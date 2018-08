Ecco la nuova Vespa Elettrica, un gioiello tecnologico di alta gamma

Per tutti gli estimatori della Vespa, lo storico scooter di Piaggio, è in arrivo una bella novità. A cominciare da settembre inizierà la produzione della nuova Vespa Elettrica, la versione con motore ricaricabile dello scooter italiano più famoso del mondo. L’annuncio era stato fatto in occasione del salone di Milano Eicma 2017 quando venne presentato al pubblico anche il primo prototipo.









Ora invece l’annuncio ufficiale dell’inizio della produzione a settembre che avverrà nello storico stabilimento di Pontedera, in provincia di Pisa, dove nacque la prima Vespa nel 1946. I primi modelli della Vespa Elettrica saranno invece prenotabili da inizio ottobre, per ora solo online. Il prezzo si aggira invece sulla fascia alta della gamma Vespa, perciò intorno ai 6000 euro.

La piena commercializzazione è prevista entro novembre sul mercato italiano per poi passare al resto d’Europa, Stati Uniti e Asia dall’inizio del 2019.

Le caratteristiche della Vespa Elettrica

La nuova Vespa Elettrica rappresenterà un vero e proprio gioiellino tecnologico. Si tratta a tutti gli effetti di uno scooter “intelligente”. Infatti, sarà in grado di riconoscere in modo automatizzato il proprietario (senza chiave o telecomando), interagirà con altri dispositivi connessi, riconoscerà la presenza di altri veicoli o persone nelle vicinanze, segnalerà le condizioni del traffico e fornirà percorsi alternativi tramite mappature istantanee.

Ma questo non è tutto. Il vero cuore della nuova Vespa è il motore: si tratta di una Power Unit capace di erogare una potenza continua di 2 kW, con una potenza a picco di 4 kW. Tali prestazioni, unite a una coppia motrice superiore ai 200 Nm, permettono di ottenere performance superiori a quelle di un “cinquantino”. Il risultato è una guida agevole nei percorsi cittadini, il tutto nel più assoluto silenzio.









Un’altra caratteristica importante è l’autonomia della batteria che è di 100 km. Questo è garantito dalla batteria agli ioni di litio e al moderno sistema di recupero dell’energia chiamato Kers (Kinetic energy recovering system). Tale sistema consente a Vespa Elettrica di ricaricarsi nelle fasi di decelerazione; ma anche la normale ricarica è altrettanto semplice: basta collegare il cavo situato al posto del serbatoio a una qualunque presa a muro o nelle colonnine di ricarica presenti nelle nostre città.

La durata della ricarica è di quattro ore e la batteria, come quella degli smartphone, non richiede particole manutenzione. L’efficienza della batteria è garantita per 1000 cicli di ricarica, ovvero per una percorrenza che va tra i 50mila e i 70mila chilometri, equivalenti a 10 anni di utilizzo.

Infine, come anticipato, si potrà collegare lo smartphone alla Vespa Elettrica. Il sistema Vespa Multimedia Platform è dotato di uno schermo Tft a colori di 4,3 pollici con il quale gestire diverse funzioni digitali. Lo schermo è inoltre sempre ben leggibile grazie al sensore crepuscolare che adatta la luminosità dello schermo a seconda delle condizioni di luce rilevate.









Il display fornisce le informazioni principali sulla velocità, la modalità di guida, l’autonomia residua in km e il livello della batteria; collegando lo smartphone sarà invece possibile ricevere informazioni sulle chiamate e i messaggi in arrivo; si potrà anche rispondere alle telefonate tramite il joystick Mode e il casco dotato di bluetooth e auricolari.

Nicolò Canazza