Dai sintomi iniziali simili all’influenza fino alle forme più gravi con insufficienza respiratoria, emorragie e danni renali. Il focolaio registrato sulla nave MV Hondius riporta l’attenzione sull’hantavirus, virus raro trasmesso soprattutto dai roditori e, in alcuni ceppi, anche tra esseri umani.

Tre morti, un ricoverato in terapia intensiva a Johannesburg, due membri dell’equipaggio ancora in gravi condizioni a bordo della MV Hondius. Intorno alla nave da crociera bloccata nell’Atlantico è tornato a circolare un nome rimasto per anni confinato nelle pubblicazioni scientifiche e nei bollettini sanitari, quello dell’hantavirus.

I casi totali, fra confermati e sospetti, sono otto. Tra le vittime figura una coppia olandese di 70 e 69 anni. Secondo i primi accertamenti citati dalla Bbc, i passeggeri con sospetta infezione sarebbero stati contagiati prima dell’imbarco, ipotesi legata al lungo periodo di incubazione del virus, che può variare da una a otto settimane.

L’Organizzazione mondiale della sanità ha avviato il tracciamento dei contatti. L’Ecdc segue l’evoluzione del focolaio insieme alle autorità nazionali e all’Oms per valutare eventuali implicazioni anche per l’Europa. Restano ancora aperti diversi interrogativi, a partire dal ceppo coinvolto e dalle modalità di trasmissione registrate a bordo.

Gli hantavirus vengono trasmessi soprattutto attraverso roditori infetti. Urina, saliva e feci rappresentano i principali veicoli dell’infezione. Il contagio avviene spesso in ambienti chiusi e scarsamente ventilati, dove le persone inalano polvere contaminata da particelle microscopiche provenienti dagli animali.

Nella maggior parte dei casi la trasmissione interumana resta estremamente rara. L’eccezione più nota riguarda il virus Andes, individuato soprattutto in alcune aree del Sud America. Proprio quel ceppo, secondo i primi test eseguiti su alcuni pazienti della nave, sarebbe presente anche in questo focolaio.

“Sebbene raro, l’hantavirus può trasmettersi da persona a persona e provocare gravi malattie respiratorie”, ricorda l’Oms, che insiste sulla necessità di monitoraggio clinico e cure tempestive. Al momento non esistono vaccini né terapie specifiche.

I sintomi iniziali rendono la diagnosi particolarmente difficile. Febbre, brividi, dolori muscolari, mal di testa. Manifestazioni quasi indistinguibili da una comune influenza. Nei casi più gravi, però, l’infezione evolve rapidamente. I polmoni possono riempirsi di liquido fino a provocare insufficienza respiratoria. In altri pazienti compaiono danni renali, emorragie, ipotensione e shock.

Le sindromi associate agli hantavirus sono tre. La febbre emorragica con sindrome renale, frequente in Europa e Asia. La nefropatia epidemica, forma più lieve osservata soprattutto nel continente europeo. Infine la sindrome cardiopolmonare da hantavirus, registrata prevalentemente nelle Americhe.

“Sono malattie acute nelle quali l’endotelio vascolare viene danneggiato”, spiegano gli specialisti. Da lì derivano l’aumento della permeabilità vascolare e le complicazioni più severe.

Secondo Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell’Università Statale di Milano, “il rischio per la popolazione generale resta molto basso ed è legato soprattutto al contatto con roditori in ambienti specifici”. Pregliasco precisa che l’hantavirus “non ha caratteristiche pandemiche, perché non si trasmette facilmente da persona a persona”.

Anche sulla trasmissione del ceppo Andes invita alla cautela. “Il contatto vuol dire sicuramente un contatto con liquidi biologici, con una vicinanza anche respiratoria. I casi di contagio interumano restano pochissimi e ancora oggi manca chiarezza sulla reale capacità di diffusione”.

Per Pregliasco l’infezione potrebbe inoltre essere sottostimata. Molte persone sviluppano sintomi lievi oppure restano asintomatiche. In altri casi, invece, la situazione precipita rapidamente con problemi respiratori, emorragici o gastrointestinali.

Le cure cambiano a seconda delle forme cliniche. Nei casi di febbre emorragica possono essere utilizzati antivirali ad ampio spettro. Per la sindrome polmonare si ricorre soprattutto al supporto respiratorio e circolatorio, spesso attraverso ventilazione assistita e terapia intensiva.

Michael Baker, epidemiologo interpellato dalla Bbc sul caso della MV Hondius, definisce “molto insolito” lo sviluppo di un focolaio del genere su una nave da crociera. “È il peggior posto possibile in cui ammalarsi gravemente”, osserva. Chi manifesta sintomi a bordo, aggiunge, dovrebbe essere evacuato rapidamente verso strutture ospedaliere attrezzate.

Baker chiede anche un’indagine approfondita sugli itinerari seguiti dai passeggeri prima dell’imbarco per verificare eventuali esposizioni in aree ad alto rischio.

Uno dei principali punti di attenzione resta il Sudafrica, dove due passeggeri hanno lasciato la nave. Uno è morto, l’altro si trova ricoverato in ospedale. Le autorità sanitarie stanno verificando eventuali contatti avuti durante il viaggio.

Da Ginevra, il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha escluso paragoni con l’inizio della pandemia di Covid 19. “Il rischio per il resto del mondo è basso”, afferma. Pur confermando riunioni operative fra partner sanitari internazionali, Tedros precisa che finora non è stata ritenuta necessaria la convocazione di un comitato di emergenza dedicato all’hantavirus.