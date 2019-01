Vietnam: in vigore la controversa legge sulla sicurezza informatica

Anno nuovo, nuova repressione: il 1 gennaio 2019 segna la data effettiva della cosiddetta legge sulla sicurezza delle reti.

In Vietnam è entrata in vigore la nuova legge sulla sicurezza informatica che pone severi controlli sulle società tecnologiche operanti all’interno del paese. E’ la prima a specificare che le società straniere devono archiviare i dati degli utenti in Vietnam ed essere soggetti al diritto interno. Tra le altre cose vieta la condivisione online di contenuti contro il governo.

L’analisi delle ONG l’ha descritta come “vaga e aperta all’interpretazione“. Potrebbe comportare una diminuita attività economica multinazionale. Una significativa restrizione contro notizie e informazioni indipendenti online. Secondo Viet Tan, rete pro-democrazia, che opera sia all’interno che all’esterno del Paese.

Era stata approvata dall’Assemblea Nazionale a giugno, contro le forti obiezioni delle multinazionali e dalle comunità imprenditoriali locali e dai governi occidentali. Compresi gli Stati Uniti, che hanno dichiarato che la misura avrebbe soffocato lo sviluppo economico e contribuito alla posizione, già rigorosa, contro il dissenso politico. Google, Facebook e altre importanti aziende IT avevano sperato invano di attenuare le disposizioni discutibili.

Peraltro, proibisce anche agli utenti di diffondere informazioni ritenute anti-statali o anti-governative. Oltre a proibire l’uso di Internet per distorcere la storia e postare informazioni false che potrebbero causare confusione e danni alle attività socio-economiche. Phil Robertson – vice direttore della divisione Asia di Human Rights Watch – sostiene che sia stata progettata per consentire ulteriormente la dilagante sorveglianza del Ministero della Pubblica Sicurezza. Individuare i critici e per approfondire il monopolio del Partito Comunista sul potere.









Il Ministero della Pubblica Sicurezza ha pubblicato il progetto di decreto per l’attuazione all’inizio di novembre. Ci sono state accese discussioni su Facebook e altre piattaforme di social media. Le proteste online sono culminate in grandi proteste anti-governative offline in più di una dozzina di città, secondo Viet Tan.

I critici affermano che la libertà online si sta riducendo a causa di un’amministrazione di linea dura. In carica dal 2016. Decine di attivisti sono stati incarcerati a ritmi non visti da anni. Human Rights Watch ha chiesto alle autorità comuniste di rivedere la legge e rinviare la sua attuazione.

Rimozione di contenuti online

Ottenere accesso e cancellare account che pubblicano informazioni critiche sullo stato è considerato una forma di protezione della sicurezza informatica. La legge stabilisce che gli amministratori di sistema (comprese le società e gli individui che gestiscono siti Web e reti di social network) saranno responsabili di adottare “misure amministrative e tecniche. per prevenire, rilevare, combattere o rimuovere qualsiasi informazione Considerata “pregiudizievole per la sicurezza nazionale“.

Afferma inoltre che le aziende devono eliminare informazioni contenenti contenuti considerati “propaganda contro lo stato” e impedire che tali contenuti vengano condivisi. Già in precedenza, le autorità in Vietnam, avevano richiesto ai giganti dei social network di rimuovere determinati contenuti politici dalle loro piattaforme. Il nuovo provvedimento fa un ulteriore passo avanti richiedendo di rimuovere attivamente qualsiasi contenuto ritenuto critico.

Inoltre, dovranno fornire i dati e le informazioni degli utenti alle autorità alla forza specializzata in cybersecurity all’interno del Ministero della pubblica sicurezza. Allo scopo di indagare e gestire eventuali violazioni della legislazione sulla sicurezza. Ciò è particolarmente preoccupante per la privacy e l’anonimato degli attivisti. Che utilizzano piattaforme per discutere e collaborare in sicurezza in merito a questioni socio-politiche che possono essere ritenute sensibili dalle autorità.

Memorizzazione di dati utente locali in Vietnam

La legge sulla sicurezza informatica stabilisce inoltre che le società locali e straniere devono archiviare i dati degli utenti locali e le informazioni personali in Vietnam. In sostanza, istituendo server di dati locali in Vietnam. Questa è forse la disposizione più onerosa e impraticabile della nuova legge. Inoltre, le compagnie tecnologiche straniere sono tenute a istituire uffici locali in Vietnam.

