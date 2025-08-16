Il vertice in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin, atteso come un passo decisivo verso la fine della guerra in Ucraina, si è trasformato in uno spettacolo mediatico più che in un negoziato concreto. L’accoglienza trionfale riservata al leader del Cremlino ha segnato una vittoria simbolica per Mosca, mentre sul piano politico non sono emerse soluzioni né impegni reali per un cessate il fuoco. Tra dichiarazioni vaghe, sorrisi davanti alle telecamere e assenza di decisioni sostanziali, il vertice in Alaska ha lasciato aperte molte domande sul futuro del conflitto e sul ruolo che gli Stati Uniti intendono giocare nei rapporti con la Russia.

Un’accoglienza trionfale per Putin

Il vertice in Alaska tra Trump e Putin, ad Anchorage, è stato presentato come un momento decisivo per avvicinare Russia e Stati Uniti alla pace in Ucraina. Più che un negoziato, però, l’evento si è trasformato in uno spettacolo diplomatico che ha consacrato l’immagine di Putin sulla scena internazionale.

Ad accoglierlo è stato steso un tappeto rosso e, sotto le telecamere, Trump lo ha applaudito e stretto la mano con sorrisi calorosi. Scene impensabili fino a pochi mesi fa, considerando che dal 2022 Putin era stato isolato da gran parte delle capitali occidentali. Oltre agli onori e tutte le celebrazioni di benvenuto al Presidente russo, eclatante è stata la scena di indifferenza di fronte a tutti i giornalisti. Persino le domande pungenti dei giornalisti americani – tra cui un diretto “Smetterai di uccidere i civili?” – non hanno scalfito la sua sicurezza. Si è limitato a sorridere, mantenendo il controllo della scena.

Il solo fatto che Mosca fosse invitata in territorio statunitense è stato interpretato dal Cremlino come una vittoria: Putin, da paria internazionale, si è ritrovato ospite d’onore in un Paese che per tre anni ha guidato lo sforzo di sostegno a Kiev.

Dichiarazioni vaghe e nessun passo avanti

Le aspettative su un cessate il fuoco si sono dissolte rapidamente. Durante la conferenza, i due leader hanno pronunciato brevi dichiarazioni senza permettere ai giornalisti di porre domande. Putin ha parlato di un “clima costruttivo” e ha evocato la storia dell’Alaska come ex territorio russo, prima di accennare solo marginalmente alla guerra in Ucraina.

Trump, sorprendentemente più misurato del solito, non ha mai nominato esplicitamente né il cessate il fuoco né il presidente Zelensky. Ha semplicemente affermato che “molti progressi” erano stati raggiunti, senza chiarire di che natura, ma assicurando che “molti punti sono stati concordati”. Nessun accordo è stato annunciato, nessuna tabella di marcia definita. Le sue parole più vicine alla questione sono state un riferimento generico al numero di vittime settimanali del conflitto.

Le richieste inaccettabili di Mosca

Al di là delle frasi concilianti, Putin ha ribadito le condizioni che Mosca ritiene indispensabili per porre fine alla guerra: riconoscimento della sovranità russa sulla Crimea e sulle regioni occupate, smilitarizzazione dell’Ucraina, neutralità politica e nuove elezioni. In sostanza, una resa mascherata che Kiev non può accettare.

Da parte americana non è arrivata alcuna pressione per rivedere queste posizioni, né la minaccia di conseguenze in caso di rifiuto. Al contrario, Trump ha attenuato i toni rispetto alle dichiarazioni iniziali, quando aveva promesso “gravi conseguenze” se la Russia non si fosse mostrata disponibile a un cessate il fuoco.

Una vittoria simbolica per Putin

Mentre Washington si accontentava di dichiarazioni di principio, a Mosca si respirava entusiasmo. Dmitry Medvedev, ex presidente e oggi vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, ha celebrato il fatto che l’incontro sia avvenuto “senza precondizioni” e che i negoziati possano continuare anche mentre la guerra prosegue.

Analisti vicini al Cremlino hanno sottolineato che Putin non ha dovuto fare alcuna concessione, pur ottenendo ciò che desiderava: un riconoscimento implicito del suo ruolo di interlocutore internazionale e la fine, almeno parziale, dell’isolamento diplomatico.







Trump sposta il peso su Kiev

Uno dei passaggi più delicati è arrivato dopo l’incontro tra Trump e Putin, quando il Presidente statunitense ha dichiarato che la responsabilità di portare avanti un negoziato spetta ora al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Una frase che ha allarmato Kiev e che è stata immediatamente amplificata dai media russi come prova che gli Stati Uniti stiano scaricando parte dell’onere sulle spalle dell’Ucraina.

Secondo l’analista Tatiana Stanovaya del Carnegie Russia Eurasia Centre, Trump sembra voler esercitare pressione diretta su Kiev affinché accetti di trattare alle condizioni di Mosca. Una dinamica che potrebbe incrinare l’unità dell’alleanza occidentale, spostando il baricentro delle responsabilità dall’aggressore all’aggredito.

La gestione mediatica del vertice in Alaska

L’immagine di Putin sorridente, seduto nella limousine blindata di Trump, ha fatto il giro del mondo. Per il leader russo, che controlla rigidamente l’informazione interna e raramente affronta domande scomode, l’episodio ha avuto un forte valore simbolico.

Le foto dei due presidenti che si stringono la mano più volte, amplificate dai social, hanno consolidato il messaggio del Cremlino: la Russia non è isolata e il suo leader viene trattato come un pari dalla Casa Bianca.

Nonostante l’enfasi retorica, il vertice in Alaska si è concluso senza risultati tangibili. Non sono stati firmati accordi, non è stato avviato un percorso verso un incontro trilaterale con Zelensky, e neppure sono emersi incentivi economici che potessero convincere Mosca a riconsiderare le sue posizioni.

Trump ha lasciato intendere che ci saranno nuovi incontri, forse persino a Mosca. “Probabilmente ti rivedrò presto”, ha detto a Putin, ricevendo in risposta un ironico: “La prossima volta a Mosca”. Un segnale che la diplomazia americana si sta muovendo più verso la ricerca di un dialogo bilaterale che verso la costruzione di una strategia comune con l’Europa e Kiev.

Un vertice scenografico, ma vuoto

Il vertice in Alaska tra Trump e Putin ha confermato che la guerra in Ucraina resta lontana da una soluzione. Trump ha ridimensionato le minacce iniziali, adottando un tono conciliante che ha finito per favorire l’immagine di Putin. Quest’ultimo, senza cedere nulla sul campo di battaglia, ha ottenuto un riconoscimento politico internazionale che rafforza la sua posizione.

Per Kiev, invece, il rischio è di trovarsi sotto crescente pressione, spinta a sedersi al tavolo delle trattative con condizioni che equivalgono a una resa. Più che un passo verso la pace, il vertice si è rivelato un passo verso l’incertezza, con la Russia che appare sempre più abile a capitalizzare ogni occasione diplomatica.

Lucrezia Agliani