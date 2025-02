Un’indagine approfondita ha portato alla luce un inquietante scenario di maltrattamenti all’interno della RSA “Sacro Cuore” di Dizzasco, in provincia di Como. Dopo mesi di investigazioni e prove raccolte, sette operatori della struttura sono stati arrestati con l’accusa di aver inflitto violenze fisiche e psicologiche agli anziani ospiti. Il caso dei maltrattamenti e delle violenze nella RSA di Como, emerso grazie a una segnalazione, ha rivelato un contesto di abusi sistematici, spesso rimasti impuniti, sollevando gravi interrogativi sulle condizioni di assistenza nelle case di riposo.

Un’inchiesta lunga sei mesi porta alla luce violenze sistematiche

Un’indagine condotta dai Carabinieri della Compagnia di Menaggio e dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Como ha svelato una drammatica realtà all’interno della RSA “Sacro Cuore” di Dizzasco. L’inchiesta sulle violenze nella RSA di Como, avviata nell’agosto del 2024 a seguito di un esposto, ha permesso di documentare episodi di maltrattamenti sistematici ai danni degli anziani ospiti della struttura. Dopo mesi di indagini, i militari hanno eseguito sette ordinanze di custodia cautelare: due operatori sono stati condotti in carcere, mentre altri cinque sono stati posti agli arresti domiciliari.







Le accuse: percosse, ingiurie e umiliazioni

Le prove raccolte, tra cui intercettazioni audio e video, hanno confermato un quadro inquietante. Gli investigatori hanno accertato che i maltrattamenti e le violenze nella RSA di Como, divenute una pratica quotidiana, includevano percosse, insulti, denigrazioni e umiliazioni, sia fisiche che psicologiche. Le vittime, anziani fragili e spesso non autosufficienti, vivevano in uno stato di costante terrore. Le immagini acquisite mostrano i pazienti visibilmente scossi e impauriti di fronte ai loro aguzzini.

L’ultimo provvedimento cautelare delle forze dell’ordine è quello di contestare ai sette indagati il reato di maltrattamento in concorso, sopratutto dopo aver constatato che le violenze nella RSA di Como venivano fatte continuativamente e sui corpi di una molteplicità di pazienti.

La dinamica delle indagini e il ruolo della Procura

Dopo la denuncia iniziale, la Procura di Como ha coordinato le indagini, avvalendosi della collaborazione della Stazione dei Carabinieri di Centro Valle Intelvi. Dopo l’inizio dell’inchiesta, nel 2024, per sei mesi, gli investigatori hanno monitorato la struttura, raccogliendo testimonianze e prove che hanno confermato la gravità della situazione. L’operazione ha portato non solo all’arresto dei sette sospettati, cinque donne e due uomini, ma anche alla contestazione di un reato aggiuntivo nei confronti di un’operatrice sanitaria, accusata di esercizio abusivo della professione di infermiera.

L’indagine della Procura di Como si è avvalsa del vaglio delle molteplici prove, testimonianze e video trovati nel corso delle ricerche. Oltre alle testimonianze di tutti coloro che hanno cooperato con la Procura, sono state fatte anche numerose intercettazioni audio e video grazie alle quali si è riuscito ad appurare la sistematicità delle violenze nella RSA di Como. L’ulteriore e definitiva conferma della natura consuetudinaria e atroce delle violenze e dei maltrattamenti è data dalle reazioni e comportamenti di ogni singolo paziente, visibilmente scosso in ogni formato video.

La scoperta di queste violenze nella RSA di Como ha scosso profondamente la comunità locale e le autorità sanitarie. Le istituzioni hanno assicurato che verranno adottate misure immediate per garantire il benessere degli ospiti della struttura e prevenire episodi simili in futuro. D’altro canto, sono sempre le stesse istituzioni che portano con loro la mancanza di cura, prevenzione e controllo negli ambienti delle RSA, dove molti diritti vengono spesso lesi nel silenzio totale. Il caso, ancora in fase di sviluppo, potrebbe portare a ulteriori conseguenze giudiziarie per gli imputati.

Nel frattempo, il lavoro delle forze dell’ordine continua per fare piena luce su una vicenda che ha messo in evidenza la vulnerabilità degli anziani e la necessità di controlli più rigorosi all’interno delle RSA.

Lucrezia Agliani