Per il vino italiano, affermarsi nei mercati extra-UE è un obiettivo sempre più centrale. Storicamente legato ai Paesi europei per prossimità culturale e logistica, l'export enologico italiano ha progressivamente ampliato il proprio raggio d'azione, puntando su destinazioni distanti ma promettenti. Stati Uniti, Canada, Giappone, Cina, Corea del Sud, Messico, Australia: mercati diversi per maturità e approccio al consumo, ma accomunati da un interesse crescente per l'eccellenza e la varietà che il vino italiano rappresenta.

L’espansione verso i mercati extra-UE risponde a una necessità di diversificazione. Se da un lato l’Europa resta una roccaforte per molte denominazioni italiane, dall’altro è nei Paesi terzi che si gioca sempre più spesso la partita della crescita, in particolare per i produttori che puntano su fasce di prezzo medio-alte. È qui che il vino italiano incontra consumatori con aspettative diverse, spesso meno legati alle categorie tradizionali, ma molto sensibili al racconto, all’innovazione e alla riconoscibilità del prodotto.

Le opportunità sono numerose, ma non mancano le difficoltà. Gli ostacoli non sono solo di tipo logistico – dogane, trasporti, tempi di consegna – ma anche normativi e culturali. In molti Paesi extra-UE, la burocrazia legata all’importazione del vino è complessa e in costante mutamento. Le regole su etichettatura, certificazioni e tracciabilità possono variare in modo significativo da un mercato all’altro, costringendo le aziende a un lavoro di adattamento continuo.

Uno degli scenari più discussi negli ultimi tempi riguarda il mercato asiatico. Infatti, l’export dei vini europei verso diversi Paesi dell’Asia ha mostrato segnali di rallentamento . Le cause sono molteplici: dalla maggiore concorrenza di produttori locali e regionali, alle tensioni geopolitiche, fino a un generale assestamento della domanda post-pandemica. Anche i costi di trasporto e le complessità logistiche hanno contribuito a frenare il ritmo delle esportazioni. Questo non significa che il potenziale si sia esaurito: in realtà, restano ampie opportunità, soprattutto in mercati come Corea del Sud, Vietnam e Singapore. Tuttavia, per affrontare la concorrenza e rilanciare la presenza del vino italiano nella regione, è necessario ripensare il modo di proporre il prodotto, adeguare i formati, investire nella formazione e affinare le strategie di comunicazione locale.

Anche sul piano comunicativo, serve un cambio di passo. In contesti dove il vino non ha un radicamento culturale forte come in Europa, non basta parlare di terroir o di tradizione. Bisogna saper costruire un messaggio comprensibile, emozionale, coerente. Le cantine che riescono a raccontarsi con autenticità e chiarezza sono quelle che ottengono i risultati migliori. La presenza a fiere internazionali, le collaborazioni con importatori strutturati, la formazione del personale locale diventano asset strategici.

Uno dei temi più delicati è quello della concorrenza. In molti mercati extra-UE, l’Italia si confronta con una competizione agguerrita non solo da parte di Francia e Spagna, ma anche da parte di produttori locali emergenti, come Australia, Cile, Argentina, Sudafrica. Questi Paesi vantano costi di produzione inferiori e in alcuni casi una maggiore presenza sui canali della grande distribuzione. Il vino italiano, per mantenere il proprio posizionamento, deve puntare sulla qualità, sulla varietà e sul valore culturale che lo contraddistingue.

Anche le dinamiche commerciali stanno cambiando. L’e-commerce si sta affermando come canale di vendita complementare, e in alcuni contesti – come il mercato asiatico – come veicolo principale. Vendere vino online all’estero comporta però sfide logistiche e regolamentari importanti: sistemi di pagamento locali, intermediazione fiscale, gestione dei resi, conservazione durante il trasporto. Per affrontare questi ostacoli servono alleanze solide, competenze specifiche e investimenti in infrastrutture digitali.

I gusti del pubblico, inoltre, non sono uniformi. Nei mercati anglofoni si prediligono spesso vini rossi morbidi e strutturati, mentre in Asia il consumo è in crescita soprattutto nei bianchi aromatici e negli spumanti. In alcune aree urbane emergenti, come in Africa o in Sudamerica, il vino italiano è ancora poco conosciuto, ma visto con grande curiosità. Sapersi adattare al palato locale, senza snaturare il prodotto, è un’abilità che può determinare il successo commerciale.

Un elemento trasversale, ormai imprescindibile, è la sostenibilità. Sempre più buyer e distributori richiedono garanzie sulla tracciabilità, sulle pratiche agricole, sull’impronta ambientale delle cantine. Avere una certificazione ambientale riconosciuta, usare materiali riciclabili, comunicare in modo trasparente le scelte produttive sono fattori che incidono concretamente nelle trattative internazionali. In alcuni mercati – come il Nord America e l’Estremo Oriente – possono essere decisivi per l’ingresso a scaffale.

C’è poi il nodo dei dazi e delle relazioni internazionali. L’instabilità geopolitica e le guerre commerciali possono modificare repentinamente gli equilibri. Le aziende italiane si sono trovate, negli ultimi anni, a dover gestire fluttuazioni impreviste nei costi di esportazione, modifiche nei trattati bilaterali, limitazioni improvvise su alcune categorie merceologiche. In questo contesto, la capacità di reagire in modo rapido, con flessibilità e visione strategica, è una condizione indispensabile.

Nonostante tutto, le prospettive restano positive. Il vino italiano ha dimostrato di saper crescere anche in contesti difficili, grazie alla forza delle denominazioni, alla resilienza dei produttori e a una narrazione che unisce territorio, storia e innovazione. Ciò che serve, oggi, è un approccio ancora più integrato, in cui la qualità del prodotto sia accompagnata da una strategia commerciale coerente, da una comunicazione efficace e da una presenza stabile sui mercati.

Espandersi nei mercati extra-UE non significa solo vendere bottiglie: significa esportare cultura, costruire relazioni, rappresentare l’identità italiana nel mondo. È una sfida complessa, certo. Ma anche una delle più promettenti per chi guarda al futuro del vino non come a una tradizione da conservare, ma come a una vocazione da sviluppare.