Con queste parole, la Presidente della Commissione europea ha voluto sottolineare la dimensione storica acquisita da questo vertice Ue-Celac (Comunità di America Latina e dei Caraibi).

Infatti, con l’elezione di Lula, anch’egli presente a Bruxelles, si può finalmente iniziare a restaurare quella rete di rapporti che si erano interrotti durante gli anni di governo dell’ex presidente brasiliano, Bolsonaro.

Il cambiamento del quadro socio-politico globale in seguito alla pandemia, ha portato l’Unione europea verso una nuova prospettiva economica.

Con la guerra in Ucraina, si è manifestata l’urgenza di rivoluzionare la strategia commerciale europea, che attualmente tende a concentrarsi in una dimensione più esterna per consolidare i rapporti con tutti quei Paesi che “la pensano alla stessa maniera”.

In poche parole, questa risulta essere l’unica soluzione per ridurre la dipendenza da Russia e Cina in merito alla fornitura di minerali critici, necessari per la transizione europea verso nuove fonti rinnovabili.

L’Agenda per gli investimenti del Global Gateway confermata durante il vertice Ue-Celac

Già durante le quattro tappe del viaggio fatto recentemente da Ursula von der Leyen in America Latina, la Presidente dell’Ue ha ribadito la volontà di dare vita ad un’alternativa per sostituire la Via della Seta cinese.

L’agenda Global Gateway prevede, infatti, una strategia di investimenti e finanziamenti che ammontano a 300 miliardi di euro con i quali l’Unione europea vuole mettere in pratica i cambiamenti necessari per questa nuova strategia economica.

Ed è per questo che prima dell’inizio del vertice Ue-Celac, sono stati confermati dal la Presidente dell’Ue i 45 miliardi di euro che saranno investiti nei Paesi latinoamericani e caraibici entro il 2027.

Ursula von Der Leyen ha dichiarato l’ufficialità di tale decisione in presenza del presidente brasiliano, Inácio Lula, e del premier spagnolo, Pedro Sanchez:









“Sotto la bandiera di Global Gateway, proponiamo di portare in America Latina oltre 45 miliardi di euro di investimenti europei di alta qualità. Sono già in cantiere oltre 135 progetti. Dall’idrogeno pulito alle materie prime essenziali. Dall’espansione della rete di cavi dati ad alte prestazioni. Fino alla produzione dei più avanzati vaccini mRna alle materie prime”

L’impegno comune per una transizione verde e digitale equa

Nel corso del vertice Ue-Celac si è ribadita l’importanza di un impegno comune per combattere la disuguaglianza, facendo riferimento al cambiamento climatico e alla perdita di biodiversità.

Infatti, i progetti finanziati interessano soprattutto la transizione verso l’adattamento alle energie rinnovabili. Il Sudamerica risulta, quindi, un territorio fondamentale per la ricchezza delle sue terre che possono aiutare l’Ue a compensare l’attuale influenza cinese, come ad esempio per la richiesta di litio.

Per quanto riguarda la tematica delle materie prime critiche, Ursula von der Leyen si è rivolta la Presidente brasiliano, affermando che:

“L’Europa vuole essere il vostro partner di riferimento. A differenza di altri investitori stranieri, non siamo interessati a investire solo nella pura estrazione delle materie prime. Vogliamo collaborare con voi per costruire capacità locali per la lavorazione o la produzione di batterie e per i prodotti finali come i veicoli elettrici. Oltre agli investimenti, possiamo contribuire con tecnologie di livello mondiale e con una formazione di alta qualità per i lavoratori locali.”