Le recenti violenze in Tanzania hanno fatto precipitata il Paese nel caos dopo le elezioni del 29 ottobre, un voto che avrebbe dovuto confermare la stabilità politica del Paese e che invece ha svelato la fragilità del suo tessuto democratico. La presidente Samia Suluhu Hassan, in carica dal 2021 dopo la morte improvvisa del suo predecessore John Magufuli, si è presentata alle urne come candidata del partito al potere, il Chama Cha Mapinduzi (CCM), che governa ininterrottamente sin dall’indipendenza nel 1961.

Ma le elezioni, definite da molti osservatori “una farsa”, si sono trasformate in una miccia di violenza: centinaia di persone sono scese in strada per protestare contro un risultato ritenuto scontato e manipolato.

Un voto senza voce: la miccia delle violenze in Tanzania

Due dei principali oppositori politici, Tundu Lissu del partito Chadema e Luhaga Mpina di ACT-Wazalendo, non hanno potuto partecipare: il primo è in carcere con l’accusa di tradimento, il secondo escluso per motivi burocratici mai chiariti. Così, al popolo tanzaniano non è rimasta altra scelta che assistere, impotente, alla riconferma di un potere che pare non conoscere alternanza.

Già nelle settimane precedenti al voto e alla reazione della popolazione, Amnesty International aveva lanciato l’allarme, denunciando “sparizioni forzate”, “esecuzioni extragiudiziali” e un clima di “terrore istituzionalizzato”. Ma la situazione è direttamente esplosa con le violenze in Tanzania proprio il giorno delle elezioni. Nella capitale economica Dar es Salaam, centinaia di manifestanti hanno invaso le strade, bruciato veicoli e dato alle fiamme una stazione di polizia.

L’esercito è intervenuto con mezzi blindati, imponendo un coprifuoco a tempo indeterminato e bloccando ogni comunicazione. Internet è stato oscurato, i siti di informazione sospesi, mentre le autorità parlavano di “criminali” e “sabotatori”. In molte città, tra cui Mwanza e Dodoma, i manifestanti hanno preso d’assalto i seggi, denunciando il diritto negato al voto libero.

Settecento morti e centinaia di feriti: il prezzo della protesta

Secondo il principale partito d’opposizione, Chadema, almeno 700 persone sarebbero state uccise nelle violenze in Tanzania seguite alle elezioni. “A Dar es Salaam contiamo circa 350 vittime e più di 200 a Mwanza, nel nord del Paese. Se includiamo le altre regioni, il bilancio sale oltre le settecento persone”, ha dichiarato il portavoce John Kitoka.

Cifre simili sono state riportate anche da fonti diplomatiche anonime e confermate da membri delle forze di sicurezza. Le Nazioni Unite, in un primo momento, hanno parlato di “almeno dieci morti”, ma le stime sembrano ormai largamente superate. A rendere ancora più difficile la verifica dei numeri è il blackout informativo imposto dal governo: i giornalisti stranieri sono stati espulsi e i reporter locali ridotti al silenzio.

Zanzibar e le elezioni “impossibili”

Mentre la Tanzania continentale bruciava, l’isola di Zanzibar, nota per le sue spiagge turistiche e per la relativa autonomia amministrativa, ha proclamato la vittoria del CCM con l’80% dei voti. I partiti d’opposizione, Chadema e ACT-Wazalendo, hanno denunciato brogli su larga scala, sostenendo che molti elettori fossero autorizzati a votare più volte, senza documenti d’identità, e che gli osservatori internazionali fossero stati allontanati dai seggi.

La formazione ACT-Wazalendo ha chiesto nuove elezioni, definendo i risultati “fraudolenti” e “incompatibili con i principi democratici”. Tuttavia, la voce dell’opposizione è stata soffocata dal silenzio imposto dalle autorità centrali, che hanno celebrato la “vittoria della stabilità” senza mai rispondere alle accuse.







Un Paese chiuso e isolato

La Tanzania, con i suoi 68 milioni di abitanti, si ritrova ora in un isolamento quasi totale. Le scuole e le università sono state chiuse, i voli interni sospesi e i principali collegamenti stradali interrotti. Molti turisti, bloccati nel Paese, hanno raccontato sui social la loro impossibilità di comunicare con l’esterno a causa del blocco di internet.

Al confine con il Kenya, le tensioni hanno varcato i confini nazionali: a Namanga, due giovani kenioti sarebbero stati uccisi da colpi d’arma da fuoco provenienti dal lato tanzaniano. Anche questo episodio testimonia quanto la crisi interna rischi di destabilizzare l’intera regione dell’Africa orientale.

Il volto controverso di Samia Suluhu Hassan

Quando nel 2021 Samia Suluhu Hassan divenne presidente, molti la accolsero come simbolo di rinnovamento: la prima donna alla guida del Paese, moderata, decisa a rompere con l’autoritarismo del suo predecessore. Nei primi mesi, il suo governo aveva persino dato segnali di apertura verso i media e la società civile. Ma con l’avvicinarsi delle elezioni del 2025, la sua leadership si è trasformata in un apparato di controllo e repressione.

Il tradimento delle speranze iniziali è diventato evidente: chiunque osi criticare il potere viene ridotto al silenzio. Attivisti, giornalisti e oppositori politici sono stati incarcerati, torturati o scomparsi. L’arresto di Tundu Lissu e la morte sospetta di altri membri dell’opposizione, come Ali Mohamed Kibao, sono solo alcuni esempi di un sistema che sembra voler cancellare ogni forma di dissenso.

La democrazia sospesa tra le violenze in Tanzania

Mentre lo spoglio dei voti prosegue lentamente sotto la stretta sorveglianza della televisione di Stato, che evita accuratamente di mostrare le violenze in Tanzania, il Paese appare oggi come sospeso tra due epoche: quella della libertà promessa e quella dell’autoritarismo consolidato.

La comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione, ma per ora tace. E in quel silenzio assordante, tra le strade di Dar es Salaam e i vicoli di Mwanza, resta l’eco delle proteste e il dolore di chi ha pagato con la vita il sogno di un voto libero.

Lucrezia Agliani