La violenza online contro le donne si manifesta sempre più spesso. Negli ultimi anni il web è diventato uno dei principali luoghi in cui si consumano aggressioni verbali, intimidazioni, campagne diffamatorie e attacchi sistematici fondati sul genere. Un fenomeno che, secondo la recente relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, ha assunto proporzioni sempre più preoccupanti.

I dati raccolti mostrano infatti un incremento significativo degli episodi di odio online rivolti alle donne. Dal 2024 il numero dei contenuti offensivi e discriminatori presenti sulle piattaforme digitali sarebbe addirittura triplicato.

La rete, nata come spazio di confronto e condivisione, si sta progressivamente trasformando in un ambiente ostile per molte utenti, soprattutto per quelle maggiormente esposte mediaticamente: giornaliste, attiviste, politiche, professioniste della comunicazione e creator digitali. Tuttavia il problema non riguarda soltanto figure pubbliche. Anche donne comuni, spesso giovanissime, diventano bersaglio di molestie, minacce o umiliazioni diffuse attraverso social network, forum e applicazioni di messaggistica.

L’odio online colpisce soprattutto le donne

Uno degli aspetti più allarmanti emersi dalla relazione riguarda la costanza del fenomeno nel tempo. Circa la metà dei contenuti d’odio diffusi online in Italia prende di mira le donne. Una percentuale che, nonostante l’evoluzione delle piattaforme e delle modalità comunicative, resta stabile negli anni e conferma la presenza di un problema strutturale.

Non si tratta esclusivamente di insulti volgari o aggressioni verbali evidenti. La violenza digitale assume forme molteplici, spesso meno riconoscibili ma altrettanto dannose. Accanto agli attacchi espliciti a sfondo sessuale convivono infatti messaggi sottilmente discriminatori, stereotipi degradanti, linguaggi paternalistici e campagne di delegittimazione costruite per screditare la presenza femminile nello spazio pubblico.

Le donne vengono frequentemente giudicate per l’aspetto fisico, la vita privata o la sessualità, elementi che raramente assumono la stessa centralità quando gli attacchi sono rivolti agli uomini. Questo doppio standard contribuisce ad alimentare una cultura digitale nella quale la figura femminile continua a essere valutata attraverso criteri discriminatori e sessisti.

Dal linguaggio aggressivo alle minacce personali

In molti casi le aggressioni verbali si trasformano in vere e proprie campagne persecutorie. Minacce di stupro, intimidazioni, diffusione non autorizzata di immagini private e molestie ripetute rappresentano soltanto alcune delle forme più estreme di cyberviolenza.

La velocità con cui i contenuti possono essere condivisi amplifica enormemente l’impatto psicologico sulle vittime. Un commento offensivo pubblicato sui social può raggiungere migliaia di persone in pochi minuti, generando effetti devastanti sulla reputazione personale e professionale della donna coinvolta.

Molte vittime raccontano di aver modificato le proprie abitudini digitali per paura delle conseguenze: c’è chi rinuncia a esprimere opinioni online, chi limita la propria presenza sui social e chi decide di chiudere completamente gli account personali. In questo senso la violenza digitale produce un effetto di esclusione silenziosa, riducendo la partecipazione femminile al dibattito pubblico.

Il peso psicologico della violenza digitale

Le conseguenze della violenza online non possono essere considerate marginali o meno gravi rispetto a quelle che si verificano nel mondo reale. Numerosi studi dimostrano che l’esposizione continua a contenuti offensivi e intimidatori può provocare ansia, depressione, isolamento sociale e perdita di autostima.

La dimensione digitale rende inoltre difficile separare la vita privata dagli attacchi ricevuti. Smartphone e social network accompagnano quotidianamente le persone in ogni momento della giornata, trasformando le molestie in una presenza costante. Le vittime possono sentirsi osservate, giudicate e vulnerabili anche all’interno della propria abitazione.

Particolarmente esposte risultano le adolescenti e le giovani donne, spesso coinvolte in dinamiche di cyberbullismo e revenge porn. In questi casi il trauma può avere ripercussioni profonde sul percorso scolastico, sulle relazioni personali e sul benessere emotivo.

La normalizzazione del sessismo sul web

Uno degli elementi più complessi da contrastare riguarda la progressiva normalizzazione di alcuni linguaggi aggressivi. Frasi offensive, battute misogine o commenti umilianti vengono frequentemente giustificati come semplici provocazioni, ironia o libertà di espressione.

Questo processo di banalizzazione contribuisce a creare un clima culturale nel quale l’aggressività verso le donne appare tollerata, quando non addirittura incentivata. Alcuni contenuti ottengono visibilità proprio grazie alla loro capacità di generare indignazione e conflitto, alimentando meccanismi di viralità che premiano il linguaggio estremista.

La ricerca del consenso online, unita agli algoritmi delle piattaforme social, favorisce spesso la diffusione di messaggi polarizzanti. In questo contesto la misoginia digitale trova terreno fertile, trasformandosi in uno strumento di attacco politico, sociale e personale.

La relazione parlamentare richiama anche la responsabilità delle grandi piattaforme online nella gestione dei contenuti d’odio. Nonostante negli ultimi anni siano stati introdotti sistemi di moderazione più avanzati, molte vittime denunciano ancora tempi lunghi per la rimozione dei contenuti offensivi e scarsa efficacia delle procedure di segnalazione.

Il problema assume una dimensione ancora più complessa quando entrano in gioco account anonimi o profili falsi, utilizzati per colpire le vittime senza esporsi direttamente. L’anonimato digitale, pur rappresentando in alcuni casi uno strumento di tutela della privacy, viene spesso sfruttato per diffondere odio e intimidazioni.







Educazione digitale e prevenzione

Le scuole rappresentano uno dei luoghi centrali per affrontare il problema. Educare le nuove generazioni al rispetto delle differenze, all’uso responsabile dei social network e al riconoscimento dei comportamenti abusivi può contribuire a prevenire fenomeni di odio e discriminazione.

Anche le famiglie e i media svolgono un ruolo decisivo. Il linguaggio utilizzato nella comunicazione pubblica influenza profondamente la percezione collettiva della violenza e del rispetto di genere. Per questo motivo diventa essenziale evitare la spettacolarizzazione degli episodi di odio e promuovere modelli comunicativi più equilibrati e inclusivi.

Molte donne impegnate nelle istituzioni o nel giornalismo raccontano di essere bersaglio di attacchi sessisti ogni volta che intervengono su temi pubblici. In numerosi casi le aggressioni non riguardano le idee espresse, ma il genere della persona che le pronuncia.

Questo meccanismo produce un impoverimento del confronto democratico, scoraggiando la presenza femminile nei luoghi decisionali e nel dibattito collettivo.