salì su una Graef & Stift con la capote abbassata. Il destino volle che la visita cadesse proprio nel giorno dell’anniversario di matrimonio tra Francesco Ferdinando e Sofia. La loro relazione non era approvata alla corte di Vienna. Sofia infatti non poteva entrare a far parte della famiglia imperiale in quanto non apparteneva ad una delle famiglie regnanti in Europa.

Sempre il destino volle che il 28 giugno fosse la ricorrenza della leggendaria Battaglia dei Merli del 1389, quando la Serbia cadde sotto il giogo ottomano. Le commemorazioni sarebbero state molto più sentite, in quanto il sogno della Grande Serbia era stato alimentato dalla liberazione del Kosovo con la Seconda guerra balcanica del 1913.

Le strade erano colme di gente; due fiumi di persone accompagnavano e circondavano il passaggio del corteo. Non era presente nessuna barriera di sicurezza tra la folla e la coppia reale, che viaggiava su un’auto scoperta. Il corteo sfilò nel cuore della città e raggiunse il Ponte Cumurja, quando si imbatté in Mehmedbasic. Il giovane falegname, tuttavia, rimase impietrito dal terrore e si fece superare dal corteo.

L’iniziativa di Cabrinovic

Le auto si diressero verso Cabrinovic. A differenza del compagno, quest’ultimo spaccò il detonatore e lanciò la bomba verso l’auto dell’arciduca, ma l’ordigno rimbalzò sul

tettuccio della vettura ed esplose sotto la macchina successiva, ferendo diversi passeggeri, tra i quali il colonnello austriaco Erik von Merizzi. Francesco Ferdinando e sua moglie rimasero illesi.

Cabrinovic tentò di suicidarsi prima di essere catturato dalla polizia ingerendo il cianuro, ma era scadente e lo fece soltanto vomitare. Le grida e l’agitazione della folla impedirono agli altri attentatori di entrare in azione. Il corteo raggiunse il municipio, dove il sindaco tenne un discorso di benvenuto del tutto inadeguato, data la situazione che si era creata.

L’azione di Gavrilo Princip

Conclusa la surreale cerimonia di benvenuto, Francesco Ferdinando volle recarsi a visitare l’ufficiale ferito, ricoverato in un ospedale nella periferia occidentale della città. Si concordò così di cambiare percorso per evitare di imbattersi in un altro terrorista. Tuttavia, gli autisti non vennero informati del cambio di rotta.

La prima auto del corteo imboccò via Franz Josef, seguita da tutte le altre. Oskar Potiorek, il governatore austriaco in Bosnia-Erzegovina, urlò di fermarsi e di tornare indietro. Le vetture dell’epoca non erano dotate di retromarcia e furono spinte lentamente verso la strada principale.

Gavrilo Princip era lì ad attenderli. Smaltita la delusione per il fallito attentato di Cabrinovic, Princip aveva mantenuto una straordinaria calma. Si era appostato proprio sul lato destro di via Franz Josef in attesa della sua occasione.

Il giovane serbo-bosniaco sbucò dall’ombra delle tende di un negozio ed estrasse la sua Browning. Come raccontò lui stesso, nel corso dei processi, la vista della duchessa lo fece soffermare e il tempo sembrò rallentare. Secondi che durarono minuti. Gavrilo Princip sparò i due colpi di pistola più sanguinosi della storia dell’umanità. Una pallottola attraversò la porta dell’auto e colpì all’addome Sofia; la seconda recise la giugulare di Francesco Ferdinando. Sofia morì sul colpo mentre l’arciduca spirò pochi minuti dopo in ospedale.

Erano da poco passate le 11 del mattino del 28 giugno 1914. In tutta Sarajevo, le campane cominciarono a suonare in segno di lutto. I venti di guerra iniziarono ad alzarsi in tutta Europa.

Andrea Brando