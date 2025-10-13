Nella notte tra sabato e domenica, lungo la fragile linea di confine tra Afghanistan e Pakistan, sono esplosi violenti scontri che hanno coinvolto le forze talebane e l’esercito pachistano. Entrambi i governi hanno confermato l’accaduto, pur fornendo versioni contrastanti sull’origine e sull’entità delle perdite. I combattimenti, avvenuti in diverse aree montuose, hanno visto l’impiego di artiglieria pesante e armi automatiche.

Secondo fonti ufficiali di Islamabad, ventitré militari pachistani sarebbero stati uccisi, mentre Kabul ha segnalato nove caduti tra le proprie file. Il governo talebano ha descritto l’operazione al confine tra Afghanistan e Pakistan come una “ritorsione legittima” contro precedenti bombardamenti condotti dal Pakistan su territorio afghano. Il bilancio reale resta tuttavia incerto, con notizie difficilmente verificabili in modo indipendente a causa della chiusura delle principali vie di accesso alla zona.

Le origini delle tensioni: attacchi aerei e accuse reciproche di violazione della sovranità

Gli scontri al confine tra Afghanistan e Pakistan sarebbero la diretta conseguenza di due raid aerei avvenuti nei giorni precedenti. Giovedì una potente esplosione aveva colpito un quartiere di Kabul, mentre il giorno successivo un bombardamento aveva interessato un mercato nella provincia orientale di Paktika. Le autorità afghane hanno accusato il Pakistan di aver violato il proprio spazio aereo, parlando di “un’aggressione contro la sovranità nazionale”.

Islamabad, dal canto suo, non ha confermato la responsabilità degli attacchi, sostenendo invece che il proprio obiettivo resti la lotta contro il gruppo dei Talebani del Pakistan (TTP), organizzazione armata accusata di aver compiuto numerosi attentati sul suolo pachistano e di godere della protezione dei talebani afghani. Secondo fonti locali citate dalla BBC, il bombardamento di Kabul avrebbe preso di mira il leader del TTP, Noor Wali Mehsud.

Frontiere sigillate e nuova crisi diplomatica: Torkham e Chaman chiusi dopo le operazioni militari

Le autorità di entrambi i Paesi hanno confermato la chiusura dei due principali valichi di confine tra Afghanistan e Pakistan — Torkham e Chaman — bloccando ogni forma di transito commerciale e civile. “Il confine è completamente sigillato”, ha dichiarato un funzionario pachistano alla stampa locale, spiegando che truppe paramilitari sono state inviate come rinforzo per prevenire ulteriori attacchi.

Il primo ministro Shebaz Sharif ha accusato Kabul di “provocazioni inaccettabili” e promesso una risposta “forte ed efficace” a ogni violazione dei confini. Dal canto suo, il ministero della Difesa talebano ha rivendicato il successo dell’operazione militare, sostenendo di aver colpito avamposti pachistani a Kunar e Nangarhar. “Le nostre forze hanno agito in difesa della patria”, ha dichiarato il portavoce Enayat Khowarazm, annunciando la fine delle operazioni poco dopo la mezzanotte.







Il ruolo del TTP e la minaccia del terrorismo transfrontaliero

Le tensioni tra i due Paesi non sono nuove. Da anni il Pakistan accusa i talebani afghani di offrire rifugio e sostegno logistico ai militanti del Tehrik-i-Taliban Pakistan, che da tempo compiono attacchi contro obiettivi civili e militari pachistani. Dall’inizio dell’anno, oltre 500 persone, tra soldati e poliziotti, sono rimaste uccise in attentati attribuiti al gruppo.

La risposta di Islamabad si è tradotta in una serie di operazioni oltre confine, spesso condotte senza il consenso formale di Kabul. Una strategia che, pur mirata a neutralizzare il TTP, ha finito per alimentare l’ostilità del governo talebano e inasprire le relazioni bilaterali.

Appelli internazionali alla moderazione: l’intervento diplomatico di Iran, Qatar e Arabia Saudita

Le tensioni lungo il confine tra Afghanistan e Pakistan hanno destato preoccupazione tra i principali attori regionali. Iran, Qatar e Arabia Saudita hanno rivolto un appello congiunto a entrambe le parti, esortandole a “mostrare moderazione e avviare un dialogo per evitare un’escalation incontrollata”.

Secondo osservatori regionali, l’attuale crisi mette a rischio le già fragili rotte commerciali tra Asia Centrale e subcontinente indiano, fondamentali per il transito di merci e gas. Inoltre, l’eventuale collasso dei rapporti tra Kabul e Islamabad potrebbe compromettere gli sforzi della comunità internazionale per contenere il terrorismo nell’area e per garantire l’assistenza umanitaria all’Afghanistan, già provato da una grave crisi economica.

Islamabad e Kabul: due alleati divisi dalla sicurezza

Sul piano geopolitico, la crisi attuale al confine tra Afghanistan e Pakistan riflette la complessità dei rapporti tra i due Paesi. Sebbene Islamabad sia stata per decenni uno dei principali sponsor politici e logistici del movimento talebano, oggi il Pakistan si trova a fronteggiare un governo a Kabul sempre più indipendente e diffidente. L’ascesa del TTP e il fallimento delle strategie antiterrorismo hanno creato una frattura profonda: il Pakistan teme di perdere il controllo della frontiera occidentale, mentre l’Afghanistan rivendica il diritto di difendere la propria sovranità da incursioni esterne.

A livello regionale, la rivalità tra India e Pakistan e la competizione per l’influenza sull’Afghanistan amplificano la portata dello scontro. L’instabilità del confine afghano rischia di compromettere i progetti di connettività economica come il Corridoio Economico Cina-Pakistan (CPEC), vitale per Pechino e per Islamabad. In assenza di una mediazione internazionale efficace, la linea Durand — il confine tracciato dai colonialisti britannici più di un secolo fa — continua a essere una ferita aperta nel cuore dell’Asia.

