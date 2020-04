Vincenzo De Luca e Attilio Fontana: trova le differenze

A destra Vincenzo De Luca . Ieri, dopo settimane di silenzio, in cinque righe ha annunciato cosa stavano realizzando in Campania:. Per quindici giorni non è volata una mosca ed hanno lavorato per l’allestimento vicino l’Ospedale del Mare. E ieri, tra gli applausi dei quartieri,E così entro pochi giorni verranno accolti i primi pazienti. Il tutto senza inaugurazioni, senza maestose conferenze stampa. In silenzio, senza passerelle.