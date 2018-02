Virginia Woolf è una figura emblematica e molto studiata, ma della sua vita di tutti i giorni non si sa poi così tanto. Com’era dal vivo una donna così delicata e tormentata al tempo stesso? Forse non lo sapremo mai davvero, ma di recente sono state ritrovate diverse fotografie che ritraggono lei, la sua famiglia e i suoi amici più intimi durante la quotidianità.









Le foto private di Virginia Woolf

Questi scatti sono stati raccolti da Virginia Woolf in persona nell’arco di oltre 40 anni: ciò denota un grande amore da parte sua per la fotografia e l’arte in generale .Il periodo in cui sono state scattate le immagini va dal 1890 fino al 1947, anno della morte per suicidio della scrittrice. L’interesse di Virginia Woolf per la fotografia risaliva a quando aveva solo 15 anni, in totale ha realizzato oltre 1000 scatti e li ha poi raccolti con cura in alcuni album.

In particolare, molte foto riguardano la permanenza a Monk’s House assieme al marito, che a sua volta nutriva una passione per la fotografia, passione che mantenne viva anche dopo la dipartita della moglie. In tutto sono state trovate sei raccolte che riportano alla luce vacanze, paesaggi, animali e amici, tra cui alcuni nomi noti di quel periodo, in ambito letterario, come E.M Forster, John Maynard Keynes e W.B Keats.









La pubblicazione delle foto

Se fino a qualche tempo fa era impensabile immaginare Virginia Woolf nella vita di tutti i giorni, ora lo possiamo fare anche dal nostro cellulare o computer. Ebbene sì, chiunque volesse dare uno sguardo ai suoi ricordi, potrà farlo in tutta tranquillità. Basta accedere all’archivio online reso disponibile dall’Harvard University per poter ammirare la raccolta completa degli scatti privati della scrittrice inglese.

Un bel tuffo nel passato e un bel viaggio alla scoperta dei momenti più personali di questa grande donna.

Carmen Morello