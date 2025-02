La situazione ad Haiti è sempre più drammatica, con un aumento esponenziale della violenza contro i bambini. Secondo l’Unicef, l’abuso e la violenza sessuale sui minori ad Haiti sono aumentate del 1.000% in un solo anno, mentre il reclutamento forzato nei gruppi armati continua a crescere. Le autorità locali, nonostante il sostegno internazionale, faticano a contenere la crisi.

Un drammatico incremento della violenza sessuale sui minori ad Haiti

Haiti sta affrontando una crisi umanitaria senza precedenti, con un aumento esponenziale delle violenze sessuali sui minori e del loro coinvolgimento nei gruppi armati. Secondo l’UNICEF, le violenze sessuali sui minori ad Haiti sono aumentate del 1.000% nell’ultimo anno, trasformando i loro corpi in veri e propri “campi di battaglia”.

James Elder, portavoce dell’UNICEF, ha denunciato la situazione durante un briefing a Ginevra, sottolineando come le bande armate infliggano ai bambini “orrori inimmaginabili”. Questi dati hanno dimostrato uno spaventoso aumento, sopratutto se in relazione con i dati del 2023: infatti, in un solo anno la cifra sembra essere aumentata di 10 volte.

Il dominio delle bande e il reclutamento minorile

Il controllo delle bande armate su Haiti si è intensificato negli ultimi anni. Attualmente, l’85% della capitale Port-au-Prince è sotto il dominio di gruppi criminali, che reclutano minori a un ritmo allarmante.

Secondo l’UNICEF, nel 2023 il numero di bambini arruolati forzatamente in questi gruppi è aumentato del 70%. Alcuni di loro hanno appena otto anni e vengono strappati alle loro famiglie con la forza o manipolati dalla povertà estrema. In molti casi, questi bambini finiscono per alimentare il ciclo di violenza che li rende vittime fin dalla giovane età.

L’incapacità delle autorità e l’intervento internazionale

Nonostante il supporto della comunità internazionale, le autorità haitiane faticano a contenere la situazione. La polizia locale, con l’aiuto di missioni di sicurezza guidate da paesi esteri, non è riuscita a fermare l’avanzata delle bande. Nel 2023, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una missione di sostegno alla sicurezza ad Haiti, guidata dal Kenya.







Tuttavia, i risultati sono stati limitati: solo 800 poliziotti sono stati schierati nel paese, a fronte dei 2.500 previsti. Inoltre, i finanziamenti destinati alla missione si sono rivelati insufficienti, con soli 110 milioni di dollari raccolti, mentre le esigenze sono molto più elevate.

Le conseguenze a livello locale sono piuttosto tangibili: la crisi è umanitaria. Sempre rimanendo sui dati inerenti a bambini e, in generale, minori, 1,2 milioni di persone vivono in pericolo di essere arruolati dalle bande criminali e di essere oggetto di violenza armata. In tutto ciò, qualsiasi struttura sanitaria che dovrebbe offrire aiuto e riparo è invece al collasso e non ci sono più medicine per curare o prevenire le emergenze.

La risposta dell’UNICEF e il problema dei finanziamenti

L’UNICEF ha cercato di arginare la crisi umanitaria attraverso la creazione di 32 spazi sicuri mobili, destinati a proteggere i bambini dalla violenza di genere e fornire loro assistenza. Tuttavia, l’organizzazione ha lanciato un appello urgente per raccogliere 221,4 milioni di dollari in aiuti per Haiti, ma ad oggi il fondo risulta sottofinanziato del 72%.

Senza il supporto economico necessario, i programmi di protezione per i minori rischiano di non essere sufficienti a contrastare l’escalation della violenza.

Il futuro dei bambini di Haiti

La situazione ad Haiti rappresenta un’emergenza di proporzioni devastanti, con più di 500.000 bambini che sono stati sfollati e che, ad ora, sono anche stati abbandonati dalle istituzioni scolastiche. Le organizzazioni internazionali continuano a chiedere un intervento più deciso da parte della comunità internazionale per fermare il reclutamento forzato e le violenze sessuali sui minori, garantendo così la protezione nei loro confronti.

Senza però un’azione concreta e tempestiva, il futuro di questi bambini rimane incerto, segnato da traumi e privazioni che potrebbero condizionarne l’intera esistenza.

Lucrezia Agliani