Vimercate, donna muore in ospedale a causa di una trasfusione sbagliata

Vimercate, donna muore in ospedale – L’errore umano l’ipotesi più accreditata, con ogni probabilità c’è stato uno scambio con la sacca di sangue destinata a un paziente con lo stesso cognome.

Vimercate, donna muore in ospedale – Una donna di 84 anni è morta a seguito di una errata trasfusione di sangue, venerdì scorso all’ospedale di Vimercate, in provincia di Monza. Il plasma sarebbe stato scambiato con quello di un altro paziente. L’ospedale ha confermato il decesso della donna e di aver immediatamente allertato la Procura di Monza, parallelamente all’avvio di un’indagine interna. Lo scambio di sangue sarebbe stato provocato da omonimia.

La vittima

Angela Crippa, era entrata in ospedale a Vimercate (Monza) lo scorso 8 settembre per sottoporsi a un intervento chirurgico al femore. La trasfusione è stata effettuata dopo l’operazione, come da prassi. Trasportata in terapia intensiva l’anziana, residente ad Arcore (Monza), nonostante i tentativi dei medici è deceduta.

L’ipotesi su cui si stanno concentrando gli ispettori è di un errore umano avvenuto in seguito a un caso di omonimia: stesso cognome. Così, è stato trasfuso il sangue destinato a un altro paziente. L’episodio è avvenuto con ogni probabilità due giorni dopo l’operazione. La donna è morta in terapia intensiva dopo che i suoi anticorpi hanno aggredito i globuli rossi non riconosciuti per la differenza del gruppo sanguigno. Purtroppo, la catena di controllo di routine non ha funzionato.

Le indagini

La struttura sanitaria ha avviato un’indagine interna. Avvisata anche la Procura di Monza. Il Ministro della Salute Roberto Speranza si è attivato per l’invio degli ispettori del Centro Nazionale Sangue per indagare sulla morte dell’anziana ricoverata nel reparto di Ortopedia e sottoposta a un intervento per la rottura di un femore. L’obiettivo è quello di verificare cosa e’ successo nella catena dei controlli. Ha dichiarato all’Ansa il direttore del Centro Nazionale Sangue (Cns) Giancarlo Maria Liumbruno.

Ci recheremo all’ospedale di Vimercate per verificare, insieme agli esperti del rischio clinico e alle autorità regionali, quali possono esser state le possibili cause dell’errore. Episodi simili sono comunque rarissimi, se ne verifica circa uno ogni 3 milioni di sacche di sangue trasfuse.

In media ricorda Liumbruno

1.728 pazienti ogni giorno nel nostro Paese ricevono una trasfusione, per un totale 630.770 all’anno, e circa 8.000 sacche di sangue che vengono trasfuse ogni giorno in Italia. L’incidenza di decessi associati ad episodi di trasfusioni in Italia è rarissima, ma il rischio non è zero.

Un incidente già verificato in Italia

L’ultimo caso simile si era verificato a Genova lo scorso anno e in quel caso si trattava di uno scambio di sacche contenenti cellule per un trapianto di midollo.

Risponde a questo Giancarlo Maria Liumbruno.

I protocolli previsti dalle norme vigenti per la sicurezza dei pazienti sono molto dettagliati, ma esiste la possibilità di errore umano. Quando si verificano casi simili le procedure prevedono una serie di controlli incrociati per analizzare le cause e prevenirne il ripetersi. Non serve colpevolizzare nessuno ma capire per migliorare le procedure laddove migliorabili.

Andrea Cremonesi