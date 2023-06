Le iniziative promosse dall’Unione Europea in merito a progetti che prevedono normative e leggi riguardanti le pari opportunità fanno il loro ingresso nello scenario politico solo a partire dagli anni duemila. L’impego legislativo, finalmente, inizia a prendere in considerazione questo tipo di violenze non più solamente da un punto di vista neutrale, ma conferisce a tali azioni una valenza che sposta la centralità del problema sulla questione di genere.

Evento cardine per questo cambiamento di visione politica è senza dubbio l’introduzione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (o Carta di Nizza), proclamata nel dicembre del 2000 a Nizza e riadattata nel 2007 a Strasburgo.

Con essa vengono definitivamente riconosciuti i diritti che appartengono alla dignità umana, il divieto di trattamenti degradanti e disumani, l’opposizione alla discriminazione in base al sesso e, infine, l’obbligo di riconoscere la parità tra donne e uomini.

Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel 2009, la Carta di Nizza acquista un valore giuridico e diventa un vincolo per le istituzioni europee e per gli Stati membri, ufficializzando così la parità dei diritti tra donne e uomini come valore fondamentale e consacrando tali principi come uno dei maggiori obiettivi della politica dell’Unione Europea.

Nella Convenzione di Istanbul, firmata nel 2011 e ratificata dall’Italia nel 2013, vengono citate testuali parole: