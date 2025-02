Durante il vertice di Parigi, convocato nei giorni scorsi dal presidente francese Emmanuel Macron, i leader europei hanno potuto discutere di persona di due temi attualmente cruciali: la pace in Ucraina e la necessità di una difesa comune europea. La preoccupazione di una marginalità dell’Europa nel processo di trattativa tra Russia e Ucraina ha portato i leader del continente a riposizionarsi.

I partecipanti e il focus dell’incontro

L’esclusione dell’Europa da parte degli Stati Uniti nelle trattative tra Putin e Zelensky ha portato Emmanuel Macron a convocare il vertice di Parigi al quale hanno preso parte Italia, Polonia, Germania, Regno Unito, Danimarca, Spagna, Paesi Bassi, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il segretario generale della Nato Mark Rutte.

Il focus è stato una discussione circa le prossime mosse da adottare per poter fornire all’Ucraina delle garanzie da parte europea e la sicurezza del continente. Secondo i Paesi europei, la trattativa non è completa senza la loro inclusione, avendo contribuito significativamente alla difesa del Paese nei tre anni di conflitto.

L’intento francese è quello di solidificare una prospettiva di una difesa europea, nel quale riuscire a tenere un margine di autonomia e un peso più significativi rispetto a quelli che vengono ricoperti attualmente. Il presidente francese ha affermato che «c’è la necessità per gli europei di fare di più, meglio e in una maniera più coerente per la nostra sicurezza collettiva».

Le reazioni alla notizia della convocazione del vertice di Parigi

La premier Giorgia Meloni procede con cautela: ha affermato che Donald Trump «non va preso di petto», esprimendo quindi perplessità circa la modalità con cui Macron ha convocato il vertice a Parigi, volendo mantenere una posizione di mediazione tra l’amministrazione di Trump e l’Unione europea. Il governo italiano punterebbe sul fare leva con gli Usa sulle sanzioni dell’Ue poste alla Russia negli ultimi anni per un coinvolgimento europeo nelle trattative.

L’esclusione dal vertice di Parigi della Slovenia e della Repubblica Ceca ha suscitato una reazione di protesta nei paesi: la presidente slovena Natasa Pirc Musar afferma che ciò che emerge dal non coinvolgimento di una serie di altri attori europei è un simbolo di un’Europa non unita e di un trattamento diseguale tra i membri dell’Unione europea.

Le posizioni emerse al vertice

Secondo il cancelliere tedesco Scholz non possono essere fatte imposizioni all’Ucraina. Il sostegno europeo rimane assicurato e deve continuare attraverso finanziamenti. Secondo il cancelliere è prematuro e inappropriato parlare di schieramento di truppe, auspicando un’unione di Usa e Unione europea nel processo di pace.

Sulla stessa linea si trova il primo ministro polacco Tusk, il quale ha affermato che non ci sono negoziati sull’Ucraina senza Ucraina e che le relazioni tra Unione europea e Stati Uniti stanno entrando in una nuova fase sotto la presidenza Trump. Alla luce di questo, si pone dunque la necessità di aumentare i budget europei per la difesa a più del 2% del PIL, allentando le regole di spesa affinché non si ripercuota sul disavanzo eccessivo dell’Unione europea.

Il fine sarebbe quello di rendere l’Europa autosufficiente e con capacità difensive migliori, non sarebbe altrimenti possibile fornire garanzie di sicurezza ad altri. Tusk ha ribadito di voler avere un ruolo attivo in Ucraina ma non prende in considerazione uno schieramento di truppe.

Il primo ministro britannico Starmer ha ribadito la disponibilità della Gran Bretagna di schierare truppe in Ucraina, ipotesi avanzata prima del vertice e appoggiata anche dalla Svezia, affermando che «è ora di prendere le nostre responsabilità per la nostra sicurezza, per il nostro continente». Ha affermato inoltre che le garanzie di sicurezza per l’Ucraina devono avere necessariamente un supporto statunitense per avere un vero deterrente con la Russia e che discuterà nel suo prossimo incontro con Trump a Washington sugli ultimi sviluppi.

Cosa è accaduto a Monaco e l’incontro Usa-Russia di martedì a Riad

Durante la Conferenza di Monaco sulla Sicurezza, il vicepresidente Vance insieme ad altre figure ufficiali dell’amministrazione Trump, ha affermato che l’Unione europea non siederà ai tavoli per i negoziati di pace tra Russia e Ucraina, gettando tensione con i paesi europei. Il discorso si è trasformato, inoltre, in un rimprovero Usa circa il presunto tradimento europeo dei valori condivisi con gli Stati Uniti, riferendosi alla democrazia e alla libertà di espressione nel continente.

A rendere le tensioni ancora più alte è il vertice in Arabia Saudita che è previsto per oggi tra alti funzionari russi, tra cui il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e corrispettivi statunitensi, tra cui il segretario di Stato Rubio, il consigliere per la sicurezza nazionale Waltz e l’inviato di Trump in medio oriente Witkoff. Il fine principale è stabilizzare le relazioni tra la Casa Bianca e il Cremlino e preparare un colloquio vis à vis tra Trump, Zelensky e Putin.

Durante la Conferenza di Monaco il presidente ucraino ha ribadito la necessità assoluta del sostegno statunitense, purché garantisca una reale sicurezza per l’Ucraina e di creare un esercito europeo. La volontà dell’Ucraina di entrare nella Nato rimane solida, proposta che non ha trovato la risposta Usa auspicata, secondo cui invece l’entrata nell’Alleanza Atlantica non risulta attuabile nell’immediato futuro. Zelensky ha inoltre precisato di non aver firmato alcun accordo circa la cessione di terre rare e di voler rivedere i termini della proposta del presidente Trump, scegliendo dunque di procedere con cautela non possedendo certezze circa il futuro di un’Ucraina in pace.

Elisa Del Beato