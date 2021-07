Verso l’abisso: la crisi di luglio e la fine della ragione

La crisi di luglio, scoppiata in seguito all’attentato di Sarajevo, segnò l’inizio della Grande Guerra. Fu una profonda crisi politica e diplomatica che terminò in appena un mese esatto, quando l’Austria-Ungheria dichiarò guerra alla Serbia.

La stampa internazionale si mostrò inorridita dagli eventi di Sarajevo. La morte di Francesco Ferdinando e di sua moglie Sofia, per mano del giovane serbo-bosniaco Gavrilo Princip, sconvolse l’Europa intera. Nella prima fase della crisi di luglio, i governi delle maggiori potenze si schierarono a favore dell’Austria, che esigeva risposte da Belgrado.

Oscar Potiorek, il governatore austriaco in Bosnia-Erzegovina, in un telegramma inviato al ministro della Guerra asburgico, si disse pienamente convinto che le cause dell’attentato andassero ricercate in Serbia. Tuttavia, il governo serbo non era affatto interessato a un conflitto con l’Austria-Ungheria. La Serbia era uscita logorata, seppur vittoriosa, dalle guerre balcaniche.

L’esitazione di Nikola Pasic

La figura dominante nella politica serba era il leader radicale Nikola Pasic. Pasic guidò dieci governi tra il 1904 e il 1918. Coniugava idee costituzionali ad appelli di espansione ed unificazioni territoriali. In seguito al regicidio del 1903, sapeva che il suo successo sarebbe dipeso dalla capacità di assicurare l’indipendenza del governo dalla rete cospirativa di ufficiali.

Pasic era a conoscenza del complotto per uccidere Francesco Ferdinando. Il 24 giugno 1914 avviò un’inchiesta sulle attività delle guardie di frontiera tra Serbia e Bosnia. Il giorno stesso, scrisse al ministro della Guerra serbo che era in atto un’iniziativa che mirava a creare un conflitto tra Serbia e Austria.

Pasic incaricò Jovan Jovanovic, diplomatico serbo a Vienna, di mettere al corrente il governo austriaco della probabile minaccia. Jovanovic era un attivista panserbo e membro della Mano Nera. Per questo motivo, fu molto vago nel comunicare il messaggio ai servizi segreti austriaci, che non presero seriamente l’avvertimento.

La colpa di Pasic fu di non aver arginato il diffondersi del panserbismo nella politica serba. Inoltre, avrebbe potuto e dovuto informare direttamente il ministro degli Esteri asburgico dell’incombente minaccia. Intrappolato tra nemico interno e nemico esterno, Pasic reagì con esitazione all’attentato di Sarajevo. Per questo motivo, alla Serbia rimase cucita addosso l’accusa di una partecipazione attiva nel drammatico evento del 28 giugno.









La crisi di luglio

Il governo austriaco decise di intervenire in maniera forte e risoluta. Nell’intraprendere questa azione politica, l’Impero asburgico poteva contare sull’alleato tedesco. Il 5 luglio il kaiser Guglielmo II assicurò all’imperatore austriaco Francesco Giuseppe il pieno appoggio della Germania, che lasciò grande iniziativa a Vienna per punire la Serbia.

I tedeschi, tramite l’incondizionato appoggio agli austriaci, speravano di riuscire a

circoscrivere il conflitto nella regione balcanica. Dal punto di vista tedesco erano possibili due previsioni: o la Russia avrebbe abbandonato l’alleato serbo, o la Francia e la Gran Bretagna avrebbero abbandonato i russi, non volendo rischiare una guerra per difendere i serbi. In ogni caso Berlino e Vienna sarebbero usciti vincitori.

L’intento della Germania era dimostrare la propria potenza negli equilibri politici europei. Il Reich non voleva una grande guerra, ma probabilmente era l’unica grande potenza a correre il rischio di un’impennata del conflitto.

L’errore tedesco fu di non chiarire la propria posizione agli inglesi, che vennero tenuti all’oscuro delle decisioni degli Imperi centrali.

L’ultimatum austriaco

Il 23 luglio alle ore sei del pomeriggio, il governo austriaco inviò a quello serbo un ultimatum di quarantotto ore. La premessa del testo iniziò con due accuse a Belgrado; responsabile di aver tollerato iniziative ultranazionaliste e di aver aiutato la squadra omicida a superare la frontiera e raggiungere Sarajevo.

L’ultimatum si articolò in dieci richieste specifiche. I punti più importanti e problematici erano il quinto e il sesto. Il punto cinque chiedeva al governo serbo di accettare la collaborazione di organi imperiali asburgici per la repressione delle organizzazioni nazionaliste. Il sesto punto di accettare addirittura delegati austriaci nelle indagini sugli assassini di Sarajevo.

Erano richieste inaccettabili per uno Stato sovrano. L’ultimatum stesso fu concepito con lo scopo di essere rifiutato. Assicurati dall’appoggio militare russo, Pasic rispose con un brillante testo diplomatico. La Serbia accettò tutti i punti, ad eccezione del sesto, in quanto violava la propria Costituzione.

Gli ultimi giorni della crisi di luglio

Il 25 luglio 1914, Serbia e Austria-Ungheria mobilitarono i propri eserciti. Edward Grey, primo ministro britannico, giocò l’ultima disperata carta convocando a Londra le maggiori potenze. L’invito non fu esteso all’Impero asburgico e alla Russia. Grey confidava sul sistema di alleanze per limitare le iniziative dei due stati. Il governo inglese, infatti, vedeva la mano della Germania dietro alle iniziative di Vienna.

