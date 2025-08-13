Secondo uno studio condotto dall’Università dell’Ohio, vivere vicino al mare allunga la vita fino a due anni in più. Un dato che, se confermato da ulteriori ricerche, potrebbe avere conseguenze significative nel campo della salute pubblica e della pianificazione urbanistica.

La ricerca dell’Università dell’Ohio: più anni di vita a chi vive vista mare

Il team di ricerca dell’Ohio State University ha preso in esame una vasta gamma di dati demografici e sanitari, incrociandoli con parametri geografici relativi alla vicinanza al mare. I risultati, pubblicati su una rivista internazionale di epidemiologia ambientale, indicano che chi risiede stabilmente a pochi chilometri dalla costa tende a vivere mediamente due anni in più rispetto a chi abita in zone interne o urbane prive di sbocchi marini.

A sorprendere gli studiosi non è stata solo l’entità del guadagno in termini di longevità, ma anche la consistenza dei benefici trasversali: il miglioramento si registra indipendentemente dal livello socioeconomico, dall’età, o da eventuali predisposizioni genetiche. È dunque la vicinanza all’ambiente marino a costituire un fattore di protezione trasversale, i cui meccanismi biologici e psicologici sono ora oggetto di ulteriori approfondimenti.

Non è solo questione di iodio: il mare come ecosistema terapeutico

Per lungo tempo, l’aria marina è stata associata quasi esclusivamente alla presenza di iodio, un elemento fondamentale per il buon funzionamento della tiroide e, di conseguenza, per il metabolismo generale. Tuttavia, la ricerca contemporanea mostra come i benefici dell’ambiente costiero vadano ben oltre la semplice inalazione di iodio.

Tra i fattori determinanti spiccano la migliore qualità dell’aria, grazie alla minore concentrazione di particolato fine e inquinanti industriali, e l’effetto calmante del rumore delle onde, in grado di modulare positivamente le risposte neurovegetative. Il “rumore bianco” del mare, infatti, sembra ridurre l’attivazione del sistema simpatico, contribuendo a diminuire la frequenza cardiaca e i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress.

Il mare come rifugio naturale

Oltre ai benefici fisiologici, il vivere in prossimità del mare favorisce anche un maggiore equilibrio psicologico. Diversi studi internazionali hanno documentato una minore incidenza di disturbi d’ansia e depressione tra i residenti delle zone costiere. Secondo la cosiddetta “teoria della biofilia”, formulata dal biologo Edward O. Wilson, l’essere umano possiede una naturale attrazione verso gli ambienti naturali, in particolare quelli acquatici, che evocano sicurezza, abbondanza e serenità.

La vista dell’acqua, infatti, attiva specifiche aree del cervello legate al piacere e alla calma, generando una sorta di “effetto rigenerativo”. Questo può spiegare perché le persone che abitano vicino alla costa tendano ad avere livelli più alti di soddisfazione personale e minori tassi di ospedalizzazione per patologie psicosomatiche.







La costa incoraggia il movimento

Un altro elemento chiave nell’equazione del benessere costiero riguarda lo stile di vita. Le zone marine, soprattutto se dotate di infrastrutture per la mobilità dolce (piste pedonali, ciclabili, parchi sul lungomare), promuovono una maggiore attività fisica spontanea. Camminare lungo la battigia, nuotare, praticare sport acquatici o semplicemente trascorrere del tempo all’aperto diventano attività quotidiane, non straordinarie.

L’esposizione moderata al sole, inoltre, favorisce la sintesi di vitamina D, essenziale per la salute delle ossa e per il sistema immunitario. Anche questo aspetto contribuisce alla riduzione del rischio di malattie croniche, come l’osteoporosi e alcune forme di cancro.

Secondo alcuni urbanisti, sarebbe auspicabile incentivare politiche che rendano l’accesso al mare più equo, evitando che solo le fasce economicamente privilegiate possano permettersi di abitare in prossimità della costa. Creare spazi pubblici balneabili, potenziare il trasporto verso i litorali e limitare la privatizzazione delle spiagge sono alcuni degli strumenti possibili per democratizzare i benefici della vita marina.

Il sapere popolare alla prova dei dati

Da secoli, i medici consigliano soggiorni balneari per rinvigorire corpo e spirito, in particolare nei bambini e negli anziani. Le “cure marine”, un tempo prerogativa delle élite, sono entrate a far parte del patrimonio culturale comune, al punto che molti pediatri italiani ancora oggi raccomandano ai genitori di portare i figli al mare per “respirare l’aria buona”.

Ciò che oggi cambia è l’approccio scientifico: non più semplici osservazioni empiriche, ma dati rigorosi, misurazioni ambientali e studi longitudinali che permettono di quantificare con maggiore precisione l’impatto dell’ambiente marino sulla salute pubblica.

Patricia Iori