Viaggio nell'India che danza - Casa Internazionale delle Donne

Un Viaggio nell’India che danza, è questo il tema della manifestazione che si terrà alla Casa Internazionale delle Donne a Roma in Via delle Lungara 19. Una domenica, quella del 17 giugno 2018, all’insegna del Viaggio, le Donne e Madre India…

Torna l’appuntamento più atteso della Capitale per gli appassionati della storia e della cultura indiana e quest’anno si arricchisce di uno scenario davvero importante:.casainternazionaledelledonne. , per gridare con i piedi quanto sia importante conquistare il proprio spazio e far sentire la propria voce!

Un Viaggio nell’India che danza è moda e danza insieme, per descrivere e far conoscere le storiche figure femminili che hanno cambiato la storia dell’India, e che potrebbero essere di spunto e di incoraggiamento per tutti.

Un Viaggio nell’India che danza affronta un tema importante e di attualità: IL CORAGGIO DI ESSERE DONNA…

Un programma ricco che offre emozioni e movimento in cui non mancheranno ovviamente sorprese durante la serata!

Un Viaggio nell’India che danza è stato ideato da Valentina Manduchi, fondatrice delle apsarasdance. Apsaras Bollywood Danza Indiana Roma nel 2011, e porta in scena le danze del subcontinente indiano e vede coinvolti artisti nazionali ed internazionali del panorama indiano, tantissime scuole e soprattutto i nostri amici indiani a Roma- sottolinea Valentina Manduchi.

Cuore dello spettacolo il saggio della scuola di danza indiana Apsara Dance Academy , con i corsi tenuti da Luisa Del Grosso e le performance di numerosi artisti e gruppi ospiti provenienti da varie zone di Italia.

Una domenica all’insegna dell’Arte della danza, della condivisione, dell’espressione corporea e mentale. Un Viaggio da non perdere insieme a delle grandi professioniste che in totale armonia condurranno i partecipanti nell’India della danza, tra tradizione e modernità , raccontata con danza, riti, usi e costumi. Una storia mitologica, ma anche odierna raccontata dalle allieve dei corsi Apsaras di Luisa del Grosso, ospiti nazionali ed internazionali e proiezioni, che trascinerà i partecipanti in un viaggio danzante indimenticabile!

Casa Internazionale delle Donne – Via della Lungara 19 – ROMA

Domenica 17 giugno 2018

info e iscrizioni: animaindianaeventi@gmail.com

Maggie Van der Toorn

Copertina: fonte FB Valentina Manduchi