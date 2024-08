Le rivelazioni di Vincenzo Pasquino, ex broker della criminalità organizzata calabrese, rappresentano un punto di svolta per la lotta contro la ‘ndrangheta. La sua decisione di collaborare con la giustizia ha fatto tremare l’organizzazione criminale, offrendo agli investigatori una visione inedita delle operazioni che gestiscono il traffico di cocaina dalle piantagioni sudamericane fino alle piazze europee.

Pasquino non è un nome sconosciuto nel mondo della criminalità organizzata. In passato, la sua posizione di broker all’interno della ‘ndrangheta gli ha permesso di operare come un ingranaggio chiave nel meccanismo internazionale del traffico di droga. Grazie alla sua rete di contatti con i cartelli sudamericani, Pasquino facilitava la logistica e il trasporto di enormi quantitativi di cocaina destinati al mercato europeo, fungendo da intermediario tra i produttori sudamericani e i distributori italiani. Questa rete si estendeva dal Sud America all’Europa, utilizzando canali complessi e diversificati per evitare i controlli delle forze dell’ordine.

La svolta per la giustizia è avvenuta quando Pasquino ha deciso di passare dalla parte dello Stato, diventando collaboratore di giustizia. La sua collaborazione ha avuto un impatto immediato e devastante sulla ‘ndrangheta, grazie alle informazioni dettagliate che ha fornito sulle rotte della droga, sui metodi di riciclaggio del denaro e sui rapporti tra i vari clan mafiosi e i cartelli sudamericani. Le sue rivelazioni sono state descritte come “senza precedenti” dal procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, che ha subito trasmesso le informazioni ai colleghi in Brasile, uno dei principali paesi coinvolti nella produzione e distribuzione di cocaina.

Il contributo di Pasquino ha permesso agli investigatori di tracciare una mappa precisa delle rotte della cocaina, che si estendono dalle regioni amazzoniche fino ai porti europei. Questo lavoro investigativo è stato fondamentale per comprendere le dinamiche internazionali del traffico di droga e per disarticolare le reti che supportano l’espansione della ‘ndrangheta a livello globale. Le informazioni fornite dal pentito hanno rivelato l’esistenza di collaborazioni tra i cartelli sudamericani e le organizzazioni mafiose italiane, sottolineando come la criminalità organizzata abbia evoluto le sue strategie operative per rispondere alle pressioni sempre maggiori delle autorità.

I traffici di droga con il Sudamerica

Un elemento chiave delle rivelazioni di Pasquino riguarda i nomi dei narcotrafficanti sudamericani che hanno stretto alleanze con la ‘ndrangheta. Questi legami transnazionali sono stati il pilastro su cui si è basato il potere della ‘ndrangheta nel mercato della droga, garantendo una fornitura costante e sicura di cocaina di alta qualità, destinata a soddisfare la domanda crescente in Europa. La collaborazione tra la mafia calabrese e i narcos sudamericani si è consolidata attraverso la fiducia reciproca e il rispetto delle gerarchie criminali, creando un’alleanza pericolosa che ha resistito per anni a ogni tentativo di infiltrazione da parte delle forze dell’ordine.

La testimonianza di Pasquino non solo ha smascherato i complici sudamericani, ma ha anche rivelato dettagli cruciali sulle modalità di trasporto della cocaina. Secondo quanto riferito, la droga veniva occultata in container carichi di merci apparentemente innocue, come prodotti alimentari o materiali da costruzione, per attraversare l’oceano Atlantico senza destare sospetti. Queste operazioni richiedevano una pianificazione meticolosa e un coordinamento sofisticato, che spesso includeva la corruzione di funzionari portuali e doganali per garantire che i carichi non venissero ispezionati.

