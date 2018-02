Visitors: la celeberrima serie TV anni ‘80 sta per tornare

I Visitatori (rigorosamente con V maiuscola) stanno per tornare. Visitors, la miniserie tv uscita per la prima volta nel 1983 scritta e diretta da Kenneth Johnson, verrà trasposta in 3 lungometraggi per il cinema. Questa notizia non potrà che far piacere ai milioni di fan in tutto il mondo che la serie ha ormai da circa 30 anni. Del resto l’evoluzione del franchise ha portato a diversi riadattamenti dello show. L’ultimo, nel 2009, fu intitolato appunto V.









Ora arriva la notizia di una ulteriore trasposizione. Stavolta, però, nonostante sia l’età d’oro delle serie tv, è stato annunciato che Visitors verrà riadattata come film. A capo del progetto c’è la Desilu Studios, Inc. che ha dichiarato che l’imminente primo film (intitolato anch’esso V) sarà scritto e diretto proprio dal creatore originale Kenneth Johnson. L’ideatore contribuirà, inoltre, anche a produrre il film insieme a John Hermansen e Barry Opper.

Il regista, a questo proposito, ha dichiarato:

Siamo felici di collaborare con Desilu per portare la storia senza tempo della resistenza contro la tirannia nel ventunesimo secolo. V sarà il primo capitolo di una trilogia cinematografica che racconterà l’epica storia nel modo in cui l’ho sempre immaginata. Fonte

Anche Steven Posen, vice presidente della Desilu Exec, riguardo a questo nuovo sodalizio ha affermato:

V è un franchising cinematografico multimilionario, non potremmo essere più eccitati e onorati di portare questo film ai milioni di fan devoti in tutto il mondo. Fonte

Visitors: la saga negli anni

Trasmesso per la prima volta nel 1983 dalla NBC, venne quasi immediatamente seguito dalla miniserie sequel intitolata V: The Final Battle. Successivamente fu poi prodotta una serie tv di 19 episodi. In Italia nel 1984 ma sotto forma di un unico filone. Qui da noi, infatti, il telefilm fu intitolato V – Visitors.

Nel 2009 la saga venne ripresa, e fu prodotto il remake intitolato V. Lo show venne trasmesso per 2 stagioni con 22 episodi a stagione prima di essere cancellato nel 2011 rimanendo così senza un vero finale.

Ora si passa al grande schermo e vedremo se questo riadattamento riuscirà a restituire i vecchi fasti a questa storica serie fantascientifica di culto.

Emanuele Algieri