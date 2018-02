La Vitamina C, altrimenti detta acido ascorbico, spesso sottovalutata è importantissima per il nostro organismo. Essa, infatti, è un potentissimo antiossidante e antibatterico, rafforza il nostro sistema immunitario, le ossa e la cartilagine. In più, essa ha la capacità di migliorare l’assorbimento del ferro da parte del nostro organismo.

Di cosa si tratta?

La vitamina C è una vitamina idrosolubile, ovvero, solubile in acqua. Il nostro corpo non è in grado di sintetizzarla da se per cui deve essere assunta attraverso il cibo. Per nostra fortuna, la vitamina C è presente in svariati alimenti della nostra alimentazione standard, purtroppo però, in nessun alimento è presente in quantità davvero importanti per cui, il consumo di alimenti che contengono questa vitamina deve essere elevato.

In quali alimenti è presente la Vitamina C?

La vitamina C è presente nella maggioranza degli alimenti, seppur non in quantità esorbitante. E’ presente negli agrumi, nella frutta, nella verdura. Chi non riesce a nutrire il proprio organismo con la vitamina presente negli alimenti non è spacciato, può ricorrere agli integratori che, a differenza del cibo, possono aiutare in maniera più corposa specialmente in casi di carenze o di recupero da malattie.









Vitamina C e sport- quanto è utile?

Dire che tale vitamina è utile per lo sportivo è davvero sminuente, la vitamina C è fondamentale nella vita dello sportivo. Ha capacità antiossidanti, per cui, prima di pensare a curare il problema possiamo impegnarci per prevenirlo dal momento che è davvero un grandissimo aiuto contro i radicali liberi. Oltre alla capacità di fronteggiare i radicali liberi e quindi di prevenire l’invecchiamento cellulare, tale vitamina ha un ruolo fondamentale nella crescita muscolare. Essa infatti ha un ruolo fondamentale nella formazione del collagene, quindi un immensa risorsa per muscoli, ossa e vasi sanguigni, tutti elementi che contribuiscono a creare e a mantenere un corpo sano, attivo ed energico.

Domenica Lupia