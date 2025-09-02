A Tianjin, in Cina, si è appena concluso il 25° vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco), un appuntamento che ha riunito leader di Paesi che rappresentano quasi metà della popolazione mondiale. Il vertice Sco, guidato dal presidente cinese Xi Jinping, ha visto la presenza di figure di primo piano come Vladimir Putin e Narendra Modi e si è svolto in un contesto di forti tensioni internazionali e rapporti complicati con gli Stati Uniti.

Dietro i gesti simbolici e le strette di mano, la Sco ha mostrato la volontà di rafforzarsi come polo politico ed economico alternativo all’Occidente.

Xi Jinping: verso un nuovo multipolarismo

Aprendo i lavori, Xi Jinping ha delineato la visione di un vertice Sco capace di diventare un punto di riferimento per il cosiddetto Sud del Mondo. Senza mai citare direttamente Washington, il presidente cinese ha criticato le “politiche egemoniche” e invocato un mondo multipolare più giusto ed equo.

Al centro della sua proposta, il potenziamento della cooperazione economica: mercati interconnessi, scambi più fluidi e progetti comuni in campi strategici come energia, infrastrutture, scienza, tecnologia e intelligenza artificiale.

A conferma delle ambizioni cinesi, Xi ha annunciato un pacchetto finanziario imponente: 2 miliardi di yuan in sovvenzioni immediate agli Stati membri e 10 miliardi di yuan in prestiti, da erogare attraverso un consorzio interbancario nei prossimi tre anni.

Oltre al sostegno economico, la Cina ha deciso di puntare anche sul capitale umano, promettendo programmi di formazione per 10mila studenti dei Paesi partner e progetti di cooperazione educativa. Una risposta indiretta alla crescente chiusura degli Stati Uniti nei confronti di ricercatori e studenti stranieri.

Modi e Putin: un incontro inedito

Uno degli episodi più significativi del vertice Sco è stato il lungo colloquio tra il premier indiano Narendra Modi e il presidente russo Vladimir Putin. I due leader hanno trascorso quasi un’ora a discutere in privato all’interno della blindata Aurus del capo del Cremlino, prima di raggiungere le rispettive delegazioni.

L’appuntamento segna la prima occasione di incontro diretto dopo l’introduzione da parte di Washington di un dazio del 50% sulle esportazioni indiane, una misura legata agli acquisti di petrolio russo da parte di Nuova Delhi.

Se i rapporti russo-indiani hanno attirato l’attenzione, non meno rilevante è stato il riavvicinamento tra Pechino e Nuova Delhi. Dopo anni di tensioni dovuti agli scontri di confine del 2020, che costarono decine di vite, Modi e Xi hanno deciso di intraprendere un percorso di collaborazione.

Gli accordi recenti sulla riapertura del commercio frontaliero e la ripresa dei voli diretti sono stati letti come segnali concreti di un nuovo corso nelle relazioni bilaterali.







Una piattaforma senza vincoli militari

Fondata nel 2001 da sei Paesi, la Sco è oggi composta da dieci membri effettivi – tra cui Cina, Russia, India, Pakistan e Iran – e rappresenta il 40% della popolazione mondiale. Nonostante la sua estensione, non ha carattere militare vincolante: si presenta piuttosto come un forum di cooperazione politica, economica e di sicurezza.

Negli ultimi anni ha attratto nuovi partner e osservatori, tra cui Turchia e Myanmar, che ambiscono alla piena adesione, segno di un interesse crescente.

Il vertice di Tianjin è stato il più partecipato dalla nascita dell’organizzazione. Oltre ai leader di Cina, Russia e India, hanno preso parte esponenti di spicco come il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, il premier turco Recep Tayyip Erdogan e rappresentanti di Paesi dell’Asia Centrale e del Medio Oriente.

La fotografia che emerge è quella di un’alleanza in via di consolidamento, pronta a farsi spazio nello scenario geopolitico mondiale, nonostante le differenze e le diffidenze che in passato ne hanno rallentato l’azione.

Il significato politico del vertice

Le dichiarazioni di Xi Jinping e i gesti distensivi tra i leader confermano la volontà della Sco di proporsi come contrappeso al sistema internazionale guidato dagli Stati Uniti. La retorica del “multilateralismo” è stata condivisa da molti, incluso il premier indiano Modi, che ha definito l’organizzazione un “faro di cooperazione globale”.

In un momento di crescente frammentazione, il vertice Sco sembra voler incarnare l’idea di un ordine alternativo, pur dovendo ancora superare le tensioni interne tra membri storicamente rivali. Il vertice di Tianjin ha infatti mostrato un’organizzazione in crescita, capace di attrarre leader e interessi da tre continenti. Le promesse economiche di Pechino, il riavvicinamento tra India e Cina e l’incontro strategico tra Putin e Modi hanno dato l’idea di un blocco più coeso.

Resta da capire se il vertice Sco e il suo futuro saprnno davvero trasformarsi in un pilastro del nuovo multipolarismo globale o se rimarrà un forum eterogeneo, segnato da rivalità e ambizioni divergenti.

Lucrezia Agliani