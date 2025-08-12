Quanto tempo della nostra vita possiamo trascorrere davvero in salute, liberi da limitazioni fisiche e pienamente attivi? Secondo le ultime rilevazioni di Eurostat, pubblicate per il 2023, un bambino nato oggi nell’Unione europea può aspettarsi di vivere in salute poco più di 63 anni senza particolari problemi. Dopo questo periodo, in media, iniziano a comparire disturbi o condizioni che possono influire sulla vita quotidiana.

Se questo dato già da solo offre uno spaccato interessante, la statistica diventa ancora più rilevante quando viene confrontata con l’aspettativa di vita complessiva. In Europa, infatti, le donne vivono in media fino a 84 anni, mentre gli uomini raggiungono i 78 anni e 9 mesi. Ne deriva che, per gli uomini, gli anni in buona salute rappresentano circa l’80% della loro vita, mentre per le donne il valore scende al 75%.

L’Italia tra le eccellenze europee del vivere in salute

Il nostro Paese si colloca ai vertici della classifica per qualità del vivere in salute. Nel 2023, un neonato maschio in Italia poteva contare in media su 68,5 anni di vita senza limitazioni, mentre una bambina raggiungeva i 69,6 anni. Questi valori pongono l’Italia subito dietro Malta e, nel caso degli uomini, anche la Svezia.

Ciò significa che, oltre ad avere una delle speranze di vita più alte in Europa, l’Italia assicura anche un lungo arco temporale di benessere fisico. Il divario tra uomini e donne è inoltre contenuto: la differenza è di poco più di un anno, ben al di sotto di quanto si osserva in altri Stati membri.

Malta, la capofila della salute europea, ma ci sono ancora profondi divari tra i Paesi

Tra i Paesi dell’Unione, Malta emerge come il contesto in cui si vive più a lungo in salute, sia per gli uomini che per le donne. Gli uomini maltesi raggiungono in media i 71 anni e 8 mesi di vita senza limitazioni, mentre le donne si fermano di poco sotto, a 71 anni e 1 mese. Un primato che riflette un sistema sanitario efficiente e un contesto socioeconomico favorevole.

Dietro Malta, per gli uomini si piazzano l’Italia e la Svezia, mentre per le donne la seconda posizione spetta alla Bulgaria, seguita ancora dall’Italia.

Non tutti gli Stati membri possono vantare cifre positive del vivere in salute in Europa. I valori più bassi si registrano in Lettonia, dove gli uomini vivono in buona salute poco più di 51 anni e le donne 54,3. Anche Estonia e Slovacchia presentano dati modesti, con aspettative di vita sana per gli uomini attorno ai 56 anni.

Queste differenze sono il risultato di molteplici fattori: dall’accesso ai servizi sanitari alla qualità dell’alimentazione, fino all’incidenza di stili di vita poco salutari o di condizioni socioeconomiche più fragili.







Uomini e donne: un equilibrio parziale

A livello complessivo, la durata media della vita in salute è di 63 anni e 1 mese, con un lieve vantaggio per le donne (63 anni e 4 mesi) rispetto agli uomini (62 anni e 10 mesi). In nove Stati membri sono proprio gli uomini a superare le donne in questo indicatore.

La ragione è da ricercare nella distribuzione degli anni “non in salute”: le donne, pur vivendo più a lungo, trascorrono una parte maggiore della loro vita con limitazioni fisiche. È un fenomeno noto agli epidemiologi, che lo collegano a fattori biologici, ma anche sociali e culturali.

La fotografia del benessere europeo

Il report di Eurostat non si limita a elencare dati, ma delinea una tendenza chiara: vivere a lungo non basta, occorre anche garantire un’alta qualità di vita durante gli anni guadagnati.

Il fatto che alcuni Paesi – tra cui l’Italia – si collochino in testa sia per longevità complessiva sia per vita in salute suggerisce che politiche sanitarie efficaci, prevenzione e stili di vita equilibrati possono fare la differenza. Allo stesso tempo, il divario con altri Stati dell’Ue indica che il benessere non è distribuito in modo uniforme e che rimane molto lavoro da fare per colmare le disparità.

L’Europa del 2023 si presenta come un continente longevo, ma con differenze significative nella qualità degli anni vissuti. Mentre Malta, Italia e Svezia si distinguono per la capacità di garantire un lungo periodo di vita in buona salute, altri Paesi devono ancora affrontare sfide strutturali per migliorare l’accesso alle cure e ridurre l’incidenza di malattie croniche e disabilità precoci.

Lucrezia Agliani