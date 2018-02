VIT: la criptomoneta che ricompensa chi guarda porno

Il mercato pubblicitario online sembra capace di smuovere le montagne. Basti pensare alla rivoluzione della monetizzazione di YouTube dovuta ad Adpocalypse o alla nuova funzione di Google Chrome che elimina le pubblicità invasive. Adesso la pubblicità sta per essere colpita in uno dei settori più remunerativi della rete: il porno. Come? Eliminandola e facendosi pagare con VIT, una nuova criptovaluta.









Come funziona VIT?

Il sistema di funzionamento è molto semplice. L’obiettivo è quello di creare una piattaforma in cui l’utente possa guardare video porno. Fin qui niente di nuovo. La particolarità risiede nell’utilizzo di una blockchain (nello specifico parliamo della Steem, ma modificata). In questo modo, visualizzando, aggiungendo o curandone i contenuti si verrà pagati con la criptomoneta della Vice Industry Token, cioè il VIT. Il protocollo VIT consentirà anche ai produttori dei contenuti di ricompensare gli utenti che commentano e votano positivamente i propri video, favorendo una maggiore affiliazione verso i propri contenuti, creando un circolo virtuoso. La crowdsale (cioè la vendita pubblica dei token da parte dell’azienda) è prevista per il 20 febbraio, alle 17:00 (ora italiana).











Da utente passivo a utente attivo

La Vice Industry Token ci ricorda come, inizialmente, per fruire di contenuti pornografici si doveva fare un abbonamento pay-per-view o acquistare riviste, videocassette e quant’altro. Con la diffusione sempre più capillare della connessione a internet e il moltiplicarsi di siti per adulti, l’industria del porno è passata al sistema delle pubblicità online, grazie al quale l’utente non paga più nulla. Fantastico, no? Non proprio, se si considera il sempre crescente numero e il tipo di pubblicità presenti su questi siti. E in ogni caso, se si venisse pagati, non sarebbe una cosa ancora migliore? Questo è lo spirito con cui nasce VIT. Detto con le parole di Stuart Duncan, amministratore delegato di Vice Industry Token:

Gratis andava bene, è solo che non va più abbastanza bene.







Penthouse tra i partner

La Vice Industry Token descrive il tutto come una situazione win-win, in cui a guadagnarci sono tutti: produttori, distributori e (soprattutto) gli utenti. Se consideriamo che tra i vari partner figura anche Penthouse (storica rivista erotica rivale della più famosa Playboy), il tutto diviene sicuramente più interessante. Se volete maggiori informazioni (e masticate l’inglese), potete leggerne il whitepaper (cioè il documento ufficiale in cui si spiega come funziona da un punto di vista concettuale nonché pratico/informatico). E voi che ne pensate? Vi butterete in questa avventura? Temete di perdere la vista? Fatecelo sapere con un commento.

Davide Camarda