Il Partito Socialista Unito del Venezuela (Psuv), guidato dal presidente Nicolas Maduro, ha ottenuto una netta vittoria nelle recenti elezioni legislative e regionali, assicurandosi 23 dei 24 governatorati e quasi certamente la maggioranza assoluta nell’Assemblea Nazionale. La consultazione e la conseguente vittoria di Maduro, segnata da un astensionismo diffuso e dal boicottaggio di gran parte dell’opposizione, ha visto il partito al potere rafforzare ulteriormente il proprio controllo politico su tutto il Paese, con l’unica eccezione dello stato di Cojedes.

Ennesima vittoria di Maduro, un voto segnato dalla disillusione popolare

I dati forniti dal Consiglio Elettorale Nazionale (CNE), istituzione ampiamente controllata dal chavismo, indicano un’affluenza del 42,6%. Tuttavia, osservatori indipendenti e fonti dell’opposizione parlano di una partecipazione ben più bassa, attestata intorno al 12,5%. Le immagini di seggi deserti, strade silenziose e file inesistenti hanno rivelato il profondo scollamento tra le istituzioni e una popolazione sempre più disillusa. Nonostante ciò, con i dati raccolti, la vittoria di Maduro è stata nuovamente affermata con il consenso nei confronti del suo partito di riferimento, PSUV, che ha vinto in tutti gli stati, tranne in quello centroccidentale del Cojedes.

Secondo la leader dell’opposizione María Corina Machado, «oltre l’85% dei venezuelani ha deciso di disobbedire al regime», qualificando il voto come una farsa. Edmundo González Urrutia, ex ambasciatore e principale oppositore di Maduro, ha definito l’astensione «un atto di coraggio civico».

Tra repressione e accuse di terrorismo

Le elezioni si sono svolte in un clima teso, pochi giorni dopo l’arresto di almeno 70 oppositori, tra cui Juan Pablo Guanipa, stretto collaboratore di Machado. Le autorità li hanno accusati di appartenere a una presunta “rete terroristica” con l’obiettivo di sabotare le elezioni. In parallelo, il governo ha schierato oltre 400.000 soldati per presidiare le urne e limitato gli spostamenti alla frontiera con la Colombia, sospendendo anche i collegamenti aerei con il Paese confinante.

Un altro aspetto controverso del voto è stata l’inclusione della regione di Esequibo, territorio storicamente conteso con la Guyana. Nonostante le misure precauzionali imposte dalla Corte Internazionale di Giustizia per evitare interferenze, il governo venezuelano ha incluso la zona nella tornata elettorale, eleggendo un governatore privo di reali poteri. Gli Stati Uniti hanno duramente condannato il gesto, definendo le elezioni nella regione una “farsa” che mina l’integrità territoriale della Guyana.







Le voci dell’opposizione contro la vittoria di Maduro: tra boicottaggio e partecipazione

Sebbene la maggior parte delle forze antichaviste abbia seguito l’appello di Machado a non partecipare, alcuni partiti dell’opposizione hanno comunque deciso di candidarsi, ottenendo una presenza limitata nel nuovo Parlamento. Machado, nel frattempo, ha ribadito la sua denuncia: «I seggi erano vuoti. I militari devono agire: è loro dovere difendere la Costituzione». Le sue parole sono apparse come un richiamo ai vertici delle forze armate, da sempre pilastro del regime chavista.

Maduro ha celebrato il risultato con toni trionfalistici, definendo il chavismo un sentimento sempre più diffuso. In un comizio a Caracas ha sottolineato la riconquista di stati strategici come Zulia e Barinas, quest’ultimo luogo natale del defunto Hugo Chavez. Il presidente ha inoltre rivendicato la vittoria come una dimostrazione di «pace e stabilità» per il Paese, nonostante le sanzioni internazionali e le accuse di autoritarismo.

Una democrazia formale, ma sempre più vuota

La nuova legislatura entrerà in carica nel gennaio 2026 e durerà fino al 2031. Tra gli eletti figurano volti noti del chavismo, come la first lady Cilia Flores, il figlio del presidente, Nicolas Maduro Guerra, e l’attuale presidente del Parlamento, Jorge Rodriguez. Nonostante la vittoria di Maduro a livello numerico, il risultato non sembra rappresentare un vero consenso popolare, bensì l’effetto di un sistema elettorale fortemente condizionato dal controllo politico e dalla repressione.

La netta affermazione del Psuv in un contesto di boicottaggio, arresti e affluenza estremamente bassa mette in luce una crisi profonda della democrazia venezuelana. Mentre Maduro canta vittoria, l’opposizione e buona parte della comunità internazionale vedono in queste elezioni un ulteriore passo verso l’isolamento politico e la perdita di legittimità delle istituzioni rappresentative.

Lucrezia Agliani