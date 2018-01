Lotteria Italia, il parcheggiatore di Pinerolo vince 1 milione di euro

“È mio il biglietto vincente della lotteria” e poi finisce in pronto soccorso. È questo quello che è successo al parcheggiatore di Pinerolo (TO), Biagio Vigna, quando la notte dello scorso 6 gennaio ha tirato fuori dalla tasca il biglietto vincente della Lotteria Italia 2018, acquistato solo pochi giorni prima.

Quando ha confrontato il codice del suo biglietto con quello del biglietto vincente annunciato in tv ha sentito la terra mancare sotto i suoi piedi. Un biglietto acquistato per caso nella tabaccheria del centro storico per sua figlia Francesca e un bacio della Dea Fortuna hanno cambiato la vita di quest’uomo.

Biagio Vigna, 64 anni, ha raccontato al sito Voce Pinerolese che ha scoperto per caso di essere il fortunato vincitore: “Ero nel parcheggio della discoteca “Zero Club” a Pinerolo quando, verso le quattro, i ragazzi parlavano di un biglietto vincente a Pinerolo. Ho visto il numero e per poco non mi è venuto un infarto. Mia figlia Francesca mi ha portato al pronto soccorso”. E come dargli torto, tanti di noi al suo posto non avrebbero retto il colpo.

Il biglietto lo avevo acquistato proprio per sua figlia, per farle un regalo: “In effetti il biglietto è suo – sottolinea il parcheggiatore piemontese -. Anche lei quando ha visto il biglietto vincente è venuta a prendermi e mi ha chiesto cosa fare. Ed io: il biglietto è tuo fanne ciò che vuoi. Troppi soldi per me, non li voglio. Lei è giovane, io il mio tempo l’ho fatto”.

Per ora nessun progetto su come investire la cospicua vincita, a casa Vigna è tempo di festeggiare.

Anche il terzo premio, da 1,5 milioni di euro, è stato venduto in Piemonte, precisamente a Rosta (TO). Invece il vincitore dei 2,5 milioni di euro del secondo premio ha acquistato il biglietto vincente a Milano, mentre il biglietto più prezioso, del valore di 5 milioni di euro è stato venduto ad Anagni, in provincia di Frosinone.

E voi avete controllato i vostri biglietti? Magari la Dea Bendata ha deciso di passare anche da voi quest’anno e la combinazione vincente è nelle vostre mani.

Simona Specchio