Nessuna importante società di internet straniera attualmente gestisce data center in Vietnam. Tale richiesta mostrerebbe il disprezzo per i diritti umani del governo di Hanoi. Ciò si ritorcerebbe negativamente contro le imprese. Come affermato dall’Asia Internet Coalition, la legge ostacolerebbe indubbiamente “le ambizioni della 4a rivoluzione industriale della nazione di raggiungere il PIL e la crescita dell’occupazione”.









Poco dopo la promulgazione, i legislatori statunitensi hanno inviato lettere a Facebook e Google invitandoli a non rispettarle. Alcuni Senatori e membri del Congresso americani hanno affermato: “Se il governo vietnamita sta costringendo le vostre aziende a fornire aiuti e incoraggiare la censura, questo è un problema che deve essere sollevato diplomaticamente e ai massimi livelli“.

Viet Tan raccomanda alla comunità internazionale di collaborare con la società civile vietnamita per respingere le imminenti norme sulla sicurezza informatica. In particolare:

Le società tecnologiche straniere dovrebbero continuare a mettere al primo posto gli interessi dei loro clienti del Vietnam. E prestare attenzione alla loro responsabilità sociale d’impresa. Possono continuare a servire i netizen vietnamiti non memorizzando server di dati locali . Garantendo che le loro piattaforme rimangano libere dalla censura governativa.

Gli avvocati dovrebbero fare pressioni sul governo vietnamita dall’attuare la nuova legge sulla sicurezza informatica. Sostenere gli sforzi dei cittadini vietnamiti per condividere liberamente informazioni e associarsi online.

Gli avvocati dovrebbero continuare a sollecitare il governo vietnamita per rilasciare prigionieri politici. Compresi attivisti presi di mira per le loro vicende online.

Un paese dominato da media controllati dal governo

In un paese dominato da media controllati dal governo, i social media sono spesso il luogo in cui vengono trattate storie importanti, inclusa la morte a settembre del presidente Tran Dai Quang. Ciononostante, le autorità hanno cercato di usare misure e attiche legali per soffocare l’espressione online. Reagendo all’attivismo online utilizzando provider di servizi Internet per accelerare a intermittenza Facebook. Di solito per impedire che l’opposizione popolare alle politiche controverse raggiunga massa critica.

In risposta, tuttavia, secondo il rapporto, gli utenti esperti hanno cercato reti private virtuali (VPN) o altri strumenti di elusione. Lo Stato ha contraccambiato con il cyberbullismo, da trolls sponsorizzati da lui stesso. Schierando un esercito cibernetico, usando imitazioni di pagine Facebook e siti web per contrastare notizie e media indipendenti. Conducendo attacchi di phishing su Facebook e abusando del pulsante “report” per eliminare post e account.

Ulteriormente preoccupate, le autorità hanno reagito all’attivismo online intensificando gli arresti con pene detentive più lunghe. Gli attivisti portati in giudizio nel 2018 sono stati condannati a pene detentive da 6 a 20 anni. Una tale disposizione – espansiva e draconiana – comporta un elevato potenziale che incoraggia una diffusa disobbedienza civile .









Renderebbe illegale per gli utenti la possibilità di fare campagne o condividere informazioni su raduni di massa e proteste pubbliche. Il linguaggio della “propaganda contro lo stato” e “l‘organizzazione di attività contro lo stato“. Simile al codice penale, utilizzato per condannare i blogger a lunghe pene detentive.

Ad esempio, nel 2017 i giornalisti Tran Thi Nga e Nguyen Van Hoa sono stati accusati di “condurre propaganda contro lo stato“. Più di recente, le autorità hanno estratto estesamente l’account Facebook dell’attivista democratico Le Dinh Luong. L’accusa scaturita, in seguito all’analisi dettagliata dell’account Facebook, è di crimini di sicurezza nazionale.

È improbabile che il governo vietnamita possa bloccare piattaforme così popolari, aziende e persino dipartimenti governativi che si affidano a esse come mezzo di comunicazione.

Felicia Bruscino