Viminale diffonde immagine alterata dopo il corteo del 31 gennaio a Torino. La fotografia rilanciata come documento ufficiale presenta incongruenze visive rispetto ai video girati in strada e cancella elementi centrali della gestione dell’ordine pubblico. Una scelta che incide sul racconto della protesta e sul modo in cui viene restituita all’opinione pubblica.

Il Ministero dell’Interno e la Polizia di Stato hanno diffuso un’immagine alterata tramite intelligenza artificiale che ritrae un agente mentre soccorre un collega ferito durante il corteo del 31 gennaio a Torino. La fotografia è stata rilanciata attraverso canali istituzionali e successivamente ripresa da numerose testate nazionali, presentata come documento fedele degli eventi.

La manifestazione del 31 gennaio si è svolta per contestare le politiche governative in materia di sicurezza, repressione del dissenso e gestione dell’ordine pubblico. In piazza erano presenti studenti, lavoratori, attivisti e realtà sociali cittadine, uniti dalla critica a un uso sempre più esteso di strumenti coercitivi nei confronti delle proteste. Il corteo ha attraversato il centro della città ed è stato accompagnato fin dall’inizio da un imponente schieramento di forze dell’ordine in assetto antisommossa.

Nel corso della giornata si sono verificati momenti di tensione legati soprattutto ai tentativi di contenimento del corteo e alle cariche effettuate in alcuni punti del percorso. I video girati dai manifestanti e da osservatori indipendenti mostrano un impiego massiccio di scudi, manganelli e dispositivi di protezione, con interventi che hanno colpito anche persone disarmate e in ritirata. È in questo frangente che un agente è rimasto ferito, episodio poi utilizzato per costruire una narrazione visiva fortemente orientata.

Il confronto con i filmati originali mostra discrepanze evidenti. Nello scatto mancano lo scudo antisommossa, la maschera antigas, il manganello e altri elementi dell’equipaggiamento presenti nei video girati sul posto. Le uniformi riportano anomalie nella scritta Polizia, deformata e incoerente nella resa grafica, un tratto tipico delle immagini generate o rielaborate con sistemi automatici.

Anche la gestione della luce introduce ulteriori incongruenze. L’immagine diffusa mostra una forte illuminazione proveniente dai fari di un’auto oltre una cancellata. In quel punto del percorso si trova un giardino interno privo di accessi carrabili, circostanza che rende impossibile la presenza di un veicolo e di quella fonte luminosa. La costruzione visiva della scena appare quindi frutto di un intervento successivo, orientato a rafforzare l’impatto emotivo dello scatto.

La fotografia ha circolato priva di crediti, senza indicazione dell’autore e senza informazioni sulla data di produzione. Nessuna nota ha chiarito l’origine del materiale né il trattamento digitale applicato. Nonostante ciò, diverse redazioni l’hanno pubblicata senza verifiche incrociate con le riprese disponibili e senza richieste di chiarimento agli uffici stampa istituzionali.

Analisi indipendenti hanno individuato marcatori compatibili con l’uso di strumenti di generazione o alterazione basati su intelligenza artificiale. Tra questi risulta la presenza di segnali riconducibili a SynthID, il sistema sviluppato per individuare contenuti prodotti o modificati artificialmente. Il riscontro tecnico ha rafforzato i dubbi già emersi nelle ore immediatamente successive alla diffusione dell’immagine.

Una rappresentazione visiva diffusa da fonti istituzionali esercita un forte potere nella costruzione della percezione pubblica. Intervenire su un’immagine di ordine pubblico significa orientare il racconto degli eventi e selezionare ciò che deve essere visto e ciò che viene rimosso. In questo caso l’intervento grafico elimina gli strumenti di coercizione e concentra l’attenzione esclusivamente sulla vulnerabilità degli agenti.

Restano aperti interrogativi che riguardano le responsabilità istituzionali e il funzionamento del sistema mediatico. Il Ministero dell’Interno è chiamato a chiarire chi abbia prodotto l’immagine, con quali strumenti e con quale finalità. Le redazioni che l’hanno rilanciata sono chiamate a interrogarsi sui criteri adottati nella verifica delle fonti visive.

L’effetto più visibile è un danno al rapporto di fiducia. I cittadini faticano a distinguere il vero dal falso, perdono riferimenti certi e iniziano a dubitare sistematicamente di ogni fonte di informazione, comprese quelle ufficiali. L’insieme di questi fattori indebolisce il dialogo tra società e istituzioni, perché la base comune di fatti su cui costruire il confronto si sgretola. Il risultato è una spaccatura netta nel modo di mostrare e comprendere la realtà. Una divisione che imprime segni permanenti nello spazio pubblico.