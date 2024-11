Mattarella a Pechino, accolto con tutti gli onori dal presidente cinese Xi Jinping, lancia un chiaro appello alla cooperazione internazionale. In un momento storico segnato da rapidi e profondi cambiamenti, le relazioni tra Italia e Cina sono viste come una risorsa cruciale per affrontare le sfide globali. L’incontro, tenutosi nella solenne cornice della Casa del Popolo, si svolge sotto il segno della pace e della promozione di un dialogo aperto tra le nazioni. Questo vertice, infatti, mira a rafforzare i legami bilaterali, considerati un’ancora di stabilità in un contesto mondiale sempre più incerto.

La visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pechino rappresenta un momento cruciale per consolidare le relazioni bilaterali tra i due Paesi. Dopo un periodo di incertezze legate alla chiusura del progetto della “Via della Seta”, questo incontro segna un nuovo capitolo per la cooperazione economica, culturale e diplomatica. Accolto con grande calore e cerimonia dal presidente cinese Xi Jinping, Mattarella ha subito posto l’accento sull’importanza della collaborazione tra nazioni in un’epoca di rapidi mutamenti.

L’appello alla cooperazione per superare le sfide globali

Durante il suo discorso, Mattarella ha affrontato temi di estrema rilevanza globale, evidenziando il bisogno di una collaborazione costante per affrontare le sfide di oggi. «Viviamo grandi cambiamenti, intensi, profondi, veloci. Grandi sfide per l’umanità che richiederebbero concordia per un esame comune e convergente dei problemi che queste sfide presentano», ha dichiarato il presidente. In un periodo storico in cui le tensioni tra le superpotenze sono sempre più palpabili, l’Italia si propone come promotrice di un dialogo costruttivo e di rapporti pacifici con tutte le nazioni.

Anche Xi Jinping ha condiviso questa visione, sottolineando l’importanza della visita di Mattarella per infondere nuova energia nei rapporti bilaterali: «La sua visita è un’occasione per dare nuova vitalità alla nostra collaborazione, un nuovo punto di partenza». Il presidente cinese ha evidenziato come Cina e Italia, essendo due antiche civiltà, abbiano una responsabilità storica di promuovere un mondo più pacifico e di risolvere le divergenze attraverso un dialogo costruttivo.

Rilancio del dialogo dopo la chiusura della “Via della Seta”

Uno dei temi centrali del vertice è stato il riposizionamento delle relazioni economiche tra i due Paesi. La chiusura della “Via della Seta” – l’accordo simbolo dell’apertura commerciale tra Italia e Cina – ha lasciato un vuoto diplomatico, che oggi si cerca di colmare con un rinnovato impegno al dialogo. La visita di Mattarella segue infatti di pochi mesi quella della premier Giorgia Meloni, che a luglio aveva inaugurato un primo contatto diplomatico per normalizzare i rapporti.

«La Cina è una protagonista fondamentale della vita internazionale ed è un interlocutore importante per l’Italia», ha sottolineato Mattarella, esprimendo grande fiducia nella collaborazione con Pechino. Ha poi ricordato il suo incontro di sette anni fa con Xi Jinping, quando il presidente cinese visitò la Sicilia, terra d’origine di Mattarella: «Sono grato per aver visitato la mia regione, la Sicilia». Questo gesto di cortesia ha contribuito a consolidare un legame che oggi, più che mai, appare strategico per entrambe le nazioni.

Una partnership strategica fondata su cultura e innovazione

Il vertice ha sottolineato l’importanza di una collaborazione culturale e scientifica tra Italia e Cina. Mattarella e Xi hanno infatti discusso di iniziative congiunte nel campo della ricerca, della tecnologia e della cultura, convinti che questi settori possano diventare il fulcro di una cooperazione duratura. La cooperazione culturale rappresenta, secondo Mattarella, una via privilegiata per promuovere pace e comprensione tra i popoli.

Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, presente all’incontro, ha evidenziato la lunga storia di scambi tra le due civiltà: «Questo antico e fertile rapporto con la Cina resta per noi un modello. Come allora si intrecciarono idee e conoscenze, anche oggi dobbiamo tutti impegnarci affinché la cultura rappresenti uno strumento fecondo di amicizia e pace tra i nostri popoli». Le sue parole sottolineano come gli scambi culturali possano agire da ponte per avvicinare le due nazioni, creando una solida base per una cooperazione che va oltre il mero interesse economico.

Un nuovo capitolo per le relazioni italo-cinesi

L’incontro tra Mattarella e Xi Jinping si chiude con un rinnovato impegno a lavorare insieme, valorizzando i punti di forza di ciascun Paese. La volontà di cooperare si estende anche al settore ambientale, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e al cambiamento climatico. Cina e Italia, pur provenendo da contesti socio-economici diversi, condividono la responsabilità di proteggere il pianeta e di ridurre l’impatto ambientale delle loro politiche industriali.

Guardando al futuro, Italia e Cina si trovano davanti a una vasta gamma di possibilità di collaborazione. Dalla cultura alla tecnologia, dall’ambiente all’economia, i due Paesi hanno l’opportunità di costruire un’alleanza strategica che possa fungere da esempio per il resto del mondo. La presenza delle massime cariche dello Stato italiano a Pechino, con un entourage che include anche rappresentanti dell’economia e della cultura, è un segnale forte della volontà di creare legami sempre più solidi e produttivi.