Il ripristino del vitalizio a Francesco De Lorenzo, ex ministro della Sanità travolto da Tangentopoli, ha provocato un vero terremoto politico. L’ufficio di presidenza della Camera, presieduto da Lorenzo Fontana, ha votato all’unanimità, includendo anche il Movimento 5 Stelle, per restituirgli l’assegno sospeso nel 2015. Una scelta che ha fatto infuriare il leader pentastellato Giuseppe Conte, il quale ha denunciato l’errore politico e richiamato i suoi parlamentari.

La riabilitazione e il ritorno dell’assegno

Il vitalizio a Francesco De Lorenzo tornerà a essere erogato a partire dal 18 luglio 2024, data in cui il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha ufficialmente riabilitato all’ex ministro. La restituzione dell’assegno è prevista da una delibera approvata nel 2015 sotto la presidenza di Laura Boldrini, che disponeva la revoca dei vitalizi a chi fosse condannato per reati gravi, ma anche il loro ripristino in caso di successiva riabilitazione.

De Lorenzo, oggi 87enne, riceverà quindi un trattamento in parte retroattivo.

Il voto dei Cinque Stelle e le accuse di incoerenza

A suscitare maggiore sorpresa è stato il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, che un tempo aveva fatto della lotta ai privilegi parlamentari il proprio cavallo di battaglia. All’epoca della presidenza Boldrini, i pentastellati avevano criticato le regole sui vitalizi come troppo indulgenti. Ora, l’assenso all’assegno per De Lorenzo viene visto come una clamorosa inversione di rotta, suscitando malumori e critiche interne.







La parabola giudiziaria di “Sua Sanità”

Francesco De Lorenzo fu arrestato nel 1994 nell’ambito dello scandalo delle tangenti nel settore farmaceutico. Le accuse spaziavano dall’associazione per delinquere alla corruzione e al finanziamento illecito ai partiti. In cambio di favori come l’inclusione di farmaci nel prontuario nazionale e l’aumento dei prezzi dei medicinali, De Lorenzo avrebbe intascato miliardi di lire.

Fu condannato a cinque anni in via definitiva, ma nel frattempo ha portato avanti una lunga battaglia per il reinserimento sociale, culminata nella recente riabilitazione. Oltre alle accuse nei suoi confronti, molti furono gli scandali che ruotavano attorno alla sua figura: ad esempio, ci fu un grande sequestro a denaro e beni della moglie; avvenne anche, nello stesso arco di tempo, un importante arresto nei confronti dell’allora Responsabile ministeriale del settore farmaceutico.

Tangentopoli e il tesoro nascosto

Lo scandalo Tangentopoli nel settore farmaceutico fu uno dei più emblematici dell’epoca, con protagonisti come Duilio Poggiolini, allora dirigente del ministero della Sanità. Durante le perquisizioni, vennero scoperti lingotti d’oro, gioielli e enormi quantità di contanti nascosti nei mobili di casa Poggiolini. Le indagini svelarono un sistema corrotto dove aziende come la Smith Kline versavano tangenti milionarie per ottenere favori legislativi, come l’obbligatorietà del vaccino contro l’epatite B.

Diritto alla riabilitazione o simbolo dell’impunità?

De Lorenzo, dopo il carcere, ha raccontato di aver risarcito tutte le parti lese e di aver lottato contro il cancro dedicandosi all’impegno sociale. Tuttavia, la scelta unanime di rendere il vitalizio a Francesco De Lorenzo ha riacceso vecchie polemiche.

Per alcuni, Francesco De Lorenzo è una vittima, una persone – ingiustamente – perseguitata. C’è chi poi, invece, crede che il suo caso simboleggia una più ampia deriva del sistema italiano, dove i privilegi possono essere recuperati anche dopo gravi condanne.

Nonostante i pareri contrastanti e gli scontri in Parlamento, la vicenda del ritorno del vitalizio a Francesco De Lorenzo lancia un messaggio controverso: chi ha commesso reati gravi, se è sufficientemente paziente e fortunato, può tornare a godere dei benefici pubblici. L’indignazione monta non solo per il merito della decisione, ma anche per quello che rappresenta in termini di credibilità politica. In un sistema che spesso appare indulgente verso chi ha tradito la fiducia pubblica, il ritorno del vitalizio a De Lorenzo alimenta il sospetto che, in Italia, la punizione per la corruzione sia più una parentesi che una reale condanna.

Lucrezia Agliani