Veryovkina: ‘l’Everest degli abissi’

La grotta Veryovkina è la cavità sotterranea naturale più profonda misurata fino ad oggi sulla Terra. Con una profondità di 2.212 metri, si trova nel massiccio dell’Arabika in Abcasia, una regione separatista della Georgia sostenuta dalla Russia. La regione ospita non una ma quattro delle grotte più profonde della Terra.

La catena montuosa del Caucaso, oltre a fungere da confine naturale tra Europa e Asia estendendosi tra il Mar Nero e il Mar Caspio, e ospitando la montagna più alta d’Europa, l’Elbrús con 5.642 metri sul livello del mare, riserva anche altre sorprese.

Nella regione del Caucaso occidentale si trova l’Abcasia, una repubblica che alcuni paesi riconoscono come stato indipendente e altri come parte della Georgia. Dei suoi 8.700 chilometri quadrati di superficie, il 75% sono zone montuose, con cime che raggiungono i 4.000 metri di altitudine.

Diversi bracci emergono qui dalla catena montuosa, che separa l’Abcasia dalla Circasia, e forma profonde vallate e massicci pieni di cavità e corsi d’acqua. In questi massicci si trovano le 4 grotte più profonde del mondo. Inoltre, due di esse sono le uniche grotte conosciute che superano i 2.000 metri di profondità.









La più profonda delle quattro, e quindi la più profonda del mondo, è la grotta Veryovkina, con una profondità di 2.212 metri. Il secondo è il Krúbera-Voronya, con una profondità di 2.197 metri. I due si trovano nello stesso massiccio, quello di Arabika nella valle dell’Orto-Balagan sui monti Gagra, dove si trovano diverse centinaia di grotte, di cui quindici esplorate a più di 400 metri di profondità, e cinque a più di 1.000 metri.

La grotta Veryovkina

Il suo ingresso, che ha una sezione trasversale di 3 per 4 metri, è situato a un’altitudine di 2.285 metri sul livello del mare nel valico tra i monti Krepost e Zont. Nella catena montuosa di Gagra. Gli speleologi che la scoprirono nel 1968 raggiunsero solo 115 metri di profondità. Le spedizioni seguenti, effettuate negli anni ’80, hanno raggiunto i 440 metri.

Con una profondità record di 2.212 metri, la grotta Veryovkina è la grotta più profonda misurata fino ad oggi al mondo. Scoperta nel 1968, quando l’area faceva ancora parte dell’Unione Sovietica, gli era stato assegnato l’identificatore S-115, poi sostituito da P1-7. Nel 1986 è stata ribattezzata Veryovkina in onore dello speleologo Alexander Verëvkin.

Nel 1968 la grotta fu scoperta dagli speleologi della città di Krasnoyarsk, che riuscirono a raggiungere una profondità di 115 metri. Nel 1986 un nuovo gruppo proveniente da Mosca e guidato da Oleg Parfenov, riuscì a raggiungere la notevole profondità di 440 metri. Dal 2015, una serie di nuove incursioni del gruppo Perovo-Speleo ha determinato che la grotta era più profonda raggiungendo ripetutamente nuovi e ‘migliori traguardi’. Fino a raggiungere il record di 2.212 metri nel marzo 2018 e registrando un sistema di gallerie sotterranee di oltre 6.000 metri.

Pavel Demidov, il primo a scendere così in profondità, spiega la sua esperienza affermando: “È come se guardassi una parte sconosciuta della luna. Ci vogliono 3 giorni per scendere e altri 3 giorni per tornare in superficie. I membri della squadra si susseguono e riposano nei campi sotterranei”.

Una settimana sottoterra

Naturalmente, scendere così in profondità nel sottosuolo è incredibilmente impegnativo. La grotta scende quasi verticalmente ed è ricca di piccoli passaggi orizzontali. Da 800 metri di profondità, l’acqua scorre attraverso i piccoli affluenti schizzando negli stretti passaggi che rendono la discesa particolarmente pericolosa e bagnata. Dal lato della temperatura, variano da 4°C a 7°C.

Basandosi su una serie di campi costruiti lungo il percorso, i membri della spedizione hanno impiegato più di quattro giorni per raggiungere il pozzetto terminale nel 2017. Hanno impiegato circa lo stesso tempo per salire. Quindi il team ha dovuto trascorrere almeno una settimana al chiuso, aggiornando regolarmente la propria base di superficie sui propri progressi.

Lungo il percorso gli speleologi hanno raccolto diversi campioni di gamberi immersi in corpi d’acqua, ma anche rari scorpioni e microrganismi. Da allora altre specie sono tornate regolarmente. Il loro studio potrebbe portare alla scoperta di nuovi antibiotici e altri farmaci. I ricercatori hanno anche trovato diversi fossili impressi sulle rocce, offrendo indizi sulla comparsa di organismi in questa grotta milioni di anni fa.

Un ambiente pericoloso

Pavel Demidov, il capo della spedizione record, che aveva paragonato l’esplorazione del fondo di questa grotta a quella della ” faccia nascosta della luna ” è morto nell’agosto 2020 mentre scendeva in un’altra formazione della regione. Fino a una profondità di 305 metri. La sua morte illustra i molti pericoli che gli speleologi affrontano durante le loro discese.

Nel 2018, il team di Demidov è scampato per un pelo al disastro. La spedizione è dovuta fuggire dal “Campo 2100” perché il livello dell’acqua è salito molto rapidamente. Nonostante le condizioni estreme, il team continua a studiare la grotta, lavorando su progetti paleontologici, biologi e microbiologi. Ogni 100 metri prelevano campioni di terreno, sabbia, argilla e sassi per effettuare studi in laboratorio e per comprendere meglio la composizione del pianeta e dei microrganismi presenti nella grotta.

La ricerca ha dimostrato che i microrganismi presenti nella grotta possono essere utili per lo sviluppo di antibiotici. Una delle scoperte più recenti è stato un fossile, che ha fatto luce su come si sono formate le catene montuose e le grotte e sugli esseri viventi di epoche passate.

La realtà è che man mano che la scienza e la tecnologia avanzano di pari passo, le nostre possibilità di comprendere il nostro passato aumentano in modo esponenziale. Se nel 1986 siamo riusciti a raggiungere i 440 metri di profondità e recentemente abbiamo superato i 2 chilometri, a che profondità potremo arrivare nel 2050?

Felicia Bruscino

Stampa questo articolo