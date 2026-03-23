Sono i grandi centri urbani a restituire con maggiore chiarezza il senso politico del voto referendario. In tutte le principali città italiane prevale la vittoria del No al referendum sulla giustizia, spesso con margini molto ampi che lasciano poco spazio a interpretazioni alternative. A Napoli si registra il dato più eclatante, con una percentuale contraria alla riforma che supera i tre quarti dei votanti, fermandosi al 75,5%. Un risultato che assume un valore simbolico, considerando il peso demografico e politico della città.

Anche a Torino il No si impone con decisione, raggiungendo il 64,8%, mentre a Roma la percentuale si attesta al 60,3%, consolidando un orientamento già emerso in altre consultazioni recenti. Milano, pur rappresentando uno dei pochi territori regionali in cui il Sì ha prevalso, vede invece il capoluogo schierarsi contro la riforma con il 58,3% dei voti contrari. Questo scarto tra voto urbano e regionale suggerisce una frattura interna agli stessi territori, con dinamiche socio-politiche differenziate tra aree metropolitane e contesti più periferici.

Il dato complessivo delle città mostra dunque una tendenza omogenea: laddove si concentrano maggiori livelli di istruzione, pluralismo sociale e accesso all’informazione, emerge una più marcata diffidenza verso la proposta di riforma della giustizia sottoposta a referendum.

La geografia del voto: poche eccezioni per il Sì

Se si osserva la distribuzione territoriale del voto, appare evidente come il Sì abbia trovato consenso in un numero estremamente limitato di regioni. Solo tre territori hanno espresso una maggioranza favorevole alla riforma: Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

In Lombardia il Sì si è imposto con il 53,8%, mentre in Veneto il margine è stato più ampio, raggiungendo il 58,3%. Anche il Friuli Venezia Giulia si è collocato nella stessa direzione, con il 54,5% dei voti favorevoli. Si tratta di regioni caratterizzate da un tessuto economico solido, una forte presenza di imprese e una tradizionale attenzione ai temi dell’efficienza amministrativa e della certezza del diritto, fattori che possono aver influenzato l’orientamento dell’elettorato.

Tuttavia, al di fuori di queste tre eccezioni, il resto del Paese ha respinto la riforma. Il No ha prevalso in tutte le altre regioni, spesso con percentuali significative che rendono il risultato difficilmente contestabile.

Il trionfo del No nel Mezzogiorno e nelle regioni centrali

Particolarmente rilevante è il dato proveniente dal Sud Italia, dove il rifiuto della riforma assume proporzioni ancora più marcate. In Campania il No raggiunge il 65%, confermandosi come una delle regioni più nettamente contrarie. Seguono la Sicilia con il 61% e la Sardegna con il 60%, dati che indicano una diffusa e consistente opposizione.

Anche nelle regioni del Centro Italia il risultato appare chiaro. In Toscana il No si attesta al 58%, mentre in Emilia-Romagna, Liguria e Puglia raggiunge il 57%. Si tratta di territori con una forte tradizione di partecipazione politica e una consolidata cultura istituzionale, elementi che sembrano aver inciso sulla scelta di respingere la riforma.

Questo quadro complessivo mostra una spaccatura geografica che non è soltanto numerica, ma anche qualitativa. Il consenso al No appare infatti trasversale e radicato in contesti molto diversi tra loro, accomunati però da una percezione critica rispetto ai contenuti della riforma.

Affluenza significativa: partecipazione oltre le attese

Uno degli aspetti più rilevanti della consultazione è rappresentato dal livello di partecipazione. L’affluenza si è attestata al 58,93%, un dato che sfiora la soglia del 59% e che può essere considerato elevato per un referendum costituzionale.

La regione con la maggiore partecipazione è stata l’Emilia-Romagna, dove si è recato alle urne il 66,7% degli aventi diritto. Un risultato che conferma la tradizionale propensione civica di questo territorio, spesso ai vertici nazionali per partecipazione elettorale.

All’estremo opposto si colloca la Sicilia, con un’affluenza del 46,2%, significativamente più bassa rispetto alla media nazionale. Questo divario tra regioni riflette differenze strutturali nella mobilitazione elettorale e nella percezione dell’importanza della consultazione.

Nel complesso, però, il dato nazionale indica che il referendum ha saputo coinvolgere una parte consistente dell’elettorato, conferendo al risultato una legittimità politica difficilmente contestabile.







Il dato nazionale: una bocciatura netta

A livello complessivo, il No ha ottenuto quasi il 54% dei consensi, mentre il Sì si è fermato al 46%. Si tratta di uno scarto di otto punti percentuali che, pur non essendo schiacciante, rappresenta comunque una chiara bocciatura della riforma.

Il risultato appare particolarmente significativo se si considera che il tema della giustizia è tradizionalmente complesso e spesso divisivo. In questo caso, però, l’elettorato ha espresso un orientamento relativamente compatto, respingendo la proposta di modifica costituzionale.

La distribuzione del voto suggerisce che il No abbia raccolto consensi in modo più ampio e trasversale, mentre il Sì è rimasto confinato in alcune aree specifiche del Paese. Questo squilibrio territoriale ha contribuito in modo decisivo all’esito finale.

L’esito del referendum apre inevitabilmente una riflessione sulle motivazioni che hanno portato alla vittoria del No. Tra i fattori possibili vi è una diffusa percezione di incertezza rispetto agli effetti concreti della riforma, unita a una certa diffidenza verso interventi strutturali in un ambito delicato come quello della giustizia.

Non va inoltre sottovalutato il ruolo della comunicazione politica durante la campagna referendaria. In molti casi, il dibattito si è concentrato più sugli schieramenti che sui contenuti, rendendo difficile per una parte dell’elettorato maturare una scelta pienamente informata.

Un altro elemento da considerare è la crescente distanza tra cittadini e istituzioni, che si traduce spesso in un atteggiamento prudente o addirittura conservativo rispetto alle riforme costituzionali. In questo contesto, il No può essere interpretato anche come una richiesta di maggiore chiarezza, trasparenza e condivisione nei processi decisionali.

La vittoria del No rappresenta un passaggio rilevante per il quadro politico nazionale. Una riforma della giustizia respinta dal voto popolare non è soltanto un risultato tecnico, ma un segnale politico che le forze istituzionali non possono ignorare.

Patricia Iori