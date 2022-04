Viaggio in auto: tutto ciò che c’è da sapere sull’assicurazione auto all’estero

Il concetto di viaggio non corrisponde per tutti alla stessa maniera. Quando non c’erano le limitazioni imposte dal COVID-19, per molti turisti viaggiare significava saltare al volo su un aereo, possibilmente low-cost, e passare un intenso fine settimana in una città europea alla moda. Disponendo di tempo, c’è invece chi del viaggio ne assapora anche gli spostamenti tra una meta e l’altra, siano essi in treno o in auto; nel secondo caso, se ci si sposta all’estero, è necessario avere i documenti dell’assicurazione auto in ordine.

Le regole dell’Assicurazione Auto per l’estero variano in base al Paese di destinazione. Se si è cittadini UE e ci si limita a viaggiare nei Paesi dell’Unione Europea, l’assicurazione auto stipulata nel Paese di appartenenza è sufficiente in tutte le circostanze. Nel caso in cui si soggiorna all’estero e nel frattempo l’assicurazione auto dovesse scadere, occorre immatricolare nuovamente l’auto nel Paese ospite e stipulare un contratto con una compagnia estera. La nuova polizza avrà validità anche in Italia, ma dopo 12 mesi sarà necessario ripetere l’operazione dell’immatricolazione e attivare un nuovo contratto assicurativo.

Nella grande maggioranza dei Paesi al di fuori dell’Unione Europea è invece necessaria la Carta Verde; tuttavia, alcuni Paesi richiedono direttamente un’assicurazione temporanea. Nei Paesi dove è accettata la Carta Verde, la vettura gode della copertura RCA anche se è stata immatricolata altrove. Il documento contiene infatti formazioni sufficienti a certificare il mezzo, il conducente e la compagnia assicurativa. Inoltre, il documento viene rilasciato sotto responsabilità dell’Ufficio Nazionale di Assicurazione del Paese di immatricolazione del mezzo. Ottenere la Carta Verde è semplice. Alcune compagnie la inviano direttamente assieme al contrassegno. Diversamente è sufficiente richiederla alla propria compagnia, magari con un poco di anticipo.

Tramite ConTe.it, società appartenente ad Admiral Group e player nell’assicurazione auto online, è possibile recuperare la Carta Verde direttamente dall’Area Personale. Dopo il login, recandosi alla sezione “documenti”, sarà possibile scaricarla comodamente e stamparla. In alternativa, è possibile richiedere il documento via telefono. ConTe.it provvederà a inviare il documento via e-mail o anche per posta ordinaria. In quest’ultimo caso è consigliabile fare la richiesta con un certo anticipo in modo da averla disponibile al momento della partenza.

Nei Paesi che non riconoscono neppure la Carta Verde il problema può essere risolto tramite l’acquisto di una polizza auto temporanea presso gli uffici di assistenza turistica. I costi sono variabili e dipendono dal Paese di destinazione.

