Scoperta una nuova e numerosa famiglia di virus oceanici

I virus oceanici formano una nuova famiglia di virus molto diffusa sulla superficie degli oceani. Questi virus possiedono alcune caratteristiche anomale e sono regolatori delle popolazioni batteriche di cui si cibano.

La ricerca, condotta da un gruppo di scienziati del MIT di Boston e dell'Albert Einstein College of Medicine di New York è stata pubblicata su Nature.

Durante lo studio sono stati esaminati alcuni rappresentanti della nuova famiglia ribattezzata Autolykiviridae.

Il nome Autolykiviridae deriva da Autolico, un personaggio appartenente alla mitologia greca in grado di rubare chiunque senza essere scoperto.

I nuovi virus sono sprovvisti di coda che invece è presente nella maggior parte dei virus batteriofagi catalogati e sequenziati.

I nuovi virus sono sprovvisti di coda che invece è presente nella maggior parte dei virus batteriofagi catalogati e sequenziati.

Ma le differenze con gli altri virus non terminano qui. Infatti, mentre gli altri virus in laboratorio mangiano i batteri in uno o due giorni, la presenza dei virus oceanici si evidenzia dopo alcuni giorni. Per questo e per altri motivi non erano stati osservati precedentemente.









I ricercatori hanno dunque prelevato alcuni campioni di acqua oceanica da cui è emerso che in ciascun millilitro sono presenti oltre 10 milioni di Autolykiviridae, concentrandosi sullo studio di una popolazione di virus senza coda, noti predatori dei batteri del genere Vibrio.

Dopo alcuni esami, il team ha scoperto che questi virus attaccano decine di gruppi di batteri contro uno o due attaccati da quelli caudati.

Un ulteriore ma fondamentale differenza risiede anche nel patrimonio genetico.