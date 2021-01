Il video editing vi intriga, ma siete dei principianti alle prime armi? Avete delle buone riprese a disposizione, ma non sapete quale programma usare per confezionarle a dovere? Vi chiedete come faccia l’ultimo Youtuber di grido, esperto di camelie, a montare così bene i suoi video? Niente paura: come spesso accade, Internet vi viene incontro, con una vasta gamma di programmi di editing a prova di dilettante.

L’introduzione del montaggio, ossia la tecnica di tagliare e combinare tra loro riprese diverse, è stata un vera rivoluzione per la storia del cinema. Oggi, nell’era digitale, anche gli utenti amatoriali possono avvicinarsi al video editing, con risultati sempre più sorprendenti e precisi. Chiunque si approcci oggi a una piattaforma come Youtube, ad esempio, difficilmente potrà fare a meno di un buon lavoro di editing, che conferisca una veste quanto più professionale possibile ai propri contenuti. È essenziale quindi essere esperti del montaggio per emergere su Youtube? Non necessariamente: alcuni dei migliori programmi di video editing per principianti sono a portata di click, adatti a ogni esigenza (e a ogni tasca).

Tra questi spicca sicuramente Filmora, il software della compagnia Wondershare, che, ormai da anni, occupa un posto d’onore nelle classifiche dei migliori programmi per creare e modificare video. Con un nuovo, recentissimo salto di qualità grazie all’ultima versione, Filmora X.

Un editing per tutti i palati

Filmora è un software in grado di soddisfare le esigenze degli utenti più disparati: dai neofiti alle prime armi, grazie alla chiarezza dei comandi e a un variegato servizio di supporto alla clientela, fino agli utenti più navigati, che sicuramente resteranno ammaliati dalla presenza di funzioni solitamente riservate ai programmi professionali.

Tra queste, la novità più succulenta introdotta da Filmora X è sicuramente il Motion Tracking: una funzione che rende possibile associare titoli o animazioni (alcune delle quali già presenti nella libreria del software) a un soggetto del nostro video, in modo che ne seguano in automatico il movimento. Una possibilità spesso assente anche in programmi più blasonati, che richiedono di scaricare un plug apposito per ottenere lo stesso risultato.

Un altro elemento che ha fatto la gioia degli utenti è la nuova funzione di Color Matching, che permette di rendere omogenee la luce e la tonalità di colore tra clip diverse. Grazie a questo accorgimento sarà così possibile, per fare un esempio, ampliare l’effetto di luce di una ripresa al tramonto anche su scene girate in momenti diversi, con un risultato naturale che non ha nulla da invidiare a quello di certe produzioni professionali.

Molto utile anche la nuova funzione di Audio Ducking , che permette, con poche semplici mosse, di abbassare il volume di una traccia audio in corrispondenza di una clip vocale. Le nostre parole non rischieranno così di essere coperte dai suoni che abbiamo impostato in sottofondo; un effetto che prima si poteva ottenere solo con ulteriori passaggi, ritagliando la traccia audio per adattarla manualmente alle singole clip.

Video editing per principianti

Quello che però più colpisce di Filmora X, e che lo rende il miglior programma di video editing per principianti, è la sua chiarezza e semplicità. L’interfaccia è estremamente intuitiva; il tutorial inziale scioglie passo per passo ogni possibile perplessità tecnica; inoltre, per non farsi mancare proprio nulla, Wondershare si è dotata di un bel canale Youtube in italiano, con brevi video esplicativi che mostrano nel dettaglio come compiere ogni singola azione del montaggio.

Anche sotto il profilo delle prestazioni la parola d’ordine è semplicità. Filmora X è infatti disponibile sia per Windows, sia per Mac, e gira bene su praticamente tutti i pc: il programma infatti genera in automatico dei proxy che alleggeriscono le nostre clip, evitando spiacevoli inconvenienti tecnici. Insomma, non serve disporre di un computer all’avanguardia, per ottenere buoni risultati nel video editing.

Per farla breve, scaricando Filmora si può iniziare immediatamente a imparare e a lavorare sui filmati, senza doversi preoccupare di scomodi dettagli tecnici. Un vantaggio non da poco, per i principianti poco avvezzi al mondo digitale. Filmora X è inoltre disponibile in una versione di prova gratuita che riproduce tutte le caratteristiche del prodotto in vendita; per capire se il mondo del montaggio fa per voi, è sufficiente scaricarla e gettarsi nella mischia.

Elena Brizio