Il valore delle rivelazioni di Pasquino va oltre la semplice individuazione dei narcotrafficanti coinvolti. Grazie alle sue informazioni, le autorità italiane e internazionali sono riuscite a ottenere un quadro completo delle operazioni di riciclaggio del denaro sporco derivato dal traffico di droga. La ‘ndrangheta, infatti, utilizza una vasta gamma di attività legali e illegali per ripulire i proventi del narcotraffico, investendoli in settori apparentemente innocui come l’edilizia, la ristorazione e l’industria alberghiera. Questi investimenti non solo consolidano il potere economico dell’organizzazione, ma la rendono anche meno vulnerabile alle indagini finanziarie tradizionali.

Vincenzo Pasquino: il percorso di un pentito nella criminalità organizzata

La giovinezza di Vincenzo Pasquino è stata profondamente influenzata dall’ambiente in cui è cresciuto. Nato in una famiglia con legami stretti alla malavita, ha vissuto fin da giovane la realtà di un quartiere dove la criminalità organizzata dettava legge. Pasquino ha cominciato a frequentare ambienti malavitosi sin dalla prima adolescenza, avvicinandosi rapidamente ai clan che dominavano il territorio. La sua ascesa nella gerarchia criminale è stata rapida e segnata da una crescente partecipazione a reati sempre più gravi, che andavano dal traffico di stupefacenti alle estorsioni, fino a coinvolgerlo in operazioni criminali su vasta scala.

L’Ascesa nel Clan

Vincenzo Pasquino non tardò a guadagnarsi la fiducia dei capi clan. La sua determinazione, unita a una spiccata abilità nell’organizzare attività criminali, lo rese rapidamente uno degli uomini di punta all’interno della sua organizzazione. Pasquino si occupava di molteplici attività illegali, che spaziavano dalla gestione del traffico di droga alla riscossione del pizzo. Queste operazioni gli permisero di accumulare una notevole ricchezza, ma soprattutto di consolidare il proprio ruolo all’interno del clan.

La sua posizione di rilievo gli garantì accesso a informazioni di grande valore strategico, comprese quelle relative ai contatti con altre organizzazioni criminali e ai legami con ambienti politici e istituzionali corrotti. Tuttavia, questo ruolo di primo piano lo rese anche un obiettivo per le forze dell’ordine, che iniziarono a monitorarlo con attenzione, raccogliendo prove contro di lui e contro la rete criminale di cui faceva parte.

Il Declino e l’Arresto

La vita criminale di Pasquino non poteva continuare indefinitamente. Le indagini delle forze dell’ordine, sempre più stringenti, portarono infine al suo arresto. L’operazione che condusse alla sua cattura fu il frutto di anni di lavoro investigativo, durante i quali le autorità erano riuscite a smantellare buona parte delle attività illegali gestite dal suo clan.

Il suo arresto rappresentò un duro colpo per l’organizzazione criminale di cui faceva parte, ma anche per lo stesso Pasquino, che si ritrovò improvvisamente privato di quella libertà e di quel potere che aveva tanto faticato a ottenere. La prospettiva di passare il resto della vita in carcere lo spinse a una profonda riflessione, che lo portò a prendere una decisione radicale: collaborare con la giustizia.

La Decisione di Collaborare con la Giustizia

Il momento della svolta nella vita di Vincenzo Pasquino fu segnato dalla scelta di diventare un collaboratore di giustizia. Questa decisione, spesso percepita come un tradimento all’interno del mondo criminale, era in realtà frutto di un processo interiore complesso. Pasquino si rese conto che il suo futuro, e forse la sua stessa sopravvivenza, dipendevano dalla sua capacità di rompere con il passato e collaborare con le autorità.

Le sue rivelazioni furono di grande rilevanza per le indagini contro la criminalità organizzata. Pasquino fornì dettagli cruciali su operazioni illegali, strutture organizzative, legami internazionali e persino su omicidi irrisolti. Queste informazioni permisero agli investigatori di smantellare intere reti criminali e di avviare processi contro numerosi affiliati, molti dei quali finirono per essere condannati grazie alle testimonianze di Pasquino.

