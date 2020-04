Violentata e uccisa la piccola Ana Paola. Era sola in casa per la quarantena da coronavirus

È così che il sogno di diventare ballerina di Ana Paola, questo il nome della giovane vittima, è stato stroncato: stando alla Procura, sarebbe stata violentata e uccisa mentre era sola a casa. La madre era dovuta andare al supermercato.

La madre era uscita dall’abitazione per andare a fare la spesa, in ottemperanza alle normative vigenti per l’emergenza Coronavirus, lasciando Ana Paola, 13 anni, da sola: ricevuta una telefonata dal padre della piccola, che ne denunciava la scomparsa, la donna avrebbe affrettato il ritorno a casa, dove avrebbe poi trovato le forze dell’ordine già sul posto.

Il crimine, avvenuto sul tardo pomeriggio del 2 Aprile a Nogales, municipalità nello stato messicano di Sonora, lascia sgomenti di fronte alla brutalità dell’atto: la perizia avrebbe constatato segni di violenza sul viso della minorenne, la quale sarebbe stata poi violentata e uccisa. La dinamica del fatto e il colpevole – o i colpevoli – dovranno essere accertati dalle indagini ora in corso. Per il momento, nessuna pista.

L’ Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora osserva un’operazione a rilento della Procura, forse ulteriormente ostacolata dalle misure d’emergenza adottate dal paese. Il presidente Lòpez Obrador ha ribadito durante la conferenza stampa di Lunedì 6 Aprile l’impegno delle autorità competenti, ricordando la dedizione del governo alla lotta contro la violenza.

“Ce ne stiamo occupando, è una preoccupazione perenne, seria. Continueremo ad agire, a dare appoggio completo e a vigilare. Dobbiamo mantenere l’attenzione ovunque” ha dichiarato Obrador.

La violenza di genere in Messico.

A dispetto di quanto affermato dal presidente, che in due anni di mandato ha visto un incremento della violenza nel paese, sono tuttavia molti i delitti rimasti privi di colpevoli. Un altro femminicidio, dunque, che rischia di cadere nel dimenticatoio. Un’altra donna, questa volta giovanissima, che si aggiunge alla lunga lista di vittime che hanno fatto del 2019 l’anno più violento nella storia recente del Messico, con 35.588 vittime accertate, di cui 1.006 donne.

Non potendo manifestare in piazza a causa della situazione di emergenza da Covid 19, parte l’eco su twitter #JusticiaparaAnaPaola ad opera di Ni Una Mas, movimento contro la violenza sulle donne, per fare in modo che non vada dimenticata la tragedia.

La pandemia non ferma neanche l’operato dell’Observatorio Feminicidio Mexico, il quale non manca di ribadire l’urgenza che le vittime di violenza stanno affrontando, ulteriormente esacerbata dalle condizioni imposte dalla quarantena.