Il governo austriaco si sentì offeso per la scarsa considerazione e fece pressioni ai tedeschi per annullare l’incontro di Londra. Berlino, in maniera titubante, respinse l’invito, frantumando le residue possibilità di calmare i venti di guerra.

E così, il 28 luglio 1914, un mese esatto dopo la morte dell’arciduca, l’imperatore asburgico Francesco Giuseppe firmò la dichiarazione di guerra contro la Serbia, nel suo studio della villa imperiale di Bad Ischl. Nel testo, scritto in forma molto solenne, fece appello a Dio e al suo popolo di impugnare la spada per difendere l’onore e la dignità della Monarchia.

La fine della ragione

La notte del 28 luglio 1914, Belgrado era una città deserta. Attorno all’una di notte le truppe serbe fecero esplodere il ponte tra Semlin e la capitale. Poco dopo, cominciarono i primi bombardamenti delle cannoniere austriache che segnarono l’inizio delle ostilità. Il primo ministro Grey minacciò l’intervento dell’esercito britannico, scatenando il panico a Berlino. L’entrata in scena degli inglesi non era infatti un’opzione valutata dagli Imperi centrali.

Tuttavia, l’opinione pubblica tedesca sembrò elettrizzata all’idea di entrare in guerra, forte del primato economico continentale e di una grande crescita demografica. Per le strade del Reich dilagò l’idea della “guerra inevitabile”, circolata non solo negli ambienti militari ma anche nella classe media e in quella popolare.

Dopo il bombardamento di Belgrado, il 30 luglio 1914, lo zar Nicola II ordinò la

mobilitazione generale dell’esercito russo lungo tutto il confine occidentale. Questo atto sancì il passaggio da guerra locale a continentale. I lunghi tempi della mobilitazione dell’esercito zarista lasciavano ancora margine per scendere ad accordi. Anche questa occasione non venne sfruttata.

Il 31 luglio la Germania proclamò lo stato di guerra imminente e mandò alla Russia un ultimatum di dodici ore per annullare la mobilitazione generale. Un altro fallimentare ultimatum venne inviato alla Francia. Berlino chiese a Parigi di dichiarare la propria neutralità in caso di una guerra russo-tedesca. Era una richiesta sfrontata e inaccettabile. Russia e Francia, infatti, erano alleate dalla Convenzione militare del 1892. Gli ultimatum tedeschi cementificarono ulteriormente l’unione franco-russa.

Le luci si spengono

Il primo agosto i tedeschi dichiararono guerra alla Russia. Londra si limitò a ricordare la neutralità del Belgio; qualora lo stato fiammingo fosse stato attraversato da un esercito, gli inglesi sarebbero entrati in guerra.

E così avvenne. Il 3 agosto 1914 l’Impero tedesco violò la neutralità belga e, il giorno stesso, dichiarò guerra alla Francia. In seguito alla violazione della sovranità del Belgio, il governo britannico dichiarò guerra alla Germania il 4 agosto. La guerra che ci si apprestava a combattere sarebbe stata la più sanguinosa e feroce mai vista. L’umanità toccò il punto più basso della propria esistenza.

Le cause della Grande Guerra

Le cause della Grande Guerra sono molteplici ed è pressoché impossibile attribuire le colpe a un singolo Stato, o a un singolo attore protagonista. Ogni personaggio, ogni avvenimento, ogni decisione presa ha contribuito ad arrivare al catastrofico e drammatico epilogo. Dal 1870 in poi, ovvero dopo la formazione dello Stato nazionale tedesco, la sottile corda che teneva legate le grandi potenze sul bordo dell’equilibrio ha iniziato lentamente a sfilacciarsi, senza che le élites politiche se ne accorgessero.

La politica tedesca, dal 1890 in poi, prese strade sbagliate per “esigere il proprio posto al sole”, isolandosi con la sola Austria-Ungheria nel sistema di alleanze che si andava a formare. Dal punto di vista degli Imperi centrali, nella crisi di luglio erano in gioco interessi vitali, quali il prestigio, l’onore e l’ambizione nel soverchiare gli equilibri politici europei.

Grandi responsabilità si possono attribuire al governo austriaco e alla sua miopia nel gestire la crisi di luglio. Vienna, forte dell’appoggio tedesco, si concentrò soltanto sulla Serbia, pensando di poter circoscrivere il conflitto.

Le basi della crisi di luglio vennero poste dall’attentato di Sarajevo. I politici serbi tentennarono in seguito all’assassinio di Francesco Ferdinando perché sapevano che dovevano scegliere se sacrificare il loro ruolo, e la loro vita, o la pace del loro paese. La Mano Nera con ogni probabilità avrebbe cospirato un altro colpo di stato se la Serbia avesse accettato l’ultimatum dell’Austria.

Il nazionalismo e il darwinismo sociale inasprirono i rapporti tra le società di fine Ottocento. L’esaltazione della figura del soldato, incarnazione delle più alte e nobili virtù a cui un cittadino potesse aspirare, secondo le propagande nazionaliste dell’epoca, spinse milioni di giovani al sacrificio per la propria patria.

Il principale colpevole dello scoppio della prima guerra mondiale è la politica europea. Gli uomini politici erano in balìa degli eventi ed accecati dal perseguire soltanto i propri obiettivi. Decisero di non decidere.

I protagonisti del 1914 erano dei sonnambuli, apparentemente vigili ma non in grado di vedere, tormentati dagli incubi ma ciechi di fronte alla realtà dell’orrore che stavano per portare nel mondo.

Andrea Brando