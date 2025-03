Nel pomeriggio di oggi vertici e leader Ue, extra Ue e Nato si sono riuniti a Londra per discutere di sicurezza, difesa europea e Ucraina dopo giorni di tensione a seguito della visita di Stato di Zelensky a Washington. Il vertice di Londra ha visto la partecipazione del presidente ucraino dopo un precedente incontro con il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer; previsto un successivo incontro con re Carlo a margine del summit. Meloni ha incontrato Starmer prima del vertice, mentre i Paesi baltici sono stati esclusi.

Starmer convoca l’incontro a Londra

Presso la Lancaster House di Londra 16 leader di Paesi dell’Unione europea, extra europei e i vertici della Nato e dell’Ue si sono riuniti per discutere nuovamente di sicurezza europea in relazione agli ultimi sviluppi della questione ucraina, una necessità posta dall’ultimo incontro tra Trump e Zelensky che ha gettato tensione tra le sponde dell’Atlantico.

Nell’incontro euroatlantico, i Paesi coinvolti hanno ribadito il sostegno europeo all’Ucraina nella continuazione della difesa dall’aggressione russa e la solidarietà al presidente Zelensky dopo il fallimento del suo incontro a Washington con il tycoon e il suo vice, Vance. Starmer ha definito quanto accade in questo momento sullo scenario europeo una “sfida generazionale” per la sicurezza dell’Europa, una questione vitale.

Zelensky ha inoltre dichiarato di aver avuto un incontro bilaterale con la premier Giorgia Meloni, insistendo sulla necessità di una pace duratura attraverso reali garanzie di sicurezza e nel quale non è escluso un ruolo Usa e l’importanza dell’unità europea.

Le dichiarazioni dei leader

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che l’Europa ha bisogno urgentemente di un riarmo e che la Commissione ha in programma di presentare il piano al prossimo Consiglio Europeo del 6 marzo, sottolineando la necessità di fare grandi passi avanti nella difesa. La necessità è quella di rafforzare e proteggere l’Ucraina, mettendola in posizione di forza e avere dunque le risorse per “prepararsi al peggio”.







Il segretario generale della Nato Rutte ha annunciato che i Paesi europei accresceranno la spesa in difesa e la necessità di fornire reali garanzie di sicurezza all’Ucraina per prevenire una nuova invasione e rendere così la pace reale e duratura. Secondo quanto riportato dal Guardian, Rutte avrebbe ribadito che gli Usa sono impegnati nella Nato e che lo stesso presidente Trump sarebbe affidabile e impegnato nel mantenere viva l’Alleanza Atlantica.

Keir Starmer ha invece posto l’accento sul legame indispensabile con gli Usa – che restano «un alleato affidabile» – e sulla collaborazione con Francia, Ucraina e altri Paesi per permettere a Zelensky di negoziare da una posizione di forza ed elaborare un piano di pace.

Starmer ha inoltre dichiarato di aver avuto una chiamata con Trump nella quale hanno discusso del piano del Regno Unito e che i risultati della chiamata sarebbero stati positivi. Il primo ministro ha affermato che una serie di Paesi europei sono disponibili ad aderire a una coalizione di Paesi finalizzata a elaborare un piano di pace per l’Ucraina – senza svelare ulteriori dettagli – e che ogni accordo dovrebbe coinvolgere la Russia di Putin.

Sulla stessa linea Giorgia Meloni: ‭«dividere l’Occidente sarebbe esiziale‭», poi ha sottolineato la necessità di una pace duratura. La premier ha espresso una forte preoccupazione circa i dazi che Trump ha annunciato voler imporre all’Europa, auspicando un accordo con il tycoon.

Dopo le frizioni di Washington, proposto un piano per un cessate il fuoco di iniziativa anglo-francese

L’Europa, dopo – e nonostante – l’incontro a Washington tra Usa e Ucraina dimostra di voler continuare nel solco del pieno sostegno a Zelensky. Negli ultimi giorni il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer hanno affermato di voler elaborare un piano di pace a cui lavoreranno Francia, Regno Unito e Ucraina, da presentare successivamente agli Usa, nel quale resta fondamentale il ruolo statunitense al fine di fornire garanzie di sicurezza.

L’ipotesi di un dispiegamento di truppe di interposizione europee, stando a quanto affermato dal ministro degli Esteri russo Lavrov, è stata giudicata da parte russa come inaccettabile, in quanto non sarebbe finalizzato a fermare la guerra, bensì ad alimentarla. Il Regno Unito ha inoltre accordato con l’Ucraina un nuovo prestito dal valore di 1.6 miliardi di sterline da utilizzare per il rafforzamento della difesa del Paese.

Incontro Starmer-Meloni e l’esclusione dei Paesi baltici

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto una chiamata con il presidente Trump nella serata di ieri in vista del suo arrivo a Londra e ha promosso un incontro Ue-Usa per giungere a un punto d’intesa sulla guerra in Ucraina, proposta appoggiata apertamente dal primo ministro polacco Tusk.

In mattinata la premier ha inoltre incontrato il primo ministro Starmer per un incontro bilaterale Italia-Regno Unito nel quale la premier ha affermato la necessità di una “pace giusta e duratura” e di innovazione sul piano della difesa e della sicurezza. Meloni mira a porsi come mediatrice tra gli Stati Uniti di Trump e l’Europa.

I Paesi baltici hanno invece tenuto un incontro virtuale con Starmer, sostenendo un ritorno al tavolo di negoziazione tra Usa e Ucraina e, come anche il primo ministro polacco Tusk, una prioritizzazione della presenza Nato a est. I tre Paesi del Baltico non avrebbero reagito bene all’esclusione nella partecipazione al vertice di Londra, essendo tra coloro che mantengono la linea più dura nei confronti della Russia di Putin.

Elisa Del Beato