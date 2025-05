La violenza ostetrica è un termine utilizzato per descrivere forme di abuso o violenza che le donne possono subire durante il parto. Ad oggi capita ancora troppo spesso, infatti quattro donne su dieci raccontano di aver subito qualche forma di violenza prima, durante o dopo il parto, trasformandolo in un’esperienza traumatica e spiacevole. Il mancato rispetto dei desideri delle donne, l’uso di tecniche mediche aggressive senza il consenso, l’isolamento della donna durante il parto, la mancanza di informazioni chiare e comprensibili, il linguaggio offensivo e il trattamento disumanizzante da parte del personale sanitario sono solo alcuni esempi di forme che può prendere questa violenza.

Il progetto “Forties”

Il progetto “Forties” è una ricerca condotta dall’Università di Padova, Bologna e Bicocca di Milano, e ha come focus proprio la violenza ostetrica, in particolare l’incidenza e gli effetti di questa forma di violenza e la comprensione di come questa possa influire sulla salute fisica e psicologica delle donne e sul loro benessere presente e futuro.

Lo studio è stato condotto fino a questo momento su un campione composto da 5000 donne di età compresa tra i 25 e i 45 anni d’età, con almeno un figlio tra i 3 e i 10 anni.

“Il nostro obiettivo fin dall’inizio è stato quello di guardare in generale all’esperienza di genitorialità delle madri, in particolare ci siamo soffermati sull’esperienza del primo parto delle donne per capire se ci fosse una correlazione con l’intenzione e la decisione di avere anche un secondo figlio” spiega la demografa Alessandra Minello, la quale è ricercatrice per il dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova.

I risultati sono stati significativamente preoccupanti, in quanto il 43% delle donne (oltre 4 su 10) considera il parto un’esperienza in vario modo traumatica: il 12% delle intervistate la definisce gravemente traumatica, il 32% moderatamente traumatica e il 32% leggermente traumatica mentre solo il 25% la ricorda come un’esperienza non traumatica.

Il 33% delle intervistate ha per esempio subito l’episiotomia (incisione del perineo che dovrebbe facilitare il passaggio del bambino) senza anestesia, mentre il 32% la rottura artificiale delle membrane, tenendo conto che al 15% delle madri è stata negata ogni forma anestetica per ridurre il dolore.







Dolore fisico e psicologico

Ma il dolore sperimentato dalle donne durante il parto non è solo fisico, ma anche psicologico. Un quarto delle madri ha raccontato di aver subito pressioni, rimproveri o addirittura derisioni, atte a sminuire il dolore provato durante il parto, con frasi come “Non sei capace di spingere” (10%) o “Smettila di lamentarti” (13%).

Inoltre le brutte esperienze non si limitano al momento del parto, ma si protraggono nei giorni successivi, momenti importanti per la madre e il bambino che andrebbero trascorsi a riprendersi. Le poche istruzioni ricevute per quanto riguarda l’allattamento (problematica segnalata dal 28% delle donne) le ha portate a vivere con disagio questa esperienza, causando un ritardo nell’allattamento. Sono invece un terzo le donne che non hanno ricevuto alcuna indicazione a riguardo.

Spiega Alessandra Minello:

“Dalla nostra ricerca è emerso che aver vissuto un’episiotomia dolorosa, aver percepito come sminuito il proprio sentire e aver ricevuto parole svilenti ha scoraggiato le donne dal pensare ad un secondo figlio”

Altri dati importanti

Sono state evidenziate delle differenze regionali non abbastanza significative da distrarre l’attenzione da un quadro così avvilente e che interessa tutto il territorio nazionale: l’episiotomia viene praticata nel 25% dei casi, più al Nord che nelle altre aree, mentre la sutura del perineo senza anestesia ha una frequenza totale del 14%, ed è distribuita in modo più o meno simile in tutta Italia.

Cosa sta dietro alla violenza ostetrica?

Diventare madre dovrebbe rappresentare un momento di grande gioia e celebrazione, eppure ancora troppo spesso viene trasformato in un ricordo spiacevole, che addirittura può scoraggiare le donne dal voler affrontare un altro parto. È importante che i diritti e l’autonomia delle donne vengano tutelati con più puntualità, e che il corpo delle donne non venga più visto e percepito solo come qualcosa di passivo o da sminuire, soprattutto dagli operatori medici che dovrebbero averne cura.

Infatti secondo Minello, la manifestazione di potere e controllo sul corpo delle donne è radicata nella visione patriarcale della maternità che porta gli operatori sanitari a perpetuare certe pratiche perché “si è sempre fatto così”. Dice Alessandra Minello “È come se alcuni comportamenti fossero stati introiettati sia dalle donne che dagli operatori sanitari che dunque li subiscono o li mettono in atto senza rendersi sempre conto che si tratta di violenza“.

Fortunatamente questo tema sta suscitando interesse e sempre più persone si dedicano al suo studio e alla sensibilizzazione al problema, che spesso è radicato nella mentalità stessa delle persone.

Stefania Bucciol