Videogiochi e aggressività, due parole che ultimamente sembrano andare spesso a braccetto. Vengono additati ora più che mai come causa dell’aumento di aggressività, rabbia e violenza nelle nuove generazioni. Nonostante tutti i più recenti studi smentiscano questo luogo comune, le persone sembrano non voler accettare la cosa.

Ma i videogiochi ci rendono davvero più aggressivi?

Il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara ha di recente espresso la propria preoccupazione nei confronti dell’educazione dei giovani, citando i videogiochi (più precisamente la “PlayStation”, intesa probabilmente come termine ombrello) come una dipendenza e una delle cause di perdita del contatto con la realtà, in quanto mezzi che “insegnano come ammazzare”.

Studi ormai datati a un decennio fa suggeriscono che esista una correlazione ben evidente tra l’esposizione frequente a videogiochi violenti e un aumento dell’aggressività nei giocatori. Questi studi si basano quasi sempre su test che esaminano i dati comportamentali dopo aver giocato a videogiochi violenti senza tenere conto della personalità del soggetto e delle eventuali differenze biologiche che ciò può comportare. Questi studi, inoltre, si concentrano su correlazioni e non su causalità dirette.

Studi più recenti smentiscono il nesso

Negli ultimi anni invece sono emerse sempre più nuove pubblicazioni che al contrario non evidenziano alcun collegamento tra la fruizione di videogiochi cosiddetti “violenti” e un aumento della rabbia o della violenza. È ormai accertato che ci sia una moltitudine di elementi che influiscono sul comportamento e sullo sviluppo della persona, come il contesto sociale, l’ambiente familiare, e le caratteristiche individuali e soggettive dei giocatori. Inoltre, ricerche più recenti sottolineano la differenza tra presentare uno stato alterato durante o appena dopo il gioco e un episodio di effettiva violenza nella vita.

Gli effetti dei videogiochi nel lungo periodo

Se molti studi in materia si concentrano sugli effetti dei videogiochi durante o subito dopo aver finito di giocare, di recente si è sentita la necessità di osservare i comportamenti dei videogiocatori anche in periodi più lunghi, nel dettaglio se giocare a videogiochi “violenti” per più di due ore tutti i giorni per anni potesse in qualche modo influire sulla sensibilità dei giocatori, causando una minore empatia nei confronti proprio di scene di violenza.

A due gruppi di persone (giocatori assidui e non giocatori) sono state mostrate delle immagini neutre e delle immagini atte a evocare una reazione nel soggetto. I campioni dovevano descrivere come si sarebbero sentiti al posto del soggetto nelle foto, e attraverso una risonanza magnetica funzionale venivano registrate le effettive reazioni dei loro cervelli. I risultati non hanno evidenziato differenze significative tra i risultati dei due gruppi: sia chi non aveva mai giocato a un videogioco che chi giocava da anni aveva ottenuto gli stessi valori di aggressività ed empatia.

Gli effetti sul cervello

Secondo un altro studio, condotto dall’Università di Lussemburgo, non solo non ci sarebbe un aumento significativo delle tendenze aggressive dei partecipanti, ma si è persino riscontrato un calo degli ormoni dello stress.

“Alla fine, ciò che ci ha sorpreso è che giocare a un videogioco violento non aveva alcun effetto sull’aggressività.”

Il campione preso in considerazione è composto da 54 partecipanti maschi ai quali è stato fatto giocare un pezzo di 25 minuti dello stesso gioco ma in sezioni diverse della trama: ad alcuni veniva chiesto di affrontare una sanguinosa sparatoria e ad altri veniva proposta una sezione non violenta del gioco. Per questo esperimento sono stati valutati tre fattori:

I risultati di un questionario preliminare atto a misurare alcuni tratti della personalità in relazione alla “tetrade oscura” (sadismo, narcisismo, machiavellismo e psicopatia).

Le tendenze aggressive mediante un test di associazione implicata.

I livelli di Cortisolo (ormone dello stress) e testosterone prima e dopo questi 25 minuti.

Si è giunti alle conclusioni già elencate: i ricercatori non hanno riscontrato cambiamenti significativi nei livelli di testosterone nei due gruppi, rilevando piuttosto che i livelli di cortisolo fossero diminuiti in modo sorprendente nel gruppo che aveva giocato alla parte violenta. Inoltre, il test di associazione implicita non ha evidenziato differenze significative tra i due gruppi, dimostrando che l’aggressività implicita non è stata condizionata dal giocare.

“Fin da piccolo sono sempre stato affascinato dai video game e i mondi virtuali. Giocavo perché era divertente, perché mi piaceva la competizione, per godermi le belle storie, ma anche per alleviare un po’ lo stress della mia vita quotidiana” racconta l’autore dello studio, Gary L. Wagener.

Ovviamente lo studio ha dei limiti sottolineati da Wagener stesso (un campione solo maschile e l’utilizzo di un solo videogioco come esempio) ma si dimostra comunque un buon inizio per ricerche più diversificate.

Stefania Bucciol