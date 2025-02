Le adozioni forzate, che hanno avuto luogo tra gli anni ’50 e ’70 nel Regno Unito, rappresentano una delle pagine più dolorose della storia sociale del paese. Si stima che circa 185.000 donne siano state costrette a dare in adozione i loro figli durante quel periodo. Molte di queste donne sono ormai anziane, e alcune sono già decedute senza aver mai ricevuto un riconoscimento ufficiale per il trauma che hanno vissuto. Nonostante il crescente supporto pubblico e politico per una scusa ufficiale da parte del governo, a oggi non è stato compiuto alcun passo concreto per porre rimedio a questa ingiustizia.

Il tempo stringe per le vittime delle adozioni forzate

Le adozioni forzate erano una pratica in cui le donne, spesso non sposate, venivano private del loro diritto di tenere i propri figli. L’istituzione di “case per madri e bambini” da parte della Chiesa Cattolica, della Chiesa Anglicana e dell’Esercito della Salvezza, unitamente al coinvolgimento di agenzie statali, ha creato un sistema che ha portato alla separazione di migliaia di bambini dalle loro madri.

Le donne incinte che non avevano il sostegno della loro famiglia o della comunità venivano inviate in queste strutture e costrette a rinunciare ai loro bambini senza che fosse loro concessa la possibilità di mantenerli. In molti casi, non venivano informate dei loro diritti, inclusa la possibilità di chiedere aiuto o di fare affidamento sul welfare pubblico.

Nonostante un ampio consenso politico per un risarcimento simbolico sotto forma di scuse ufficiali, il governo del Regno Unito non ha ancora preso alcuna iniziativa formale in tal senso. Nel 2023, fu dichiarato che le scuse formali non erano appropriate, una posizione che ha suscitato forte disappunto tra le vittime e i sostenitori della causa. La speranza di un cambiamento è stata riposta nel governo dei Laburisti, ma nonostante le promesse e il sostegno di numerosi politici, non si è ancora visto un passo concreto.







A spingere per il riconoscimento ufficiale di questa tragedia è il Movement for an Adoption Apology (MAA), che da anni lotta affinché il governo si scusi con tutte le donne coinvolte. Karen Constantine, una delle principali attiviste del MAA, ha recentemente dichiarato che “il tempo è essenziale”. Le donne che hanno vissuto l’esperienza delle adozioni forzate hanno sopportato un dolore immenso e il valore di una scusa formale sarebbe un passo importante per lenire le sofferenze di una generazione che ormai sta invecchiando. Il tempo stringe, e molte di queste donne potrebbero non vivere abbastanza a lungo da vedere un riconoscimento ufficiale.

Il silenzio del governo britannico sulle adozioni forzate

Nel 2017, il governo britannico aveva respinto una proposta per istituire una commissione d’inchiesta sulle adozioni forzate, ritenendo che non fosse necessario un intervento pubblico. Tuttavia, il clamore per la giustizia continua a crescere, e la pressione su chi detiene il potere è aumentata notevolmente. Il presidente della Commissione Congiunta per i Diritti Umani (JCHR), Lord Alton, ha dichiarato che il governo deve “assumersi la responsabilità di risolvere questo grave lascito e mitigare il danno che è stato fatto”. Secondo Alton, non si tratta di dare la colpa, ma di riconoscere il trauma profondo e duraturo che ha colpito milioni di persone.

La situazione è ulteriormente complicata dalla morte di alcune delle principali attiviste per la causa, come Veronica Smith, che è deceduta nel 2024 all’età di 83 anni. Smith, cofondatrice del MAA, è stata costretta a dare sua figlia in adozione nel 1964, e ha dedicato la sua vita alla ricerca di giustizia per tutte le donne coinvolte in questa pratica disumana.

Nel frattempo, altre nazioni hanno già preso provvedimenti. Nel 2023, sia la Scozia, sia il Galles hanno emesso scuse ufficiali per il dolore causato dalle adozioni forzate. Nicola Sturgeon, allora Primo Ministro della Scozia, ha sottolineato che “l’emissione di una scusa formale è una risposta alle ingiustizie più gravi della nostra storia”. Inoltre, nel 2018, il primo ministro irlandese Leo Varadkar aveva parlato di “un errore storico che dobbiamo affrontare”. La risposta di queste nazioni ha messo in evidenza la distanza tra il Regno Unito e altri paesi che hanno avuto il coraggio di ammettere pubblicamente il proprio passato.

Le richieste del MAA non si fermano alla sola scusa. Oltre al riconoscimento formale del danno subito, le attiviste chiedono che vengano stanziati fondi per supportare le donne che sono state coinvolte nelle adozioni forzate e che vengano aperti gli archivi storici, permettendo alle persone di avere accesso alle informazioni che li riguardano. Queste richieste sono il minimo che si possa fare per riparare a un torto che ha segnato milioni di vite e per garantire che simili abusi non si ripetano mai più.

La battaglia per il riconoscimento delle adozioni forzate continua, e la speranza è che il governo del Regno Unito si decida finalmente a compiere il passo tanto atteso.

Elena Caccioppoli